Πρώην δημοσιογράφος έχασε σχεδόν 300.000 δολάρια σε απάτη με «νεαρή και πανέμορφη» γυναίκα

Ο 82χρονος Αλ Λεβίν, πρώην αθλητικογράφος της αμερικανικής εφημερίδας Atlanta Journal-Constitution, είπε ότι όλα ξεκίνησαν με ένα αυθαίρετο γραπτό μήνυμα από κάποια «Ντέιζι Μίλερ», η οποία τον καλούσε σε ένα μπάρμπεκιου.

Ακόμα και αφού ο αποστολέας είπε ότι μάλλον είχε μπερδέψει τον αριθμό, ο Λεβίν συνέχισε να απαντά σε φιλικές ερωτήσεις, όπως η ηλικία του. «Έκρυψα 10 χρόνια από τα 82 μου», έγραψε σε προσωπική του αφήγηση στον ιστότοπο της AARP.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο Λεβίν είπε ότι η συνομιλία γρήγορα εξελίχθηκε σε σχέση με μια γυναίκα που ισχυριζόταν ότι διαχειρίζεται επιχείρηση κοσμημάτων στο Λος Άντζελες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η «Ντέιζι» άρχισε να του λέει ότι «ήθελε να περάσει τα γενέθλιά της τον Οκτώβριο μαζί μου». «Ακολούθησαν λαμπερές φωτογραφίες», έγραψε ο Λεβίν. «Ήταν νέα και πανέμορφη. Ξεκίνησε ένα φλερτ».

Πώς από... φλερτ μετατράπηκε σε «επιχειρηματική σχέση»

Ο Λεβίν έγραψε ότι τα μηνύματα μεταξύ τους «γρήγορα πέρασαν από μια αρχόμενη ρομαντική σχέση σε επιχειρηματική». «Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά όμορφα πράγματα που μας περιμένουν», έγραφε ένα μήνυμα από τη «Ντέιζι». Σύμφωνα με τον Λεβίν, η «Ντέιζι» στη συνέχεια του πρότεινε να «επενδύσει μαζί της σε βραχυπρόθεσμα συμβόλαια χρυσού».

Ο Λεβίν, ο οποίος παραιτήθηκε από την Journal-Constitution το 2005 μετά από περιστατικό λογοκλοπής, παραδέχτηκε ότι ένιωθε «μοναξιά» και ότι «την πίστεψε παρά όλα τα προειδοποιητικά σημάδια που ανέμιζαν μπροστά του». «Αυτό που το έκανε τόσο πειστικό ήταν η τακτική της να μου λέει πού βρισκόταν και να στέλνει φωτογραφίες στην πορεία - τον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο, το νησί Καταλίνα», έγραψε ο Λεβίν. «Ένα βράδυ Παρασκευής, μαγειρέψαμε μαζί μέσω μηνυμάτων και φωτογραφιών».

Ο Λεβίν είπε ότι είχε «υποψίες» για τη «Ντέιζι» - φτάνοντας στο σημείο να τη διερευνήσει μέσω της μονάδας απάτης του Αστυνομικού Τμήματος του Λος Άντζελες - αλλά όπως έγραψε «δεν βρήκε τίποτα». Έκανε επίσης αντίστροφη αναζήτηση εικόνας στο Google, «αλλά 10 φωτογραφίες δεν έδειξαν τίποτα». «Μετά από αυτές τις επιφανειακές προσπάθειες, χαλάρωσα εντελώς την άμυνά μου».

Σύμφωνα με τον Λεβίν, η «Ντέιζι» άρχισε να του δείχνει στιγμιότυπα επιτυχημένων επενδύσεων σε χρυσό μέσω μιας ιστοσελίδας που λεγόταν SunX. Παρότι υπάρχει μια νόμιμη πλατφόρμα συναλλαγών SunX.io, απατεώνες χρησιμοποιούν μια ψεύτικη εκδοχή με το όνομα «SunX» για να «διεξάγουν παράνομη συγκέντρωση κεφαλαίων, επενδυτικές απάτες και δραστηριότητες τύπου πυραμίδας», σύμφωνα με την πραγματική εταιρεία. «Δεν είχα ιδέα ότι είχα να κάνω με ψεύτικη ιστοσελίδα μέχρι που ήταν πολύ αργά», έγραψε ο Λεβίν.

Αγνοώντας όλα τα «red flags»

Είπε ότι ενημέρωσε τις δύο κόρες του για τη «Ντέιζι» - δείχνοντάς τους ακόμη και φωτογραφίες. «Πώς ξέρεις ότι είναι πραγματική;» τον ρώτησε μία από αυτές. «Ελπίζω να μην κάνεις καμία επένδυση μαζί της». Παρά τις συμβουλές της οικογένειάς του, ο Λεβίν έγραψε ότι ήταν «τυφλός σε όλες τις προειδοποιήσεις».

Η «Ντέιζι» τον ώθησε να επενδύσει, και εκείνος ξεκίνησε με 20.000 δολάρια - λέγοντας ψέματα στον επί χρόνια οικονομικό του σύμβουλο ότι τα χρήματα ήταν για αγορά αυτοκινήτου. Τα πρώτα «κέρδη» τον έκαναν να εμπλακεί ακόμη περισσότερο. «Το πρώτο βράδυ που επένδυσα, σχεδόν έκανα τούμπες όταν φάνηκε ότι κέρδισα 1.920 δολάρια», έγραψε. Μέσα σε λίγες ημέρες, απέσυρε άλλα 70.000 δολάρια, και στη συνέχεια άδειασε όλο το χαρτοφυλάκιό του των 133.000 δολαρίων με ψευδείς δικαιολογίες, παρά τις προειδοποιήσεις των θυγατέρων του. Τις αγνόησε και συνέχισε, παίρνοντας δάνειο 20.000 δολαρίων αφού η «Ντέιζι» του υποσχέθηκε ακόμη μεγαλύτερες αποδόσεις.

Στις αρχές Οκτωβρίου, ο λογαριασμός του έδειχνε 1,3 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν όλα ψευδαίσθηση. Όταν προσπάθησε να αποσύρει τα χρήματα, του ζητήθηκε να πληρώσει 216.000 δολάρια σε ψεύτικους φόρους - το τελικό προειδοποιητικό σημάδι. Ένας συγγενής επιβεβαίωσε αργότερα ότι η πλατφόρμα συναλλαγών ήταν ψεύτικη και ότι τα χρήματα είχαν καταλήξει στους απατεώνες. Ο Λεβίν έχασε συνολικά 271.000 δολάρια - ό,τι είχε.

Τώρα ζει με κοινωνική ασφάλιση και σύνταξη και έχει αναγκαστεί να πουλήσει προσωπικά αντικείμενα για να τα βγάλει πέρα. Οι ερευνητές λένε ότι τα χρήματα πιθανότατα χάθηκαν οριστικά, μεταφερόμενα στο εξωτερικό μέσω σχεδόν αδύνατων να εντοπιστούν διαδρομών. Όσο για τη «Ντέιζι», ποτέ δεν υπήρξε - και οι εικόνες της πιθανότατα ήταν κλεμμένες ή δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη. Οι συνέπειες ήταν βαριές και στο σπίτι, όπου οι κόρες του λένε ότι η εξαπάτηση κατέστρεψε την εμπιστοσύνη τους - ζημιά που ίσως πάρει πολύ περισσότερο χρόνο να επουλωθεί από την οικονομική απώλεια, σύμφωνα με τον Λεβίν.

Τι είναι το «pig-butchering»

Η απάτη «pig-butchering» είναι μια μακροχρόνια μορφή απάτης που συνδυάζει ψεύτικες ρομαντικές σχέσεις με επενδυτικά σχέδια, συχνά σε κρυπτονομίσματα.

Οι απατεώνες χτίζουν εμπιστοσύνη για εβδομάδες ή μήνες και στη συνέχεια οδηγούν τα θύματα σε ψεύτικες πλατφόρμες συναλλαγών που δείχνουν εικονικά κέρδη για να ενθαρρύνουν μεγαλύτερες καταθέσεις. Όταν το θύμα προσπαθεί να κάνει ανάληψη, του ζητούνται ψεύτικες χρεώσεις - και τελικά ο απατεώνας εξαφανίζεται με τα χρήματα, τα οποία συνήθως δεν ανακτώνται. Συμπτωματικά, το «Daisy Miller» είναι και ο τίτλος μιας γνωστής νουβέλας του 19ου αιώνα του Αμερικανού συγγραφέα Χένρι Τζέιμς, αν και ο Λεβίν δεν το ανέφερε στο άρθρο του.

Ειδικοί λένε ότι η απάτη ακολουθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Ο πρώην κυβερνοεγκληματίας Μπρετ Τζόνσον - κάποτε γνωστός ως «Internet Godfather» από τη Μυστική Υπηρεσία - είπε ότι οι απατεώνες πρέπει πρώτα να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του θύματος πριν του πάρουν τα χρήματα. «Για να σε εξαπατήσω… πρέπει πρώτα να σε κάνω να με εμπιστευτείς», είπε. Περιέγραψε τη σταδιακή διαδικασία μέσω της οποίας τα θύματα παρασύρονται. «Δεν ξεκινά με το “στείλε μου χρήματα”», είπε, σημειώνοντας ότι πρώτα χτίζεται σχέση. «Δεν ψάχνει ένα γρήγορο κέρδος, ψάχνει τα πάντα που έχεις».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η καλύτερη άμυνα είναι απλή: μην στέλνετε χρήματα. «Δεν πρέπει να δίνεις χρήματα καθόλου», είπε, προσθέτοντας ότι ούτε οι εντυπωσιακές φωτογραφίες ούτε τα βίντεο μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα. «Φωτογραφίες, φωνητικά μηνύματα, βιντεοκλήσεις - δεν αποτελούν απόδειξη στη σημερινή εποχή των deepfakes».

Πηγή: ethnos.gr