ΑρχικήΚοινωνίαΠολιτική Άμυνα για Γερμασόγεια: Διαψεύδει τον Δήμο Αμαθούντος σχετικά με τη φιλοξενία ενοίκων
Πολιτική Άμυνα για Γερμασόγεια: Διαψεύδει τον Δήμο Αμαθούντος σχετικά με τη φιλοξενία ενοίκων

 14.04.2026 - 18:15
Ποιος βοήθησε ποιον τελικά; Με ανακοίνωσή της, η Πολιτική Άμυνα απαντά στον Δήμος Αμαθούντας.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Κατάρρευση κτιρίου: Παρέμβαση από Δήμο Αμαθούντας - Αναλαμβάνει τη φιλοξενία ενοίκων για ακόμη λίγες μέρες - Κάλεσμα στο Κράτος για «κοινωνικό πρόσωπο»

Σε συνέχεια σημερινής ανακοίνωσης του Δήμου Αμαθούντας σχετικά με την ανάληψη της φιλοξενίας των προσώπων που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στη Γερμασόγεια το Μεγάλο Σάββατο, μετά από δήθεν διακοπή της φιλοξενίας τους από το Κράτος, διευκρινίζεται ότι, μέσω ενεργειών της Πολιτικής Άμυνας, συνολικά 18 πρόσωπα μεταφέρθηκαν και φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακή μονάδα από την πρώτη στιγμή του τραγικού συμβάντος. Επιπρόσθετα, προσφέρονται γεύματα και δόθηκαν είδη πρώτης ανάγκης σε συνεργασία με τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό.

Σημειώνεται ότι σήμερα διαμένουν στην ξενοδοχειακή μονάδα εννέα πρόσωπα, εκ των οποίων και μια τουρίστρια. Τα υπόλοιπα εννέα άτομα αναχώρησαν από το ξενοδοχείο, χωρίς να ενημερώσουν την Πολιτική Άμυνα.

Διευκρινίζεται πως τα εννέα πρόσωπα θα φιλοξενηθούν στην ξενοδοχειακή μονάδα, με έξοδα του Κράτους, μέχρι την εξεύρεση λύσης για τη στέγασή τους από τις Υπηρεσίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας.

