Φειδίας Παναγιώτου: Ένας ιδιαίτερος «κανόνας γενεθλίων» - Γιατί πιστεύει η Στυλιάνα ότι πρέπει να ψηφίσει κανείς την Άμεση Δημοκρατία – Δείτε βίντεο
ΠΑΡΑ-THEMA

Φειδίας Παναγιώτου: Ένας ιδιαίτερος «κανόνας γενεθλίων» - Γιατί πιστεύει η Στυλιάνα ότι πρέπει να ψηφίσει κανείς την Άμεση Δημοκρατία – Δείτε βίντεο

 14.04.2026 - 18:00
Φειδίας Παναγιώτου: Ένας ιδιαίτερος «κανόνας γενεθλίων» - Γιατί πιστεύει η Στυλιάνα ότι πρέπει να ψηφίσει κανείς την Άμεση Δημοκρατία – Δείτε βίντεο

Ένα ασυνήθιστο αλλά αποκαλυπτικό στιγμιότυπο από την προσωπική ζωή του Φειδίας Παναγιώτου και της συντρόφου του και σύντομα συζύγου, Στυλιάνα Αβερκίου, φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο τη δυναμική της σχέσης τους, αλλά και πολιτικά μηνύματα που επιλέγουν να προωθήσουν.

Σύμφωνα με όσα καταγράφονται, το ζευγάρι έχει θεσπίσει έναν ιδιαίτερο “κανόνα γενεθλίων”: την ημέρα των γενεθλίων, ο ένας μπορεί να ζητήσει από τον άλλο να κάνει οτιδήποτε επιθυμεί — χωρίς αντιρρήσεις. Πρόκειται για ένα παιχνίδι εμπιστοσύνης και αυθορμητισμού, που συχνά οδηγεί σε απρόβλεπτες και χιουμοριστικές καταστάσεις.

Ωστόσο, σε μία τέτοια περίσταση, ο κανόνας πήρε πολιτική διάσταση. Ο Φειδίας ζήτησε από τη Στυλιάνα να προωθήσει δημόσια την ιδέα της Άμεσης Δημοκρατίας, μετατρέποντας ένα προσωπικό challenge σε ευκαιρία πολιτικής έκφρασης.

Η Στυλιάνα, ανταποκρινόμενη, παρουσίασε τους λόγους για τους οποίους —όπως υποστηρίζει— αξίζει κανείς να στηρίξει την Άμεση Δημοκρατία. Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι πρόκειται για έναν πολιτικό σχηματισμό που θεωρεί «καθαρό» από φαινόμενα διαφθοράς.

Παράλληλα ανέφερε πως «Δεν βάζει πανό σε δρόμους και πινακίδες» και «Έχει μέσα τον Φειδία που είναι ο άντρας μου και προσπαθεί να κάνει την Κύπρο ένα καλύτερο μέρος για τους νέους μας».

Δείτε το βίντεο

Νίκος Κληρίδης: Του παρέδωσαν «κλωνοποιημένο» το κινητό του - Εντός ημερών αίτηση Certiorari για νομιμότητα εντάλματος έρευνας

Πολιτική Άμυνα για Γερμασόγεια: Διαψεύδει τον Δήμο Αμαθούντος σχετικά με τη φιλοξενία ενοίκων

Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - «Είναι μια ιστορική ευκαιρία»

Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - «Είναι μια ιστορική ευκαιρία»

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου έχουν ξεκινήσει στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.

