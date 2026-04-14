ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΣπίτια-παγίδες σε όλη την Κύπρο: Ρισκάρουν τη ζωή τους για ένα ενοίκιο
Σπίτια-παγίδες σε όλη την Κύπρο: Ρισκάρουν τη ζωή τους για ένα ενοίκιο

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΑΚΟΥΠΗ 14.04.2026 - 12:44
Ενοικίασαν τη ζωή τους για λίγες μέρες… Και τώρα ποιος φέρει την ευθύνη;

Δεν ήταν επιλογή. Ήταν ανάγκη. Σε μια αγορά ενοικίων που έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο, πολλοί πολίτες δεν διαλέγουν πού θα μείνουν, απλώς καταλήγουν εκεί που μπορούν να πληρώσουν. Και κάπως έτσι, άνθρωποι βρέθηκαν να ζουν σε διαμερίσματα που δεν πληρούσαν ούτε τα βασικά.

Όχι γιατί δεν έβλεπαν τους κινδύνους. Αλλά γιατί δεν είχαν εναλλακτική.

Έτσι, χωρίς να το συνειδητοποιούν πλήρως, ενοικιάζουν κάτι πολύ περισσότερο από τέσσερις τοίχους. Ενοικιάζουν ένα ρίσκο. Ενοικιάζουν την ίδια τους την ασφάλεια. Ίσως, στο τέλος της ημέρας, ενοικιάζουν τη ζωή τους.

Το ερώτημα που προκύπτει πλέον είναι ξεκάθαρο....ποιος φέρει την ευθύνη;

«Οι ιδιοκτήτες που συνεχίζουν να ενοικιάζουν ακίνητα με εμφανή προβλήματα, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη ανθρώπων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα υψηλά ενοίκια;»

Ή το κράτος, που οφείλει να ελέγχει, να παρεμβαίνει και να διασφαλίζει ότι κανένα ακίνητο δεν προσφέρεται προς ενοικίαση ή κατοίκηση εάν δεν είναι ασφαλές;

Η πραγματικότητα δείχνει ένα κενό. Κενό ελέγχων, κενό ευθύνης, κενό προστασίας.

Γιατί αν υπήρχε ουσιαστικός μηχανισμός επιθεώρησης, αν υπήρχε συστηματικός έλεγχος καταλληλότητας, τέτοιες περιπτώσεις δεν θα έφταναν ποτέ στο σημείο να αποτελούν κίνδυνο. Θα είχαν προληφθεί.

Και οι ενοικιαστές; Δεν είναι αυτοί που πρέπει να κατηγορηθούν. Είναι αυτοί που εγκλωβίζονται ανάμεσα στην ακρίβεια και την ανάγκη. Ανάμεσα στο «δεν μπορώ να πληρώσω περισσότερα» και στο «μένω εδώ όπως είναι». Μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη όταν οι επιλογές τους είναι περιορισμένες έως ανύπαρκτες; Όταν η οικονομική πραγματικότητα τούς οδηγεί να αποδεχτούν όρους που υπό άλλες συνθήκες θα απέρριπταν;

Η συζήτηση, λοιπόν, δεν αφορά μόνο τα επικίνδυνα κτίρια. Αφορά το πώς φτάσαμε στο σημείο άνθρωποι να αναγκάζονται να ρισκάρουν τη ζωή τους για να έχουν μια στέγη.

Και αν δεν δοθούν απαντήσεις, σαφείς και ουσιαστικές, τότε το ερώτημα δεν θα είναι αν θα υπάρξει νέα τραγωδία...Αλλά πότε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έπιασε τιμόνι τύφλα στο μεθύσι 30χρονος - «Έσπασε τα κοντέρ» με την ένδειξη στο αλκοτέστ, οδηγούσε χωρίς άδεια και συνελήφθη
Συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων για την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια - Ζητούν τροποποίηση της νομοθεσίας
Πιάστηκαν να οδηγούν μεθυσμένοι και υπό την επήρεια ναρκωτικών - Έντονη η δράση της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ
CNN: Ανοικτό το ενδεχόμενο νέων διαπραγματεύσεων ΗΠΑ με Ιράν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας
Εορτολόγιο: Τα τρία ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 14 Απριλίου
Κύπρος: Το «ψηφιακό» τουριστικό θαύμα στη σκιά των πυραύλων – Από το ρεκόρ του +29% στην αβεβαιότητα του πολέμου

 

 

 

Συναγερμός στη Λάρνακα: Μεγάλη άσκηση της Πυροσβεστικής σε πολυώροφο κτήριο

Αυτές είναι οι πρώτες φανέλες σε πωλήσεις στο ΝΒΑ - Έκπληξη με Αντετοκούνμπο

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Νέα Υόρκη, προς αποτροπή των νέων μεθοδεύσεων των κατοχικών δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ερωτηθείς σε σχέση με την ανακοίνωση από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ για "μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων" εντός της ουδέτερης ζώνης.

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

«Τρομάζουν» οι αριθμοί των «γερασμένων» κτιρίων της Κύπρου - Πάνω από 1200 οι επικίνδυνες οικοδομές

«Τρομάζουν» οι αριθμοί των «γερασμένων» κτιρίων της Κύπρου - Πάνω από 1200 οι επικίνδυνες οικοδομές

Υπόθεση «Σάντη»: Αναπάντητα ερωτηματικά για την γυναίκα - Που βρίσκεται και τι γνωρίζουν οι Αρχές μέχρι στιγμής

Υπόθεση «Σάντη»: Αναπάντητα ερωτηματικά για την γυναίκα - Που βρίσκεται και τι γνωρίζουν οι Αρχές μέχρι στιγμής

«Έπεφτα μαζί με το κτίριο, στο σκοτάδι» – Συγκλονίζει ο επιζών της τραγωδίας στη Γερμασόγεια που έχασε τον φίλο του – Δείτε βίντεο

«Έπεφτα μαζί με το κτίριο, στο σκοτάδι» – Συγκλονίζει ο επιζών της τραγωδίας στη Γερμασόγεια που έχασε τον φίλο του – Δείτε βίντεο

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέες διαπραγματεύσεις

Reuters: ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέες διαπραγματεύσεις

Πυροβολισμοί σε λύκειο στην Τουρκία, αναφορές για τουλάχιστον 13 τραυματίες, μαθητές τρέχουν να σωθούν, δείτε βίντεο

Πυροβολισμοί σε λύκειο στην Τουρκία, αναφορές για τουλάχιστον 13 τραυματίες, μαθητές τρέχουν να σωθούν, δείτε βίντεο

Αναστάτωση στην Αγία Νάπα: Άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικό έξω από ξενοδοχείο - Του πέρασαν χειροπέδες

Αναστάτωση στην Αγία Νάπα: Άνδρας επιτέθηκε σε αστυνομικό έξω από ξενοδοχείο - Του πέρασαν χειροπέδες

Έκλεψε χρήματα από λογαριασμό γυναίκας που απεβίωσε - Πιάστηκε στο αεροδρόμιο 41χρονη

Έκλεψε χρήματα από λογαριασμό γυναίκας που απεβίωσε - Πιάστηκε στο αεροδρόμιο 41χρονη

