ΑρχικήΠΑΡΑ-THEMAΧαραλαμπίδου για Σάντυ: «Mastermind» και… «γυναίκα φίνα» - Σκληρές αιχμές για τους χειρισμούς
ΠΑΡΑ-THEMA

Χαραλαμπίδου για Σάντυ: «Mastermind» και… «γυναίκα φίνα» - Σκληρές αιχμές για τους χειρισμούς

 16.04.2026 - 10:09
Χαραλαμπίδου για Σάντυ: «Mastermind» και… «γυναίκα φίνα» - Σκληρές αιχμές για τους χειρισμούς

Παρέμβαση για την υπόθεση Σάντυ έκανε η βουλεύτρια και υποψήφια με το Άλμα, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο τις εξελίξεις.

Σε ανάρτησή της, αφήνει σαφείς αιχμές για την πορεία των ερευνών, σημειώνοντας πως, αν επιβεβαιώνονται όσα καταγράφονται, τότε «θα έπρεπε να μιλούμε για mastermind Sandy». Με μια δόση λαϊκού σαρκασμού, γράφει χαρακτηριστικά «είμαι εγώ γυναίκα φίνα… και τους άντρες σαν τα ζάρια τους μπεγλέρισα», θέλοντας να καταδείξει την εικόνα που επιχειρείται να δοθεί για την εμπλοκή της γυναίκας στην υπόθεση.

Η ίδια εκφράζει έντονο προβληματισμό για το κατά πόσο η κατεύθυνση της έρευνας έχει ήδη προαποφασιστεί, επισημαίνοντας ότι αντί να διερευνηθούν όλες οι πιθανότητες, φαίνεται να οδηγούμαστε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Κλείνοντας, κάνει λόγο για «αστοχείς χειρισμούς» που ενίσχυσαν την αμφισβήτηση, προσθέτοντας ακόμα μια φωνή στις αντιδράσεις που προκαλεί η διαχείριση της πολύκροτης υπόθεσης.

Ηρεμία επικρατεί σήμερα στη νεκρή ζώνη στο Πέργαμος - Δείτε βιντεο

Η αύξηση της προσφοράς μειώνει πάντα τα ενοίκια; Τι αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Eurostat για το στεγαστικό στην Κύπρο

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

Η ηλικία των 15 ετών καθορίζεται ως ελάχιστο όριο για τη δημιουργία και διατήρηση λογαριασμού σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

Αντωνίου: «Κάποιος λέει ψέματα» για την υπόθεση Σάντυ - Απαντήσεις και για τα πυροσβεστικά ελικόπτερα!

Κυπριακό: Νέα ένταση στην Πύλα και προσπάθεια αλλαγής δεδομένων στη νεκρή ζώνη

Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ

Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»

Σύγκρουση on air: «Αμέση Δημοκρατία» vs «Σήκω Πάνω» - Οι επιθέσεις με πέτρες στο σπίτι Φειδία και η απάντηση Τορναρίτη - Βίντεο

