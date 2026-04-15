Στο Ιράν αντιπροσωπεία του Πακιστάν για νέες συνομιλίες-WSJ:«Κατ΄αρχήν συμφωνία για συνάντηση»
 15.04.2026 - 17:39
Προσπάθεια να σχεδιαστεί ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν γίνεται τις τελευταίες ώρες μετά το διπλωματικό «ναυάγιο» που σημειώθηκε στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων τις προηγούμενες ημέρες.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της Τεχεράνης, αντιπροσωπεία του Πακιστάν έφθασε στο Ιράν μεταφέροντας μήνυμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να σχεδιαστεί έναν δεύτερος γύρος συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών.

Εξάλλου, σε νέα του συνέντευξη στο Fox News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εκ νέου μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Σύμφωνα με πηγή του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν που μίλησε στο Al Jazeera, το Ισλαμαμπάντ προσφέρεται να φιλοξενήσει τις συνομιλίες.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Τραμπ δεν έδωσε επίσημη ημερομηνία για τις επόμενες συνομιλίες.

Ο ίδιος, πάντως, δήλωσε ότι τι η ένταση με το Ιράν πλησιάζει στο τέλος.

Τόνισε δε ότι η παρέμβασή του απέτρεψε την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη. Όπως είπε, η σύγκρουση βρίσκεται «πολύ κοντά στο να τελειώσει», ενώ σε ανάρτησή του έγραψε ότι η Κίνα είναι «πολύ χαρούμενη» που «ανοίγει μόνιμα το Στενό του Ορμούζ».

«Το κάνω και για αυτούς - Και για τον κόσμο», έγραψε.

Την ίδια στιγμή, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τις επιθέσεις, με αποτέλεσμα ο Λίβανος να βομβαρδίζεται διαρκώς.

Θλίψη για τον θάνατο του Κώστα Βενιζέλου - Η παράκληση της οικογένειας - Φωτογραφία

 15.04.2026 - 17:36
«Εκκωφαντική σιωπή» για το videogate: Πυρά ΑΚΕΛ κατά Χριστοδουλίδη μετά τις αποκαλύψεις Black Cube

 15.04.2026 - 18:14
Κυπριακό: Στο τραπέζι πιθανές ημερομηνίες για νέα συνάντηση ΠτΔ - Έρχιουρμαν

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να συζητηθούν ημερομηνίες για να καθοριστεί το πότε θα γίνει η νέα συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Τουρκοκύπριου ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ από αρμόδιες πηγές.

Λετυμπιώτης: «Παραβίαση της νεκρής ζώνης και προσπάθεια δημιουργίας νέων κατοχικών τετελεσμένων»

ΕΛΑΜ σε απώλεια δυναμικής: Δημοσκοπήσεις, αμφισβήτηση του αντισυστημικού προφίλ και η σκληρή κόντρα με το ΑΛΜΑ

Θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας: Με αυτό το πλοίο θα αντικατασταθεί το «Daleela» - Πότε θα σαλπάρει

Κατάρρευση κτιρίου: Διενεργήθηκε η νεκροτομή στις σορούς των θυμάτων - Τι κατέδειξε - Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας

Έκτακτη σύσκεψη στην Πάφο για τις επικίνδυνες οικοδομές - 226 ετοιμόρροπες σε όλη την επαρχία

Απόπειρα φόνου: Πέρασαν χειροπέδες στον 23χρονο καταζητούμενο - Μαχαίρωσε 19χρονο σε νυχτερινό κέντρο

Ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση εγγραφών Α' και Β' τάξεων Δημοτικού

