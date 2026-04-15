Η Κύπρος βάζει το «λιθαράκι» της: Πάνω από €800 εκατ. για το Σουδάν - Δραματική η κατάσταση με εκατομμύρια σε ανάγκη

Κατά τη διάρκεια της 3ης Διεθνούς Διάσκεψης για το Σουδάν στο Βερολίνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της, μαζί με διεθνείς εταίρους όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αφρικανική Ένωση, ανακοίνωσαν σημαντική οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της δραματικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.

Από το συνολικό ποσό των €811,84 εκατομμυρίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεισφέρει €360,8 εκατομμύρια. Τα €215,5 εκατομμύρια προορίζονται για ανθρωπιστική βοήθεια εντός του Σουδάν, ενώ €145,3 εκατομμύρια θα κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης σε γειτονικές χώρες, όπως το Τσαντ, το Νότιο Σουδάν, η Αιθιοπία και η Λιβύη. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση προέρχεται από κράτη μέλη της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, μαζί με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Σουηδία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η ευρωπαϊκή βοήθεια στοχεύει στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας μέσω οικονομικής ενίσχυσης, στην παροχή υγειονομικών και διατροφικών υπηρεσιών, στη βελτίωση της πρόσβασης σε νερό και αποχέτευση, καθώς και στην εξασφάλιση στέγασης, προστασίας και εκπαίδευσης για τους πληγέντες πληθυσμούς.

Καθώς οι περισσότεροι από 13 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ενώ 33,7 εκατομμύρια χρειάζονται άμεση βοήθεια, η κατάσταση στο Σουδάν παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη. Ταυτόχρονα, λιμός έχει επιβεβαιωθεί σε αρκετές περιοχές, με περίπου 30 εκατομμύρια ανθρώπους να αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις τροφίμων.

Η διάσκεψη στο Βερολίνο επιδιώκει όχι μόνο την ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και την άσκηση πίεσης για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την προώθηση μιας ειρηνικής, δημοκρατικής μετάβασης στη χώρα. Η νέα αυτή δέσμευση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες πρωτοβουλίες της ΕΕ, η οποία έχει διαθέσει πάνω από €1 δισεκατομμύριο σε ανθρωπιστική βοήθεια για το Σουδάν από το 2013.