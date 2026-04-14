ΑρχικήΚοινωνίαΣυναγερμός στη Λάρνακα: Μεγάλη άσκηση της Πυροσβεστικής σε πολυώροφο κτήριο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Συναγερμός στη Λάρνακα: Μεγάλη άσκηση της Πυροσβεστικής σε πολυώροφο κτήριο

 14.04.2026 - 12:35
Συναγερμός στη Λάρνακα: Μεγάλη άσκηση της Πυροσβεστικής σε πολυώροφο κτήριο

Στον απόηχο της πρόσφατης κατάρρευση πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, η οποία υπενθύμισε με τον πιο σκληρό τρόπο τους κινδύνους που ελλοχεύουν στα αστικά κέντρα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου θωρακίζει την ετοιμότητα της.

Σε μια περίοδο που η ασφάλεια των κτηριακών εγκαταστάσεων βρίσκεται στο μικροσκόπιο της κοινής γνώμης, οι δυνάμεις πυρόσβεσης της Λάρνακας ετοιμάζονται για μια απαιτητική επιχείρηση επί χάρτου και πεδίου.

​Αύριο, Τετάρτη 15 Απριλίου 2026, από τις 10:00 το πρωί έως τις 12:00 το μεσημέρι, η οδός Έγκωμης στη Λάρνακα θα βρεθεί στο επίκεντρο μιας μεγάλης κλίμακας άσκησης με θέμα «Πυρόσβεση και Διάσωση από πολυώροφο κτήριο». Το σενάριο της άσκησης θα εξελιχθεί στο κτήριο «Althea Residents», όπου οι πυροσβεστικοί σταθμοί της επαρχίας θα δοκιμάσουν τα αντανακλαστικά τους και τις τεχνικές διάσωσης σε ύψος, παράμετροι που κρίνονται ζωτικής σημασίας μετά τα τελευταία περιστατικά που συγκλόνισαν την Κύπρο.

​Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών οχημάτων στην περιοχή αναμένεται να είναι έντονη, ωστόσο η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι καθησυχαστική, διευκρινίζοντας πως η παρουσία των δυνάμεων εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.

Οι πολίτες καλούνται να μην ανησυχήσουν από την κίνηση των οχημάτων και των πληρωμάτων, καθώς τέτοιες δράσεις αποτελούν το «κλειδί» για την αποφυγή μελλοντικών τραγωδιών και τη διασφάλιση της δημόσιας προστασίας σε έκτακτες συνθήκες.

Μένεις σε πολυκατοικία; 7 σημάδια ότι μπορεί να είναι επικίνδυνη – Ρωτήσαμε το ChatGPT και η απάντηση μας άφησε άφωνους

Σπίτια-παγίδες σε όλη την Κύπρο: Ρισκάρουν τη ζωή τους για ένα ενοίκιο

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Νέα Υόρκη, προς αποτροπή των νέων μεθοδεύσεων των κατοχικών δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ερωτηθείς σε σχέση με την ανακοίνωση από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ για "μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων" εντός της ουδέτερης ζώνης.

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

  •  14.04.2026 - 11:48
«Τρομάζουν» οι αριθμοί των «γερασμένων» κτιρίων της Κύπρου - Πάνω από 1200 οι επικίνδυνες οικοδομές

Υπόθεση «Σάντη»: Αναπάντητα ερωτηματικά για την γυναίκα - Που βρίσκεται και τι γνωρίζουν οι Αρχές μέχρι στιγμής

«Έπεφτα μαζί με το κτίριο, στο σκοτάδι» – Συγκλονίζει ο επιζών της τραγωδίας στη Γερμασόγεια που έχασε τον φίλο του – Δείτε βίντεο

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέες διαπραγματεύσεις

Πυροβολισμοί σε λύκειο στην Τουρκία, αναφορές για τουλάχιστον 13 τραυματίες, μαθητές τρέχουν να σωθούν, δείτε βίντεο

Αναστάτωση στην Αγία Νάπα: Άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικό έξω από ξενοδοχείο - Του πέρασαν χειροπέδες

Έκλεψε χρήματα από λογαριασμό γυναίκας που απεβίωσε - Πιάστηκε στο αεροδρόμιο 41χρονη

