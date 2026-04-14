Μένεις σε πολυκατοικία; 7 σημάδια ότι μπορεί να είναι επικίνδυνη – Ρωτήσαμε το ChatGPT και η απάντηση μας άφησε άφωνους

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει, ζητήσαμε από το ChatGPT να μας αναφέρει ποια είναι τα βασικά σημάδια που δείχνουν ότι μια πολυκατοικία μπορεί να είναι επικίνδυνη. Η απάντηση δεν ήταν απλώς θεωρητική — αλλά άκρως ανησυχητική.

Τα 7 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Ρωγμές σε κολώνες και δοκάρια

Οι μικρές ρωγμές μπορεί να φαίνονται αθώες, όμως όταν εμφανίζονται σε φέροντα στοιχεία (κολώνες, δοκάρια), μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρό δομικό πρόβλημα.

Μπαλκόνια που παρουσιάζουν φθορά ή “κρέμασμα”

Αποκολλήσεις, σκουριά ή εμφανής κλίση είναι ξεκάθαρα σημάδια ότι το μπαλκόνι χρειάζεται άμεσο έλεγχο.

Εκτεθειμένος και σκουριασμένος οπλισμός

Όταν το μπετόν “σπάει” και φαίνεται το σίδερο, η διάβρωση έχει ήδη ξεκινήσει — και αυτό αποδυναμώνει τη δομή του κτιρίου.

Υγρασία σε τοίχους και θεμέλια

Η συνεχής υγρασία δεν είναι μόνο αισθητικό πρόβλημα. Μπορεί να επηρεάσει την αντοχή των υλικών και να οδηγήσει σε σταδιακή φθορά.

Αυθαίρετες μετατροπές

Κατεδάφιση τοίχων, κλείσιμο βεραντών ή προσθήκες χωρίς μελέτη μπορούν να επηρεάσουν τη στατική επάρκεια ολόκληρης της πολυκατοικίας.

Έλλειψη συντήρησης

Πολυκατοικίες χωρίς τακτική συντήρηση (βάψιμο, επισκευές, έλεγχοι) είναι πιο ευάλωτες σε σοβαρές ζημιές με την πάροδο του χρόνου.

Απουσία μέτρων πυρασφάλειας

Έλλειψη εξόδων κινδύνου, πυροσβεστήρων ή σχεδίου εκκένωσης μπορεί να μετατρέψει ένα περιστατικό σε τραγωδία.

Τι λέει το ChatGPT

Σύμφωνα με την ανάλυση, το πιο ανησυχητικό δεν είναι μόνο τα μεμονωμένα προβλήματα — αλλά ο συνδυασμός τους.

Όπως επισημαίνει:

«Τα περισσότερα επικίνδυνα κτίρια δεν καταρρέουν ξαφνικά — δείχνουν σημάδια για χρόνια, τα οποία απλώς αγνοούνται.»

Γιατί αφορά ιδιαίτερα την Κύπρο

Πολλές πολυκατοικίες έχουν ανεγερθεί δεκαετίες πριν, με διαφορετικά πρότυπα κατασκευής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η συντήρηση είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη.

Την ίδια στιγμή:

Οι ευθύνες μοιράζονται μεταξύ ιδιοκτητών

Οι διαδικασίες είναι συχνά αργές

Και οι έλεγχοι δεν γίνονται πάντα συστηματικά

Τι πρέπει να κάνεις αν εντοπίσεις σημάδια

Ενημέρωσε άμεσα τη διαχείριση

Ζήτησε έλεγχο από πολιτικό μηχανικό

Μην αγνοείς εμφανείς φθορές

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές

Το συμπέρασμα

Το ChatGPT καταλήγει σε κάτι απλό αλλά κρίσιμο:

η ασφάλεια μιας πολυκατοικίας δεν είναι δεδομένη — εξαρτάται από τη συντήρηση, την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση.

Και το πιο σημαντικό;

Τα σημάδια υπάρχουν. Το θέμα είναι αν τα βλέπουμε — ή αν τα αγνοούμε.