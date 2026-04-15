Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν πρότεινε να περνούν ανεμπόδιστα τα πλοία από το Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν

 15.04.2026 - 23:48
Το Ιράν πρότεινε να περνούν ανεμπόδιστα τα πλοία από το Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν

Το Ιράν θα μπορούσε να εξετάσει την πιθανότητα να επιτρέπει σε πλοία να διαπλέουν ελεύθερα τα Στενά του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν, χωρίς να κινδυνεύουν να δεχτούν επίθεση, με βάση τις προτάσεις που έχει καταθέσει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για να αποτραπεί η αναζωπύρωση της σύγκρουσης, ανέφερε την Τετάρτη μια πηγή που έχει ενημερωθεί από την Τεχεράνη.

Η πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι «ευαίσθητο», ανέφερε ότι το Ιράν θα ήταν πρόθυμο να επιτρέψει στα πλοία να χρησιμοποιούν την άλλη πλευρά του στενού, στα ύδατα του Ομάν, χωρίς να παρεμποδίζονται από την Τεχεράνη. Η πηγή δεν διευκρίνισε εάν το Ιράν θα συμφωνούσε επίσης να απομακρύνει τυχόν νάρκες που μπορεί να έχει τοποθετήσει σε αυτό το τμήμα της θάλασσας ή εάν θα επιτρεπόταν σε όλα τα πλοία —ακόμη και σε εκείνα που συνδέονται με το Ισραήλ— να διέρχονται ελεύθερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ του πρακτορείου Reuters, η πηγή πρόσθεσε ότι η πρόταση εξαρτάται από το εάν η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Τεχεράνης.

Ο πόλεμος οδήγησε στη μεγαλύτερη διακοπή που έχει σημειωθεί ποτέ στον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου και φυσικού αερίου, επειδή σταμάτησαν οι θαλάσσιες μεταφορές στο Ορμούζ, απ' όπου περνά περίπου το 20% των παγκόσμιων ροών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Εκατοντάδες δεξαμενόπλοια και άλλα πλοία, καθώς και 20.000 ναυτικοί, παραμένουν εγκλωβισμένοι εντός του Κόλπου από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, στις 28 Φεβρουαρίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταγγελία-φωτιά μετά την τραγωδία: «Θρηνούμε θύματα που μπορούσαν να είναι εν ζωή» – Καρφιά για καθυστερήσεις
Ένταση «στο κόκκινο» στη νεκρή ζώνη: Το χρονικό και πως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Βίντεο
Η Κύπρος βάζει το «λιθαράκι» της: Πάνω από €800 εκατ. για το Σουδάν - Δραματική η κατάσταση με εκατομμύρια σε ανάγκη
Άγρια επίθεση σε οδηγό λεωφορείου: Τον δάγκωσε στο κεφάλι - Στο σπίτι με τραύματα - «Ανάστατοι» οι συνάδελφοί του, έρχονται μέτρα!
Αφθώδης Πυρετός: Πρώτο κρούσμα σε χοιροστάσιο - Τι αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Νέα μελέτη: Η ποιότητα του ανθρώπινου σπέρματος κορυφώνεται το καλοκαίρι

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Κύπρος βάζει το «λιθαράκι» της: Πάνω από €800 εκατ. για το Σουδάν - Δραματική η κατάσταση με εκατομμύρια σε ανάγκη

 15.04.2026 - 22:48
Επόμενο άρθρο

ΜΑΤΣΑΡΕΣ: Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών του Champions League

 16.04.2026 - 00:07
Ανατροπές στην υπόθεση Σάντυ: «Πλαστά τα μηνύματα» - Άφαντο το κρίσιμο κινητό - Βίντεο

Ανατροπές στην υπόθεση Σάντυ: «Πλαστά τα μηνύματα» - Άφαντο το κρίσιμο κινητό - Βίντεο

Ο γρίφος γύρω από την υπόθεση Σάντυ περιπλέκεται, με συνεχείς ανατροπές και τους ανακριτές να αναζητούν το κρίσιμο κινητό της γυναίκας-κλειδί. Αν και η ίδια υποστήριξε πως κατασκεύασε τα επίμαχα μηνύματα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, τα ευρήματα της Europol δείχνουν ότι αυτά παραποιήθηκαν πρόσφατα και όχι το 2020, όπως αρχικά ισχυριζόταν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανατροπές στην υπόθεση Σάντυ: «Πλαστά τα μηνύματα» - Άφαντο το κρίσιμο κινητό - Βίντεο

Ανατροπές στην υπόθεση Σάντυ: «Πλαστά τα μηνύματα» - Άφαντο το κρίσιμο κινητό - Βίντεο

  •  15.04.2026 - 21:23
Ένταση «στο κόκκινο» στη νεκρή ζώνη: Το χρονικό και πως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Βίντεο

Ένταση «στο κόκκινο» στη νεκρή ζώνη: Το χρονικό και πως αποφεύχθηκαν τα χειρότερα - Βίντεο

  •  15.04.2026 - 20:32
Άγρια επίθεση σε οδηγό λεωφορείου: Τον δάγκωσε στο κεφάλι - Στο σπίτι με τραύματα - «Ανάστατοι» οι συνάδελφοί του, έρχονται μέτρα!

Άγρια επίθεση σε οδηγό λεωφορείου: Τον δάγκωσε στο κεφάλι - Στο σπίτι με τραύματα - «Ανάστατοι» οι συνάδελφοί του, έρχονται μέτρα!

  •  15.04.2026 - 21:59
Αφθώδης Πυρετός: Πρώτο κρούσμα σε χοιροστάσιο - Τι αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Αφθώδης Πυρετός: Πρώτο κρούσμα σε χοιροστάσιο - Τι αναφέρουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

  •  15.04.2026 - 19:18
Η Κύπρος βάζει το «λιθαράκι» της: Πάνω από €800 εκατ. για το Σουδάν - Δραματική η κατάσταση με εκατομμύρια σε ανάγκη

Η Κύπρος βάζει το «λιθαράκι» της: Πάνω από €800 εκατ. για το Σουδάν - Δραματική η κατάσταση με εκατομμύρια σε ανάγκη

  •  15.04.2026 - 22:48
Στιγμές τρόμου κατά την επίθεση με εννιά νεκρούς σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητές πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν, βίντεο

Στιγμές τρόμου κατά την επίθεση με εννιά νεκρούς σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητές πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν, βίντεο

  •  15.04.2026 - 23:37
SOS από Πεδουλά και Μαραθάσα: Ζητούν αστυνόμευση και πυροσβεστικό πριν να είναι αργά

SOS από Πεδουλά και Μαραθάσα: Ζητούν αστυνόμευση και πυροσβεστικό πριν να είναι αργά

  •  15.04.2026 - 20:25
Καταγγελία-φωτιά μετά την τραγωδία: «Θρηνούμε θύματα που μπορούσαν να είναι εν ζωή» – Καρφιά για καθυστερήσεις

Καταγγελία-φωτιά μετά την τραγωδία: «Θρηνούμε θύματα που μπορούσαν να είναι εν ζωή» – Καρφιά για καθυστερήσεις

  •  15.04.2026 - 22:19

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα