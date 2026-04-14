Καιρός: Μην πακετάρετε ακόμη τα χειμωνιάτικα – Μετά την μίνι άνοιξη, έρχονται βροχές και καταιγίδες - «Επίθεση» σκόνης
Καιρός: Μην πακετάρετε ακόμη τα χειμωνιάτικα – Μετά την μίνι άνοιξη, έρχονται βροχές και καταιγίδες - «Επίθεση» σκόνης

 14.04.2026 - 16:40
Καιρός: Μην πακετάρετε ακόμη τα χειμωνιάτικα – Μετά την μίνι άνοιξη, έρχονται βροχές και καταιγίδες - «Επίθεση» σκόνης

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται χαμηλή πίεση σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο καιρού από το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς 3 και παροδικά τοπικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 12 στα παράλια καθώς και στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο Τετάρτη θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί και τοπικά στα δυτικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 27 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 και στα παράλια μέχρι μέτριοι 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα στα ανατολικά και τοπικά στα βόρεια, λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες, κυρίως ψηλές, νεφώσεις.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, που πιθανό να συνοδεύονται με βροντές.

Το Σάββατο αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Από την Πέμπτη στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, με τις συγκεντρώσεις να είναι παροδικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Παρασκευή, ενώ το Σάββατο αναμένεται πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Προσοχή: Καταζητείται 39χρονος - Τον ψάχνουν για υπόθεση παροχής βοήθειας για παράνομη είσοδο και παραμονή αλλοδαπών - Δείτε φωτογραφία

Κατάρρευση κτιρίου: Παρέμβαση από Δήμο Αμαθούντας - Αναλαμβάνει τη φιλοξενία ενοίκων για ακόμη λίγες μέρες - Κάλεσμα στο Κράτος για «κοινωνικό πρόσωπο»

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

Η Κυβέρνηση καταδικάζει τις σοβαρές παραβιάσεις από το κατοχικό καθεστώς στη νεκρή ζώνη στην περιοχή της Πύλας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και προβαίνει σε όλα τα απαραίτητα διαβήματα τόσο στην Κύπρο, όσο και στη Νέα Υόρκη, προς αποτροπή των νέων μεθοδεύσεων των κατοχικών δυνάμεων, δήλωσε την Τρίτη στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, ερωτηθείς σε σχέση με την ανακοίνωση από πλευράς ΟΥΝΦΙΚΥΠ για "μη εξουσιοδοτημένη είσοδο προσωπικού ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων" εντός της ουδέτερης ζώνης.

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

«Τρομάζουν» οι αριθμοί των «γερασμένων» κτιρίων της Κύπρου - Πάνω από 1200 οι επικίνδυνες οικοδομές

Συναγερμός με τον αφθώδη πυρετό: Πέντε νέες μολύνσεις και εμπόδια στους εμβολιασμούς από τον κατοχικό στρατό

Κατάρρευση κτιρίου: Παρέμβαση από Δήμο Αμαθούντας - Αναλαμβάνει τη φιλοξενία ενοίκων για ακόμη λίγες μέρες - Κάλεσμα στο Κράτος για «κοινωνικό πρόσωπο»

Μεγάλο deal για την Κύπρο: Γιγαντιαίο κρουαζιερόπλοιο εντάσσεται στο κυπριακό νηολόγιο

VIDEO: Ένα ολόκληρο αεροπλάνο χειροκροτεί 2χρονο που νίκησε τον καρκίνο - «Είμαστε περήφανοι για σένα»

Το πιο καλοκαιρινό spot της Λεμεσού ανοίγει ξανά και μας υποδέχεται θερμά - Δείτε πότε - Φωτογραφίες

Εικόνες ντροπής στη Λάρνακα: Καταγγελία για σωρούς σκουπιδιών σε τουριστική περιοχή - Δείτε φωτογραφίες

