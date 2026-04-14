Άρχισαν οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ - «Είναι μια ιστορική ευκαιρία»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε τον πρέσβη του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λέιτερ και την πρέσβη του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμάντε - Μοαουάντ.

Ρούμπιο: Οι συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου είναι μια ιστορική ευκαιρία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι εν εξελίξει συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον αποτελούν μια ιστορική ευκαιρία και, αν και δεν θα επιλυθούν όλα τα περίπλοκα ζητήματα τις επόμενες ώρες, ελπίζει ότι τα μέρη θα αρχίσουν να προχωρούν προς τα εμπρός.

Τραμπ στη New York Post: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν τις επόμενες δύο ημέρες

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στη New York Post ότι οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν τις επόμενες δύο ημέρες στο Πακιστάν.

«Πρέπει να μείνεις εκεί, αλήθεια, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι τις επόμενες δύο μέρες, και εμείς έχουμε μεγαλύτερη διάθεση να πάμε εκεί», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα.

Οι IDF προειδοποιούν για περισσότερες επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ, η λιβανέζικη οργάνωση λέει ότι έπληξε τις ισραηλινές δυνάμεις κοντά στη Χιαμ

Οι IDF, και με ανάρτησή τους στο Χ, προειδοποιούν για περισσότερες επιθέσεις από τη Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε σήμερα επιπλέον επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων και περιοχών κοντά στα σύνορα.

Η λιβανέζικη οργάνωση ανέφερε ότι εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον συγκέντρωσης Ισραηλινών στρατιωτών και οχημάτων νότια της Χιάμ, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι έπληξε ισραηλινές στρατιωτικές υποδομές στην πόλη Καρμιέλ με πυκνή ρίψη ρουκετών.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι επιτέθηκε σε συγκέντρωση Ισραηλινών στρατιωτών και οχημάτων στην πόλη Κούζα.

Η λιβανέζικη οργάνωση ανέφερε επίσης ότι έπληξε ισραηλινό στρατιωτικό drone – το οποίο ισχυρίστηκε ότι ήταν ένα Hermes 450 – πάνω από την Τύρο.