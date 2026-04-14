ΑρχικήΕλλάδα
Προκλητικοί οι Τούρκοι: Πέρασαν χειροπέδες σε δύο Έλληνες που σήκωσαν ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό μέσα στην Αγία Σοφία - Δείτε βίντεο

 14.04.2026 - 18:40
Προκλητικοί οι Τούρκοι: Πέρασαν χειροπέδες σε δύο Έλληνες που σήκωσαν ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό μέσα στην Αγία Σοφία - Δείτε βίντεο

Δύο Έλληνες τουρίστες συνελήφθησαν το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) στην Κωνσταντινούπολη γιατί άνοιξαν ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό εντός της Αγίας Σοφίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο τους φέρεται να κρατούσαν μία σημαία που έγραφε «Ορθοδοξία ή Θάνατος» και να φώναζαν συνθήματα μέσα στον ιερό χώρο. Πρόκειται για μία γυναίκα με ελληνικό διαβατήριο και έναν άνδρα με διαβατήρια Ελλάδας και Αυστραλίας.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, τα άτομα εισήλθαν στην Αγία Σοφία ως μέλη οργανωμένης εκδρομής. Αφού πέρασαν από ελέγχους ασφαλείας, μετακινήθηκαν στον επάνω όροφο της στοάς, ο οποίος είναι ανοιχτός για τους επισκέπτες.

Δείτε βίντεο με το περιστατικό:

Τότε ένας από τους τουρίστες έβγαλε μια σημαία που είχε κρύψει μέσα στο μπουφάν του και την άνοιξε. Αφού πόζαρε για μια φωτογραφία, έδωσε τη σημαία σε άλλο άτομο της ομάδας, το οποίο πόζαρε με τη σειρά του. Το προσωπικό ασφαλείας αντιλήφθηκε γρήγορα την κατάσταση από τις κάμερες ασφαλείας και παρενέβη, ενώ ένα άλλο άτομο της ομάδας φαινόταν έτοιμο να κρατήσει την ίδια σημαία.

Σύμφωνα με αναφορές, η σημαία απεικόνιζε έναν δικέφαλο αετό μαζί με ένα γραπτό μήνυμα που έγραφε: «Ορθοδοξία ή θάνατος!»

Αργότερα παραπέμφθηκαν στο δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης και συνελήφθησαν επίσημα με την κατηγορία της προσβολής τμήματος του κοινού.

 
 
 
Πηγή: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος Χρυσάνθου – Κωνσταντίνα Δημητρίου: Η στιγμή της αποκάλυψης - Το χρώμα που γέμισε τον ουρανό σε ένα μοναδικό gender reveal - Δείτε βίντεο
Προκλητικοί οι Τούρκοι: Πέρασαν χειροπέδες σε δύο Έλληνες που σήκωσαν ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό μέσα στην Αγία Σοφία - Δείτε βίντεο
Καιρός: Μην πακετάρετε ακόμη τα χειμωνιάτικα – Μετά την μίνι άνοιξη, έρχονται βροχές και καταιγίδες - «Επίθεση» σκόνης
Προσοχή: Καταζητείται 39χρονος - Τον ψάχνουν για υπόθεση παροχής βοήθειας για παράνομη είσοδο και παραμονή αλλοδαπών - Δείτε φωτογραφία
VIDEO: Ένα ολόκληρο αεροπλάνο χειροκροτεί 2χρονο που νίκησε τον καρκίνο - «Είμαστε περήφανοι για σένα»
Εικόνες ντροπής στη Λάρνακα: Καταγγελία για σωρούς σκουπιδιών σε τουριστική περιοχή - Δείτε φωτογραφίες

 

 

 

Πολιτική Άμυνα για Γερμασόγεια: Διαψεύδει τον Δήμο Αμαθούντος σχετικά με τη φιλοξενία ενοίκων

Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - «Είναι μια ιστορική ευκαιρία»

 14.04.2026 - 19:05
Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - «Είναι μια ιστορική ευκαιρία»

Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - «Είναι μια ιστορική ευκαιρία»

Οι συνομιλίες μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου έχουν ξεκινήσει στο υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - «Είναι μια ιστορική ευκαιρία»

Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - «Είναι μια ιστορική ευκαιρία»

  •  14.04.2026 - 19:05
Νίκος Κληρίδης: Του παρέδωσαν «κλωνοποιημένο» το κινητό του - Εντός ημερών αίτηση Certiorari για νομιμότητα εντάλματος έρευνας

Νίκος Κληρίδης: Του παρέδωσαν «κλωνοποιημένο» το κινητό του - Εντός ημερών αίτηση Certiorari για νομιμότητα εντάλματος έρευνας

  •  14.04.2026 - 17:40
Τ. Γιασεμίδης: Σοβαρό πλήγμα για την οικονομία η αβεβαιότητα των επενδυτών - Θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψει η τιμή του πετρελαίου σε κανονικά επίπεδα

Τ. Γιασεμίδης: Σοβαρό πλήγμα για την οικονομία η αβεβαιότητα των επενδυτών - Θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψει η τιμή του πετρελαίου σε κανονικά επίπεδα

  •  14.04.2026 - 17:20
Πολιτική Άμυνα για Γερμασόγεια: Διαψεύδει τον Δήμο Αμαθούντος σχετικά με τη φιλοξενία ενοίκων

Πολιτική Άμυνα για Γερμασόγεια: Διαψεύδει τον Δήμο Αμαθούντος σχετικά με τη φιλοξενία ενοίκων

  •  14.04.2026 - 18:15
Καιρός: Μην πακετάρετε ακόμη τα χειμωνιάτικα – Μετά την μίνι άνοιξη, έρχονται βροχές και καταιγίδες - «Επίθεση» σκόνης

Καιρός: Μην πακετάρετε ακόμη τα χειμωνιάτικα – Μετά την μίνι άνοιξη, έρχονται βροχές και καταιγίδες - «Επίθεση» σκόνης

  •  14.04.2026 - 16:40
Προκλητικοί οι Τούρκοι: Πέρασαν χειροπέδες σε δύο Έλληνες που σήκωσαν ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό μέσα στην Αγία Σοφία - Δείτε βίντεο

Προκλητικοί οι Τούρκοι: Πέρασαν χειροπέδες σε δύο Έλληνες που σήκωσαν ελληνική σημαία με τον βυζαντινό αετό μέσα στην Αγία Σοφία - Δείτε βίντεο

  •  14.04.2026 - 18:40
Ματσάρα στο ΓΣΠ με τον Απόλλωνα να... «δραπετεύει» με το τρίποντο με γκολ του Μάρκες στο 88ο λεπτό

Ματσάρα στο ΓΣΠ με τον Απόλλωνα να... «δραπετεύει» με το τρίποντο με γκολ του Μάρκες στο 88ο λεπτό

  •  14.04.2026 - 19:15
Γιώργος Χρυσάνθου – Κωνσταντίνα Δημητρίου: Η στιγμή της αποκάλυψης - Το χρώμα που γέμισε τον ουρανό σε ένα μοναδικό gender reveal - Δείτε βίντεο

Γιώργος Χρυσάνθου – Κωνσταντίνα Δημητρίου: Η στιγμή της αποκάλυψης - Το χρώμα που γέμισε τον ουρανό σε ένα μοναδικό gender reveal - Δείτε βίντεο

  •  14.04.2026 - 19:45

