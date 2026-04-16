Χαραλαμπίδου για Σάντυ: «Mastermind» και… «γυναίκα φίνα» - Σκληρές αιχμές για τους χειρισμούς

Σε ανάρτησή της, αφήνει σαφείς αιχμές για την πορεία των ερευνών, σημειώνοντας πως, αν επιβεβαιώνονται όσα καταγράφονται, τότε «θα έπρεπε να μιλούμε για mastermind Sandy». Με μια δόση λαϊκού σαρκασμού, γράφει χαρακτηριστικά «είμαι εγώ γυναίκα φίνα… και τους άντρες σαν τα ζάρια τους μπεγλέρισα», θέλοντας να καταδείξει την εικόνα που επιχειρείται να δοθεί για την εμπλοκή της γυναίκας στην υπόθεση.

Η ίδια εκφράζει έντονο προβληματισμό για το κατά πόσο η κατεύθυνση της έρευνας έχει ήδη προαποφασιστεί, επισημαίνοντας ότι αντί να διερευνηθούν όλες οι πιθανότητες, φαίνεται να οδηγούμαστε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα.

Κλείνοντας, κάνει λόγο για «αστοχείς χειρισμούς» που ενίσχυσαν την αμφισβήτηση, προσθέτοντας ακόμα μια φωνή στις αντιδράσεις που προκαλεί η διαχείριση της πολύκροτης υπόθεσης.