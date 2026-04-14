VIDEO: Ένα ολόκληρο αεροπλάνο χειροκροτεί 2χρονο που νίκησε τον καρκίνο - «Είμαστε περήφανοι για σένα»

Σύμφωνα με το livenowfox.com, σε πρόσφατη πτήση της Southwest από τη Νέα Υόρκη προς την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, η αεροσυνοδός ανέφερε πριν από την απογείωση ότι, στην πτήση, επέβαινε ένας πολύ ξεχωριστός επιβάτης. Όπως είπε, πρόκειται για τον δίχρονο Κρουζ, ο οποίος έδωσε μάχη με μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνου.

Συνέχισε λέγοντας ότι πλέον είναι επίσημα απαλλαγμένος από την ασθένεια και τόνισε πως το πλήρωμα αισθάνεται μεγάλη τιμή που τον μεταφέρει πίσω στο σπίτι του. Εξέφρασε επίσης την υπερηφάνειά της για τη δύναμη και το θάρρος που επέδειξε.

Για να γιορτάσει αυτή τη σημαντική στιγμή, η αεροσυνοδός ενημέρωσε τους επιβάτες ότι θα μοιραστούν χαρτοπετσέτες, προκειμένου να γράψουν μηνύματα ενθάρρυνσης για τον μικρό.

Το παιδί αποχώρησε από την πτήση κρατώντας ένα δεκάδες ευχές και θετικά μηνύματα, χάρη στην καλοσύνη των συνεπιβατών του. Η μητέρα του δήλωσε στο NBC News ότι ο Κρουζ ένιωσε όλη αυτή την αγάπη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο ίδιος επαναλάμβανε «είμαι δυνατός, μιλάνε για μένα, είμαι δυνατός».

Το ιστορικό της ασθένειας του μικρού μαχητή

Ο δίχρονος Κρουζ διαγνώστηκε πριν από περίπου έναν χρόνο με νευροβλάστωμα σταδίου 4, μια σπάνια μορφή καρκίνου.

Έκτοτε, ταξίδευε μαζί με τους γονείς του συνεχώς μεταξύ Σαν Ντιέγκο και Νέας Υόρκης για να υποβληθεί στις απαραίτητες θεραπείες.

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr