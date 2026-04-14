Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκες drones της Ρωσίας σε Ζαπορίζια και Ντονέτσκ

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις
Η Κυβέρνηση καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Νέα Υόρκη, προς αποτροπή των νέων μεθοδεύσεων των κατοχικών δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ερωτηθείς σε σχέση με την ανακοίνωση από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ για "μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων" εντός της ουδέτερης ζώνης.