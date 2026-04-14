ΑρχικήΚοινωνίαΝίκος Κληρίδης: Του παρέδωσαν «κλωνοποιημένο» το κινητό του - Εντός ημερών αίτηση Certiorari για νομιμότητα εντάλματος έρευνας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νίκος Κληρίδης: Του παρέδωσαν «κλωνοποιημένο» το κινητό του - Εντός ημερών αίτηση Certiorari για νομιμότητα εντάλματος έρευνας

 14.04.2026 - 17:40
Εντός των επόμενων ημερών θα καταθέσει στο Ανώτατο Δικαστήριο αίτηση για έκδοση εντάλματος Certiorari για να κριθεί η νομιμότητα της έκδοσης εντάλματος έρευνας που έγινε στο γραφείο και στην οικία του το Μεγάλο Σάββατο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι εντός των επόμενων ημερών θα προωθηθεί το αίτημα για την ακύρωση του εντάλματος, και ότι θα ζητηθεί από το Δικαστήριο όπως του δοθεί το ένταλμα έρευνας αυτούσιο, και ο όρκος που δόθηκε από μέλος της Αστυνομίας, για να δουν ακριβώς το περιεχόμενο του εντάλματος που εξεδόθη.

Ερωτηθείς, είπε ότι δεν του δόθηκε αντίγραφο, αλλά ότι του το έδωσαν να το διαβάσει και είδε κάποια πράγματα εκεί, αλλά θέλει να δει τί περιλαμβάνει η ένορκη δήλωση στην οποία στηρίχθηκε το Δικαστήριο και έδωσε το ένταλμα, και στα γεγονότα στα οποία αυτή στηρίχθηκε.

Ο κ. Κληρίδης είπε ότι αν κριθεί ότι το ένταλμα έρευνας είναι άκυρο εξ υπαρχής, οτιδήποτε ελήφθη, οποιαδήποτε στοιχεία, από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλέφωνα κλπ, θα θεωρείται ότι είναι παράνομα ληφθείσα μαρτυρία.

Ανέφερε ότι θα κατατεθεί αίτηση για έκδοση εντάλματος Certiorari για να κριθεί η νομιμότητα της έκδοσης εντάλματος έρευνας που έγινε στο γραφείο και στην οικία του.

Ο κ. Κληρίδης είπε επίσης ότι του παραδόθηκε το απόγευμα της Τρίτης το εν χρήσει κινητό του, που είχε πάρει η Αστυνομία, αλλά ότι του είπαν ότι αυτό «κλωνοποιήθηκε», σημειώνοντας ότι αυτό σημαίνει ότι έχουν τα πάντα που υπάρχουν στο κινητό του. Ανέφερε ότι έχει επιφυλάξει όλα του τα δικαιώματα, και ότι θα το δουν και αυτό το θέμα.

