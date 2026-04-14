Μένεις σε πολυκατοικία; 7 σημάδια ότι μπορεί να είναι επικίνδυνη – Ρωτήσαμε το ChatGPT και η απάντηση μας άφησε άφωνους
LIKE ONLINE

Μένεις σε πολυκατοικία; 7 σημάδια ότι μπορεί να είναι επικίνδυνη – Ρωτήσαμε το ChatGPT και η απάντηση μας άφησε άφωνους

 14.04.2026 - 12:29
Μένεις σε πολυκατοικία; 7 σημάδια ότι μπορεί να είναι επικίνδυνη – Ρωτήσαμε το ChatGPT και η απάντηση μας άφησε άφωνους

Η ασφάλεια των πολυκατοικιών στην Κύπρο βρίσκεται όλο και πιο συχνά στο επίκεντρο, ιδιαίτερα μετά από περιστατικά με φθορές, πτώσεις μπαλκονιών και κτίρια που κρίνονται ακατάλληλα.

Με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει, ζητήσαμε από το ChatGPT να μας αναφέρει ποια είναι τα βασικά σημάδια που δείχνουν ότι μια πολυκατοικία μπορεί να είναι επικίνδυνη. Η απάντηση δεν ήταν απλώς θεωρητική — αλλά άκρως ανησυχητική.

Τα 7 σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσεις

  1. Ρωγμές σε κολώνες και δοκάρια

Οι μικρές ρωγμές μπορεί να φαίνονται αθώες, όμως όταν εμφανίζονται σε φέροντα στοιχεία (κολώνες, δοκάρια), μπορεί να υποδηλώνουν σοβαρό δομικό πρόβλημα.

 

  1. Μπαλκόνια που παρουσιάζουν φθορά ή “κρέμασμα”

Αποκολλήσεις, σκουριά ή εμφανής κλίση είναι ξεκάθαρα σημάδια ότι το μπαλκόνι χρειάζεται άμεσο έλεγχο.

 

  1. Εκτεθειμένος και σκουριασμένος οπλισμός

Όταν το μπετόν “σπάει” και φαίνεται το σίδερο, η διάβρωση έχει ήδη ξεκινήσει — και αυτό αποδυναμώνει τη δομή του κτιρίου.

 

  1. Υγρασία σε τοίχους και θεμέλια

Η συνεχής υγρασία δεν είναι μόνο αισθητικό πρόβλημα. Μπορεί να επηρεάσει την αντοχή των υλικών και να οδηγήσει σε σταδιακή φθορά.

 

  1. Αυθαίρετες μετατροπές

Κατεδάφιση τοίχων, κλείσιμο βεραντών ή προσθήκες χωρίς μελέτη μπορούν να επηρεάσουν τη στατική επάρκεια ολόκληρης της πολυκατοικίας.

 

  1. Έλλειψη συντήρησης

Πολυκατοικίες χωρίς τακτική συντήρηση (βάψιμο, επισκευές, έλεγχοι) είναι πιο ευάλωτες σε σοβαρές ζημιές με την πάροδο του χρόνου.

 

  1. Απουσία μέτρων πυρασφάλειας

Έλλειψη εξόδων κινδύνου, πυροσβεστήρων ή σχεδίου εκκένωσης μπορεί να μετατρέψει ένα περιστατικό σε τραγωδία.

 

Τι λέει το ChatGPT

Σύμφωνα με την ανάλυση, το πιο ανησυχητικό δεν είναι μόνο τα μεμονωμένα προβλήματα — αλλά ο συνδυασμός τους.

Όπως επισημαίνει:

«Τα περισσότερα επικίνδυνα κτίρια δεν καταρρέουν ξαφνικά — δείχνουν σημάδια για χρόνια, τα οποία απλώς αγνοούνται.»

 

Γιατί αφορά ιδιαίτερα την Κύπρο

Πολλές πολυκατοικίες έχουν ανεγερθεί δεκαετίες πριν, με διαφορετικά πρότυπα κατασκευής, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η συντήρηση είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη.

 

Την ίδια στιγμή:

Οι ευθύνες μοιράζονται μεταξύ ιδιοκτητών

Οι διαδικασίες είναι συχνά αργές

Και οι έλεγχοι δεν γίνονται πάντα συστηματικά

 

Τι πρέπει να κάνεις αν εντοπίσεις σημάδια

Ενημέρωσε άμεσα τη διαχείριση

Ζήτησε έλεγχο από πολιτικό μηχανικό

Μην αγνοείς εμφανείς φθορές

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές

 

Το συμπέρασμα

Το ChatGPT καταλήγει σε κάτι απλό αλλά κρίσιμο:

η ασφάλεια μιας πολυκατοικίας δεν είναι δεδομένη — εξαρτάται από τη συντήρηση, την πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση.

 

Και το πιο σημαντικό;

Τα σημάδια υπάρχουν. Το θέμα είναι αν τα βλέπουμε — ή αν τα αγνοούμε.

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 30χρονος - «Έσπασε τα κοντέρ» με την ένδειξη στο αλκοτέστ, οδηγούσε χωρίς άδεια και συνελήφθη
Συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων για την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια - Ζητούν τροποποίηση της νομοθεσίας
Πιάστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι και υπό την επήρεια ναρκωτικών - Έντονη η δράση της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ
CNN: Ανοικτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας
Εορτολόγιο: Τα τρία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου
Κύπρος: Το «ψηφιακό» τουριστικό θαύμα στη σκιά των πυραύλων – Από το ρεκόρ του +29% στην αβεβαιότητα του πολέμου

 

 

 

«Τρομάζουν» οι αριθμοί των «γερασμένων» κτιρίων της Κύπρου - Πάνω από 1200 οι επικίνδυνες οικοδομές

Συναγερμός στη Λάρνακα: Μεγάλη άσκηση της Πυροσβεστικής σε πολυώροφο κτήριο

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Νέα Υόρκη, προς αποτροπή των νέων μεθοδεύσεων των κατοχικών δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ερωτηθείς σε σχέση με την ανακοίνωση από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ για "μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων" εντός της ουδέτερης ζώνης.

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

  •  14.04.2026 - 11:48
«Τρομάζουν» οι αριθμοί των «γερασμένων» κτιρίων της Κύπρου - Πάνω από 1200 οι επικίνδυνες οικοδομές

«Τρομάζουν» οι αριθμοί των «γερασμένων» κτιρίων της Κύπρου - Πάνω από 1200 οι επικίνδυνες οικοδομές

  •  14.04.2026 - 12:23
Υπόθεση «Σάντη»: Αναπάντητα ερωτηματικά για την γυναίκα - Που βρίσκεται και τι γνωρίζουν οι Αρχές μέχρι στιγμής

Υπόθεση «Σάντη»: Αναπάντητα ερωτηματικά για την γυναίκα - Που βρίσκεται και τι γνωρίζουν οι Αρχές μέχρι στιγμής

  •  14.04.2026 - 08:35
«Έπεφτα μαζί με το κτίριο, στο σκοτάδι» – Συγκλονίζει ο επιζών της τραγωδίας στη Γερμασόγεια που έχασε τον φίλο του – Δείτε βίντεο

«Έπεφτα μαζί με το κτίριο, στο σκοτάδι» – Συγκλονίζει ο επιζών της τραγωδίας στη Γερμασόγεια που έχασε τον φίλο του – Δείτε βίντεο

  •  14.04.2026 - 11:03
Reuters: ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέες διαπραγματεύσεις

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέες διαπραγματεύσεις

  •  14.04.2026 - 10:34
Πυροβολισμοί σε λύκειο στην Τουρκία, αναφορές για τουλάχιστον 13 τραυματίες, μαθητές τρέχουν να σωθούν, δείτε βίντεο

Πυροβολισμοί σε λύκειο στην Τουρκία, αναφορές για τουλάχιστον 13 τραυματίες, μαθητές τρέχουν να σωθούν, δείτε βίντεο

  •  14.04.2026 - 11:17
Αναστάτωση στην Αγία Νάπα: Άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικό έξω από ξενοδοχείο - Του πέρασαν χειροπέδες

Αναστάτωση στην Αγία Νάπα: Άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικό έξω από ξενοδοχείο - Του πέρασαν χειροπέδες

  •  14.04.2026 - 10:01
Έκλεψε χρήματα από λογαριασμό γυναίκας που απεβίωσε - Πιάστηκε στο αεροδρόμιο 41χρονη

Έκλεψε χρήματα από λογαριασμό γυναίκας που απεβίωσε - Πιάστηκε στο αεροδρόμιο 41χρονη

  •  14.04.2026 - 11:39

