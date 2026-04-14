Κατάρρευση κτιρίου: Παρέμβαση από Δήμο Αμαθούντας - Αναλαμβάνει τη φιλοξενία ενοίκων για ακόμη λίγες μέρες - Κάλεσμα στο Κράτος για «κοινωνικό πρόσωπο»

 14.04.2026 - 16:53
Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το Μεγάλο Σάββατο στη Γερμασόγεια, με την κατάρρευση πολυκατοικίας και την απώλεια δύο ανθρώπων, συνεχίζει να προκαλεί έντονη ανησυχία και συγκίνηση.

Οι ένοικοι που σώθηκαν από τα ερείπια βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, καθώς έχουν χάσει τα σπίτια και τα υπάρχοντά τους, απευθύνοντας δραματική έκκληση για στήριξη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Δήμος Αμαθούντας παρεμβαίνει προκειμένου να προσφέρει άμεση ανακούφιση, αναλαμβάνοντας τη φιλοξενία των πληγέντων για τις επόμενες ημέρες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται στον απόηχο της απόφασης για διακοπή της φιλοξενίας από πλευράς κράτους, γεγονός που εντείνει τα ερωτήματα αλλά και την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη των θυμάτων.

Αυτούσια η ανακοίνωση του Δήμου:

Μετά την απόφαση της κυβέρνησης να τερματίσει τη φιλοξενία των ατόμων που επέζησαν από το τραγικό συμβάν του Μεγάλου Σαββάτου, ο Δήμος Αμαθούντας αναλαμβάνει από σήμερα τη συνέχιση της φιλοξενίας τους, μέχρι και την Κυριακή.

Είναι πλήρως αντιληπτό ότι πρόκειται για ανθρώπους που έχασαν τα πάντα το σπίτι τους, τα προσωπικά τους αντικείμενα, ακόμη και τα χρήματά τους.

Ο Δήμος Αμαθούντας παρεμβαίνει άμεσα για να καλύψει αυτή την ανάγκη, ευελπιστώντας ότι το κράτος θα αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν και να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο, έστω και την ύστατη.

Συζήτησαν το επεισόδιο στην Πύλα ΠτΔ-Έρχιουρμαν - Αύξησαν τις περιπολίες οι ειρηνευτικές δυνάμεις

