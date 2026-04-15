Κατάρρευση κτιρίου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στις σορούς των θυμάτων - Τι κατέδειξε - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, «συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από ενοίκους, ιδιοκτήτες, κυβερνητικές υπηρεσίες και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

«Ευελπιστούμε ότι σύντομα οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν και ο φάκελος θα τεθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα», συμπλήρωσε.

Ανέφερε ότι στη βάση των οδηγιών της Νομικής Υπηρεσίας, θα εξαρτηθεί ο περαιτέρω χειρισμός της υπόθεσης και κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Νεκροτομή στα δύο θύματα

Αναφορικά με την κατάρρευση κτιρίου στη Λεμεσό, διενεργήθηκε σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή στις σορούς των δύο θυμάτων από τον ιατροδικαστή Δρ. Νικόλα Χαραλάμπους σύμφωνα με τον οποίο, ο θάνατος και των δύο θυμάτων οφείλεται στο σύνδρομο καταπλάκωσης.

Από τις σορούς των δύο θυμάτων λήφθηκαν δείγματα τα οποία θα αποσταλούν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.