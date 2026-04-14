Για «ζήτημα κυριαρχίας» κάνει λόγο η Κίπρις Ποστασί για τη νέα ένταση στην νεκρή ζώνη της Πύλας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για «ζήτημα κυριαρχίας» κάνει λόγο η Κίπρις Ποστασί για τη νέα ένταση στην νεκρή ζώνη της Πύλας

 14.04.2026 - 15:51
Για «ζήτημα κυριαρχίας» κάνει λόγο η Κίπρις Ποστασί για τη νέα ένταση στην νεκρή ζώνη της Πύλας

Για «ζήτημα κυριαρχίας» κάνει λόγο η διαδικτυακή εφημερίδα Κίπρις Ποστασί σε σχέση με τη νέα ένταση στο μεικτό χωριό της Πύλας, με επίκεντρο τους ελέγχους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της νεκρής ζώνης.

Σύμφωνα με το ηλεκτρονικό δημοσίευμα, στην περιοχή λειτουργούν υποστατικά ιδιοκτησίας Τουρκοκυπρίων, τα οποία διαθέτουν γάλα στις ελεύθερες περιοχές. Για τον σκοπό αυτό, λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Δημοκρατίας διέρχονται από τη νεκρή ζώνη προκειμένου να πραγματοποιήσουν τους απαραίτητους ελέγχους. Ωστόσο, Τουρκοκύπριοι παραγωγοί αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας και σχετικά βίντεο, ότι οι κατοχικές αρχές απαγόρευσαν πρόσφατα την είσοδο στους κτηνιάτρους της Δημοκρατίας.

Σε τεχνικό επίπεδο, το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η τουρκική πλευρά χρησιμοποιεί έδαφος εντός της νεκρής ζώνης, διαμορφώνοντας αναλόγως και τον δρόμο που οδηγεί στα εν λόγω υποστατικά. Η τ/κ ιστοσελίδα αναφέρει ότι η Λευκωσία θεωρεί τις τουρκικές δραστηριότητες στην Πύλα ως προσπάθεια επέκτασης της κατοχής, προσεγγίζοντας το θέμα ως σοβαρό ζήτημα που άπτεται της κυριαρχίας της. Το ζήτημα αναφέρεται ότι απασχόλησε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την Κίπρις Ποστασί, τα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ) φέρεται να χειρίζονται τις εξελίξεις με άκρα μυστικότητα. Από την πλευρά του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Έρχιουρμαν, αναφέρεται στο δημοσίευμα ότι δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής, θεωρώντας πως πρόκειται για αμιγώς στρατιωτικό ζήτημα. Αντίθετα, ο «υπουργός εξωτερικών», Ταχσίν Ερτουγρούλογλου, παρουσιάζεται να τηρεί πιο σκληρή στάση. Ξένες διπλωματικές πηγές επισημαίνουν, όπως γράφει, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει το θέμα με ιδιαίτερη σοβαρότητα ακριβώς ως «ζήτημα κυριαρχίας».

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Νέα Υόρκη, προς αποτροπή των νέων μεθοδεύσεων των κατοχικών δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ερωτηθείς σε σχέση με την ανακοίνωση από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ για "μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων" εντός της ουδέτερης ζώνης.

