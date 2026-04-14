«Τρομάζουν» οι αριθμοί των «γερασμένων» κτιρίων της Κύπρου - Πάνω από 1200 οι επικίνδυνες οικοδομές

Ο κ. Κωνσταντή υπογράμμισε ότι απαιτείται εμπλουτισμός των νομοθετικών εργαλείων, καθιέρωση προληπτικής τακτικής επιθεώρησης και εκσυγχρονισμός των κοινόχρηστων διαχειριστικών επιτροπών.

Όπως ανέφερε, σε πρόσφατη συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών της Βουλής είχε ειπωθεί ότι οι επικίνδυνες οικοδομές παγκύπρια ανέρχονταν σε 1.292, αριθμός ο οποίος ενδεχομένως να έχει διαφοροποιηθεί.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ εξήγησε ότι, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι πέντε Επαρχιακοί Οργανισμοί, όταν εντοπίζουν ή λαμβάνουν καταγγελία για επικίνδυνη οικοδομή, οφείλουν να προχωρούν άμεσα σε ενέργειες.

Πρόσθεσε πως οι ΕΟΑ εκδίδουν ειδοποίηση προς τους ιδιοκτήτες με προθεσμία για αποκατάσταση και όπου απαιτείται διατάσσουν περίφραξη, εκκένωση και σφράγιση του κτιρίου.

Σε περίπτωση ενστάσεων, ακολουθείται η προβλεπόμενη νομική διαδικασία, συμπλήρωσε.

«Εκεί εντοπίζονται αδυναμίες, γι’ αυτό και συζητείται στη Βουλή ο εκσυγχρονισμός των νομοθετικών εργαλείων που διαθέτουν οι αρμόδιες αρχές για τη διαχείριση των επικίνδυνων οικοδομών», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ.

«Βρίσκεται ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο απλοποιεί τη διαδικασία επιβολής, εκκένωσης, σφράγισης, σήμανσης και ούτω καθεξής», είπε.

Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ τόνισε ότι το μεγάλο ζητούμενο είναι η τακτική επιθεώρηση των οικοδομών, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο να φτάνουν στο σημείο να χαρακτηρίζονται επικίνδυνες.

«Είναι το λεγόμενο MOT των κτιρίων δηλαδή η τακτική επιθεώρηση των οικοδομών, όπου εκεί υπάρχει μία κατηγοριοποίηση των οικοδομών ανάλογα με τη χρονολογία που ανεγέρθηκαν και ανάλογα με τη χρήση», εξήγησε.

Όπως ανέφερε, θα μπορούμε να υπάρχει η θεσμοθέτηση ενός υποχρεωτικού αποθεματικού ταμείου συντήρησης για κοινόκτητες οικοδομές.

«Να μπορείς να διορθώσεις ένα σίδερο που πάει να οξειδωθεί, να μην περιμένεις να πέσει το μπαλκόνι γιατί δεν έχεις λεφτά», εξήγησε.

Ο κ. Κωνσταντή εξέφρασε ανησυχία ότι δεν θα αργήσει να συμβεί το επόμενο δυστύχημα. «Δεν το λέω κινδυνολογώντας, αλλά αποτυπώνοντας την πραγματικότητα που υπάρχει με το γερασμένο κτηριακό απόθεμα στην Κύπρο», σημείωσε.

«Προειδοποιηθήκαμε αρκετές φορές, ο χρόνος τελείωσε και από αύριο πρέπει να πάρουμε μέτρα και όχι να περιμένουμε να ανοίξει η Βουλή με τις νέες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Πρέπει να παρθούν χθες μέτρα», υπογράμμισε.

Ανέφερε πως θα μπορούσε να δημιουργηθεί άμεσα πλατφόρμα καταγραφής των επικίνδυνων οικοδομών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ενδεχομένως να πρέπει να εκδοθεί διάταγμα που να απαγορεύει την ενοικίαση οικοδομών που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες, μέχρι την άρση της επικινδυνότητας.

«Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Όλοι πρέπει να αντιληφθούμε το μερίδιο της ευθύνης. Το μεγαλύτερο το φέρει ο ιδιοκτήτης, ο οποίος εγκληματικά αδιαφορούσε και ελάμβανε τα ενοίκια», ανέφερε.

Από την άλλη, σημείωσε ότι το κράτος οφείλει, όπου παρατηρείται αδιαφορία, να παρεμβαίνει και να απαιτεί να γίνονται οι διαδικασίες για να είναι ασφαλή τα κτίρια.

Ανέφερε ότι «πρέπει επιτέλους να οδηγηθούν κάποιοι ενώπιον της δικαιοσύνης για να καταλάβουν ότι δεν είναι αστεία πλέον τα πράγματα».

«Δεν γίνεται να γνωρίζεις ότι είναι ακατάλληλο το κτίριο σου αλλά την ίδια στιγμή να το αποκρύβεις και να το ενοικιάζεις», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ