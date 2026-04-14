Συναγερμός με τον αφθώδη πυρετό: Πέντε νέες μολύνσεις και εμπόδια στους εμβολιασμούς από τον κατοχικό στρατό

Μέχρι στιγμής το εργαστήριο των ΚΥ έχει επιβεβαιώσει ακόμα τέσσερις (4) θετικές μονάδες αιγοπροβάτων, στο Γέρι και μια (1) θετική μονάδα βοοεδών στη Δρομολαξια - Μενεού, φτάνοντας έτσι, στις 75 μολυσμένες μονάδες σε Λευκωσία (15) και Λάρνακα (60) εντός των μολυσμένων περιοχών.

Η δεύτερη φάση του εμβολιασμού βοοειδών έφτασε στο 71 % ενώ στα αιγοπρόβατα έφτασε στο 50,5% του ζωικού πληθυσμού. Παράλληλα, από τους χοίρους έχουν εμβολιαστεί μέχρι στιγμής το 84% των μονάδων που βρίσκονται εντός των μολυσμένων περιοχών.

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς στις κτηνοτροφικές μονάδες στο Πέργαμος, παρόλο που όλοι οι κτηνοτρόφοι έχουν συναινέσει και αναμένουν τους Ιδιώτες Κτηνίατρους για εμβολιασμό των ζώων τους, ο κατοχικός στρατός παρεμποδίζει την δράση αυτή.

Το όλο ζήτημα το χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη.