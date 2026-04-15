ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Κύπρος βάζει το «λιθαράκι» της: Πάνω από €800 εκατ. για το Σουδάν - Δραματική η κατάσταση με εκατομμύρια σε ανάγκη

 15.04.2026 - 22:48
Η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που συνεισφέρουν οικονομικά για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης στο Σουδάν, στο πλαίσιο ευρύτερης ευρωπαϊκής κινητοποίησης που ξεπερνά τα €811 εκατομμύρια, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εξέδωσε το βράδυ της Τετάρτης.

Κατά τη διάρκεια της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης για το Σουδάν στο Βερολίνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, μαζί με διεθνείς εταίρους όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αφρικανική Ένωση, ανακοίνωσαν σημαντική οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της δραματικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.

Από το συνολικό ποσό των €811,84 εκατομμυρίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει €360,8 εκατομμύρια. Τα €215,5 εκατομμύρια προορίζονται για ανθρωπιστική βοήθεια εντός του Σουδάν, ενώ €145,3 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης σε γειτονικές χώρες, όπως το Τσαντ, το Νότιο Σουδάν, η Αιθιοπία και η Λιβύη. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, μαζί με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Σουηδία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ευρωπαϊκή βοήθεια στοχεύει στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας μέσω οικονομικής ενίσχυσης, στην παροχή υγειονομικών και διατροφικών υπηρεσιών, στη βελτίωση της πρόσβασης σε νερό και αποχέτευση, καθώς και στην εξασφάλιση στέγασης, προστασίας και εκπαίδευσης για τους πληγέντες πληθυσμούς.

Καθώς οι περισσότεροι από 13 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ενώ 33,7 εκατομμύρια χρειάζονται άμεση βοήθεια, η κατάσταση στο Σουδάν παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Ταυτόχρονα, λιμός έχει επιβεβαιωθεί σε αρκετές περιοχές, με περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων.

Η διάσκεψη στο Βερολίνο επιδιώκει όχι μόνο την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και την άσκηση πίεσης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την προώθηση μιας ειρηνικής, δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα. Η νέα αυτή δέσμευση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ, η οποία έχει διαθέσει πάνω από €1 δισεκατομμύριο σε ανθρωπιστική βοήθεια για το Σουδάν από το 2013.

Καταγγελία-φωτιά μετά την τραγωδία: «Θρηνούμε θύματα που μπορούσαν να είναι εν ζωή» – Καρφιά για καθυστερήσεις

Ανατροπές στην υπόθεση Σάντυ: «Πλαστά τα μηνύματα» - Άφαντο το κρίσιμο κινητό - Βίντεο

Ο γρίφος γύρω από την υπόθεση Σάντυ περιπλέκεται, με συνεχείς ανατροπές και τους ανακριτές να αναζητούν το κρίσιμο κινητό της γυναίκας-κλειδί. Αν και η ίδια υποστήριξε πως κατασκεύασε τα επίμαχα μηνύματα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, τα ευρήματα της Europol δείχνουν ότι αυτά παραποιήθηκαν πρόσφατα και όχι το 2020, όπως αρχικά ισχυριζόταν.

Ένταση «στο κόκκινο» στη νεκρή ζώνη: Το χρονικό και πως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Βίντεο

Άγρια επίθεση σε οδηγό λεωφορείου: Τον δάγκωσε στο κεφάλι - Στο σπίτι με τραύματα - «Ανάστατοι» οι συνάδελφοί του, έρχονται μέτρα!

Αφθώδης Πυρετός: Πρώτο κρούσμα σε χοιροστάσιο - Τι αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Καταδίωξη-θρίλερ: 19χρονος και 41χρονη συνελήφθησαν μετά από επικίνδυνη φυγή - Συνδέονται με εμπρησμούς!

Εννέα οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση σε σχολείο στην Τουρκία: Γιος πρώην αστυνομικού ο 14χρονος δράστης του μακελειού

SOS από Πεδουλά και Μαραθάσα: Ζητούν αστυνόμευση και πυροσβεστικό πριν να είναι αργά

«Εκκωφαντική σιωπή» για το videogate: Πυρά ΑΚΕΛ κατά Χριστοδουλίδη μετά τις αποκαλύψεις Black Cube

