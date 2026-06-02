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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο Ανώτατο αίτηση Certiorari για την υπόθεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

 02.06.2026 - 22:40
Στο Ανώτατο αίτηση Certiorari για την υπόθεση Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου τέθηκε, την Τρίτη, αίτηση για χορήγηση άδειας καταχώρισης αίτησης Certiorari, σε σχέση με ζητήματα νομιμότητας που αφορούν ευρωπαϊκές εντολές έρευνας στην ποινική υπόθεση που αφορά στη Γερμανίδα κτηματομεσίτρια που κατηγορείται για σφετερισμό ε/κ περουσιών στα κατεχόμενα.

Κατά τη διαδικασία, ο συνήγορος υπεράσπισης της αιτήτριας, Σωτήρης Αργυρού, παρουσίασε ενώπιον του δικαστηρίου τους λόγους που, όπως υποστήριξε, δικαιολογούν εκ πρώτης όψεως την παρέμβαση του Ανωτάτου μέσω της προνομιακής δικαιοδοσίας του Certiorari.

Ο δικηγόρος ανέφερε ότι εγείρονται σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων της κατηγορουμένης, υποστηρίζοντας ότι το πρωτόδικο δικαστήριο εφάρμοσε εσφαλμένα τη νομοθεσία, που ενσωματώνει την ευρωπαϊκή οδηγία για τις ευρωπαϊκές εντολές έρευνας.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, το παράπονο της αιτήτριας επικεντρώνεται στην ερμηνεία του άρθρου 2 της σχετικής οδηγίας και στο ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο να εκδίδει τέτοιες ευρωπαϊκές εντολές.

Σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, αρμόδιο όργανο θα έπρεπε να είναι το ίδιο το Κακουργιοδικείο, που έχει δικαιοδοσία επί της συγκεκριμένης ποινικής υπόθεσης και όχι τα Επαρχιακά Δικαστήρια.

Ο συνήγορος της αιτήτριας ανέφερε, ακόμη, ότι η προσφυγή στρέφεται κατά του τρόπου έκδοσης των ευρωπαϊκών εντολών έρευνας, σημειώνοντας ότι η απόφαση του Κακουργιοδικείου καταγράφει ότι οι επίμαχες εντολές εκδόθηκαν από δικαστήριο του οποίου η αρμοδιότητα αμφισβητείται, ενώ η υπεράσπιση δεν είχε, κατά τον ισχυρισμό της, τη δυνατότητα να τις προσβάλει αποτελεσματικά.

Υπενθυμίζεται ότι το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας είχε απορρίψει προηγουμένως τις ενστάσεις της υπεράσπισης αναφορικά με τη νομιμότητα των ευρωπαϊκών εντολών έρευνας και των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για τη συλλογή ψηφιακών τεκμηρίων από ηλεκτρονικές συσκευές της κατηγορουμένης, κρίνοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες ήταν νόμιμες.

Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων, το Ανώτατο Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Γερμανίδα κτηματομεσίτρια δικάζεται ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας αντιμετωπίζοντας συνολικά 44 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων αδικήματα δόλιας συναλλαγής και σφετερισμού ελληνοκυπριακών περιουσιών στις κατεχόμενες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η κατηγορούμενη αρνείται όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

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