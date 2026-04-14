Φειδίας Παναγιώτου: Ένας ιδιαίτερος «κανόνας γενεθλίων» - Γιατί πιστεύει η Στυλιάνα ότι πρέπει να ψηφίσει κανείς την Άμεση Δημοκρατία – Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται, το ζευγάρι έχει θεσπίσει έναν ιδιαίτερο “κανόνα γενεθλίων”: την ημέρα των γενεθλίων, ο ένας μπορεί να ζητήσει από τον άλλο να κάνει οτιδήποτε επιθυμεί — χωρίς αντιρρήσεις. Πρόκειται για ένα παιχνίδι εμπιστοσύνης και αυθορμητισμού, που συχνά οδηγεί σε απρόβλεπτες και χιουμοριστικές καταστάσεις.

Ωστόσο, σε μία τέτοια περίσταση, ο κανόνας πήρε πολιτική διάσταση. Ο Φειδίας ζήτησε από τη Στυλιάνα να προωθήσει δημόσια την ιδέα της Άμεσης Δημοκρατίας, μετατρέποντας ένα προσωπικό challenge σε ευκαιρία πολιτικής έκφρασης.

Η Στυλιάνα, ανταποκρινόμενη, παρουσίασε τους λόγους για τους οποίους —όπως υποστηρίζει— αξίζει κανείς να στηρίξει την Άμεση Δημοκρατία. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι πρόκειται για έναν πολιτικό σχηματισμό που θεωρεί «καθαρό» από φαινόμενα διαφθοράς.

Παράλληλα ανέφερε πως «Δεν βάζει πανό σε δρόμους και πινακίδες» και «Έχει μέσα τον Φειδία που είναι ο άντρας μου και προσπαθεί να κάνει την Κύπρο ένα καλύτερο μέρος για τους νέους μας».

