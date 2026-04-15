Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΚατάρρευση κτιρίου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στις σορούς των θυμάτων - Τι κατέδειξε - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Κατάρρευση κτιρίου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στις σορούς των θυμάτων - Τι κατέδειξε - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

 15.04.2026 - 16:26
Κατάρρευση κτιρίου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στις σορούς των θυμάτων - Τι κατέδειξε - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών Αρχών σε σχέση με την κατάρρευση κτιρίου στη Γερμασόγεια, το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, που είχε ως απολογισμό τον θάνατο δυο συνανθρώπων μας και τον τραυματισμό άλλων.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, «συνεχίζεται η λήψη καταθέσεων από ενοίκους, ιδιοκτήτες, κυβερνητικές υπηρεσίες και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

«Ευελπιστούμε ότι σύντομα οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν και ο φάκελος θα τεθεί ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα», συμπλήρωσε.

Ανέφερε ότι στη βάση των οδηγιών της Νομικής Υπηρεσίας, θα εξαρτηθεί ο περαιτέρω χειρισμός της υπόθεσης και κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα.

Νεκροτομή στα δύο θύματα

Αναφορικά με την κατάρρευση κτιρίου στη Λεμεσό, διενεργήθηκε σήμερα η νενομισμένη νεκροτομή στις σορούς των δύο θυμάτων από τον ιατροδικαστή Δρ. Νικόλα Χαραλάμπους σύμφωνα με τον οποίο, ο θάνατος και των δύο θυμάτων οφείλεται στο σύνδρομο καταπλάκωσης.

Από τις σορούς των δύο θυμάτων λήφθηκαν δείγματα τα οποία θα αποσταλούν για επιστημονικές και άλλες εξετάσεις.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θρίλερ στην Πύλα: Η Ρόζα βρέθηκε νεκρή στον αυτοκινητόδρομο αλλά το κολάρο της «έκανε φτερά»
Η Δώρα Παντέλη με φλοράλ μπικίνι αναπολεί τις διακοπές στην Πάρο - Δείτε φωτογραφίες
Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει - Έρχονται ευκαιρίες και επιτυχίες
Στη γειτονιά των αγγέλων η Κούλλα Ματέα – Η παράκληση της οικογένειας – Δείτε φωτογραφία της
Οργή για νεαρό ζευγάρι Γάλλων που έκαναν σεξ σε παραλία: «Ήταν σαν ζώα»
Νέα μελέτη: Η ποιότητα του ανθρώπινου σπέρματος κορυφώνεται το καλοκαίρι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Διέρρευσαν τα σημαντικά παιχνίδια του PlayStation Plus για τον Απρίλιο

 15.04.2026 - 16:14
Επόμενο άρθρο

Συναγερμός στη Λευκωσία: 268 επικίνδυνα κτίρια - Ζουν μέσα οικογένειες παρά τον κίνδυνο

 15.04.2026 - 16:30
Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

  •  15.04.2026 - 10:57
Λετυμπιώτης για επεισόδιο στην Πύλα: «Αξιολογούνται διαρκώς όλα τα δεδομένα» - Ποιος ο στόχος του κατοχικού καθεστώτος

Λετυμπιώτης για επεισόδιο στην Πύλα: «Αξιολογούνται διαρκώς όλα τα δεδομένα» - Ποιος ο στόχος του κατοχικού καθεστώτος

  •  15.04.2026 - 14:19
ΕΛΑΜ σε απώλεια δυναμικής: Δημοσκοπήσεις, αμφισβήτηση του αντισυστημικού προφίλ και η σκληρή κόντρα με το ΑΛΜΑ

ΕΛΑΜ σε απώλεια δυναμικής: Δημοσκοπήσεις, αμφισβήτηση του αντισυστημικού προφίλ και η σκληρή κόντρα με το ΑΛΜΑ

  •  15.04.2026 - 14:57
Θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας: Με αυτό το πλοίο θα αντικατασταθεί το «Daleela» - Πότε θα σαλπάρει

Θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας: Με αυτό το πλοίο θα αντικατασταθεί το «Daleela» - Πότε θα σαλπάρει

  •  15.04.2026 - 15:34
Κατάρρευση κτιρίου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στις σορούς των θυμάτων - Τι κατέδειξε - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Κατάρρευση κτιρίου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στις σορούς των θυμάτων - Τι κατέδειξε - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

  •  15.04.2026 - 16:26
Έκτακτη σύσκεψη στην Πάφο για τις επικίνδυνες οικοδομές - 226 ετοιμόρροπες σε όλη την επαρχία

Έκτακτη σύσκεψη στην Πάφο για τις επικίνδυνες οικοδομές - 226 ετοιμόρροπες σε όλη την επαρχία

  •  15.04.2026 - 15:43
Απόπειρα φόνου: Πέρασαν χειροπέδες στον 23χρονο καταζητούμενο - Μαχαίρωσε 19χρονο σε νυχτερινό κέντρο

Απόπειρα φόνου: Πέρασαν χειροπέδες στον 23χρονο καταζητούμενο - Μαχαίρωσε 19χρονο σε νυχτερινό κέντρο

  •  15.04.2026 - 15:10
Ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση εγγραφών Α' και Β' τάξεων Δημοτικού

Ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση εγγραφών Α' και Β' τάξεων Δημοτικού

  •  15.04.2026 - 14:36

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα