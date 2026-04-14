VIDEO: Ένα ολόκληρο αεροπλάνο χειροκροτεί 2χρονο που νίκησε τον καρκίνο - «Είμαστε περήφανοι για σένα»
VIDEO: Ένα ολόκληρο αεροπλάνο χειροκροτεί 2χρονο που νίκησε τον καρκίνο - «Είμαστε περήφανοι για σένα»

 14.04.2026 - 15:56
Ένα δίχρονο παιδί που ταξίδευε στις ΗΠΑ προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία για μια σπάνια μορφή καρκίνου, έζησε μια συγκινητική έκπληξη στην τελευταία του πτήση προς το σπίτι, αφού κατάφερε να νικήσει την ασθένεια.

Σύμφωνα με το livenowfox.com, σε πρόσφατη πτήση της Southwest από τη Νέα Υόρκη προς την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η αεροσυνοδός ανέφερε πριν από την απογείωση ότι, στην πτήση, επέβαινε ένας πολύ ξεχωριστός επιβάτης. Όπως είπε, πρόκειται για τον δίχρονο Κρουζ, ο οποίος έδωσε μάχη με μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνου.

 

Συνέχισε λέγοντας ότι πλέον είναι επίσημα απαλλαγμένος από την ασθένεια και τόνισε πως το πλήρωμα αισθάνεται μεγάλη τιμή που τον μεταφέρει πίσω στο σπίτι του. Εξέφρασε επίσης την υπερηφάνειά της για τη δύναμη και το θάρρος που επέδειξε.

Για να γιορτάσει αυτή τη σημαντική στιγμή, η αεροσυνοδός ενημέρωσε τους επιβάτες ότι θα μοιραστούν χαρτοπετσέτες, προκειμένου να γράψουν μηνύματα ενθάρρυνσης για τον μικρό.

Το παιδί αποχώρησε από την πτήση κρατώντας ένα δεκάδες ευχές και θετικά μηνύματα, χάρη στην καλοσύνη των συνεπιβατών του. Η μητέρα του δήλωσε στο NBC News ότι ο Κρουζ ένιωσε όλη αυτή την αγάπη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο ίδιος επαναλάμβανε «είμαι δυνατός, μιλάνε για μένα, είμαι δυνατός».

Το ιστορικό της ασθένειας του μικρού μαχητή

Ο δίχρονος Κρουζ διαγνώστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο με νευροβλάστωμα σταδίου 4, μια σπάνια μορφή καρκίνου.

Έκτοτε, ταξίδευε μαζί με τους γονείς του συνεχώς μεταξύ Σαν Ντιέγκο και Νέας Υόρκης για να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες.

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr

Για «ζήτημα κυριαρχίας» κάνει λόγο η Κίπρις Ποστασί για τη νέα ένταση στην νεκρή ζώνη της Πύλας

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι έπληξε αποθήκες drones της Ρωσίας σε Ζαπορίζια και Ντονέτσκ

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Νέα Υόρκη, προς αποτροπή των νέων μεθοδεύσεων των κατοχικών δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ερωτηθείς σε σχέση με την ανακοίνωση από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ για "μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων" εντός της ουδέτερης ζώνης.

