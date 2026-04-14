Καιρός: Μην πακετάρετε ακόμη τα χειμωνιάτικα – Μετά την μίνι άνοιξη, έρχονται βροχές και καταιγίδες - «Επίθεση» σκόνης

Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά τοπικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Τετάρτη θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και τοπικά στα δυτικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 και στα παράλια μέχρι μέτριοι 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα στα ανατολικά και τοπικά στα βόρεια, λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως ψηλές, νεφώσεις.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, που πιθανό να συνοδεύονται με βροντές.

Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Από την Πέμπτη στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, με τις συγκεντρώσεις να είναι παροδικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο αναμένεται πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.