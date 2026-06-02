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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προεδρία της Βουλής: Τελευταία πράξη στη σκηνή των κομματικών διαβουλεύσων - Μεγάλη αναμονή για την απόφαση του ΑΚΕΛ

 02.06.2026 - 22:23
Προεδρία της Βουλής: Τελευταία πράξη στη σκηνή των κομματικών διαβουλεύσων - Μεγάλη αναμονή για την απόφαση του ΑΚΕΛ

Λίγες ώρες πριν από την εκλογή του νέου Προέδρου της Βουλής, τα περισσότερα κόμματα εξακολουθούν να κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, με τις οριστικές αποφάσεις να αναμένονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα και με ρεπορτάζ του ALPHA Κύπρου, το ΑΚΕΛ παραμένει ο βασικός ρυθμιστής της διαδικασίας, καθώς δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα στηρίξει τον Γενικό Γραμματέα του, Στέφανο Στεφάνου, ή τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλο. Η τελική απόφαση αναμένεται μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής.

Στο ΔΗΚΟ θεωρείται δεδομένη η υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος αναζητεί ευρύτερες συμμαχίες για να εξασφαλίσει την εκλογή του. Το ΕΛΑΜ αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για τον δεύτερο γύρο, ενώ το ΑΛΜΑ εμφανίζεται θετικό προς στήριξη του Στέφανου Στεφάνου.

Την ίδια ώρα, η Άμεση Δημοκρατία συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με όλα τα μεγάλα κόμματα, χωρίς να έχει καταλήξει σε τελική θέση.

Στον ΔΗΣΥ, η Αννίτα Δημητρίου παραμένει η επιλογή για την προεδρία, με το κόμμα να προσδοκά στήριξη από άλλες πολιτικές δυνάμεις εφόσον η διαδικασία οδηγηθεί σε δεύτερο γύρο.

Παράλληλα, προχωρούν οι διεργασίες για την πλήρωση των υπόλοιπων θέσεων του Προεδρείου της Βουλής, με τα κόμματα να οριστικοποιούν τις επιλογές τους ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας της Πέμπτης.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ

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