Συναγερμός στη Λάρνακα: Μεγάλη άσκηση της Πυροσβεστικής σε πολυώροφο κτήριο

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια των κτηριακών εγκαταστάσεων βρίσκεται στο μικροσκόπιο της κοινής γνώμης, οι δυνάμεις πυρόσβεσης της Λάρνακας ετοιμάζονται για μια απαιτητική επιχείρηση επί χάρτου και πεδίου.

​Αύριο, Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, από τις 10:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι, η οδός Έγκωμης στη Λάρνακα θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας μεγάλης κλίμακας άσκησης με θέμα «Πυρόσβεση και Διάσωση από πολυώροφο κτήριο». Το σενάριο της άσκησης θα εξελιχθεί στο κτήριο «Althea Residents», όπου οι πυροσβεστικοί σταθμοί της επαρχίας θα δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά τους και τις τεχνικές διάσωσης σε ύψος, παράμετροι που κρίνονται ζωτικής σημασίας μετά τα τελευταία περιστατικά που συγκλόνισαν την Κύπρο.

​Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να είναι έντονη, ωστόσο η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι καθησυχαστική, διευκρινίζοντας πως η παρουσία των δυνάμεων εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν από την κίνηση των οχημάτων και των πληρωμάτων, καθώς τέτοιες δράσεις αποτελούν το «κλειδί» για την αποφυγή μελλοντικών τραγωδιών και τη διασφάλιση της δημόσιας προστασίας σε έκτακτες συνθήκες.