Εικόνες ντροπής στη Λάρνακα: Καταγγελία για σωρούς σκουπιδιών σε τουριστική περιοχή - Δείτε φωτογραφίες

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η εικόνα που παρουσιάζει η πόλη προκαλεί έντονη απογοήτευση, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια Λάρνακα που «έχει μείνει πίσω από την ανάπτυξη», την ώρα που άλλες πόλεις της Κύπρου προχωρούν δυναμικά προς τα εμπρός. Όπως σημειώνει, πρόκειται για έναν προορισμό με φυσική ομορφιά, η οποία ωστόσο παραμένει αναξιοποίητη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο ζήτημα της καθαριότητας, με τον πολίτη να καταγγέλλει ότι σε ορισμένες περιοχές δεν διασφαλίζονται ούτε τα βασικά επίπεδα υγιεινής. Οι εικόνες που συνοδεύουν την ανάρτηση δείχνουν σωρούς απορριμμάτων να ξεχειλίζουν από κάδους, σε σημεία που χαρακτηρίζονται ως τουριστικά.

Όπως υποστηρίζεται, για το συγκεκριμένο πρόβλημα έχουν γίνει επανειλημμένες καταγγελίες και τηλεφωνικές αναφορές προς τις αρμόδιες αρχές, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης μέχρι σήμερα.

