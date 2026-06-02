Κοιμηθείτε στο πλάι και απαλλαγείτε από την υπνική άπνοια – Έρευνα αποκαλύπτει

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξαν ερευνητές νεότερης μελέτης που παρουσιάστηκε στο Διεθνές Συνέδριο της American Thoracic Society.

Η υπνική άπνοια εμφανίζεται όταν οι μύες και τα τοιχώματα του φάρυγγα χαλαρώνουν κατά τη διάρκεια του ύπνου, με αποτέλεσμα να φράζουν προσωρινά οι αεραγωγοί. Η κατάσταση αυτή προκαλεί διακοπές της αναπνοής, έντονο ροχαλητό, κακή ποιότητα ύπνου και αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μεγάλο ποσοστό των ασθενών εμφανίζει τη λεγόμενη υπνική άπνοια θέσης, δηλαδή επιδείνωση των συμπτωμάτων όταν κοιμούνται ανάσκελα. Για αυτούς τους ασθενείς, η αποφυγή της ύπτιας θέσης μπορεί να έχει σημαντικό όφελος. Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, μπορούν να επωφεληθούν από τη θεραπεία θέσης που εξέτασαν οι ερευνητές, μια εναλλακτική της συσκευής CPAP, τη συνηθέστερη θεραπεία για την υπνική άπνοια.

Η θεραπεία θέσης βασίζεται στη χρήση μιας ειδικής συσκευής που φοριέται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Όταν ο ασθενής γυρίζει ανάσκελα, η συσκευή εκπέμπει μια ήπια δόνηση, ωθώντας τον να επιστρέψει στο πλάι χωρίς να ξυπνήσει πλήρως.

Πώς πραγματοποιήθηκε η μελέτη

Στη μελέτη, οι ερευνητές θέλησαν να εξετάσουν αν η επαναλαμβανόμενη αυτή «υπενθύμιση» μπορεί να εκπαιδεύσει τους ασθενείς να αποφεύγουν την ύπτια θέση ακόμη και μετά τη διακοπή της θεραπείας. Οι συμμετέχοντες με υπνική άπνοια θέσης χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες: η μία χρησιμοποίησε συσκευή θεραπείας θέσης για έξι μήνες και η άλλη ακολούθησε θεραπεία με CPAP.

Μετά τους έξι μήνες παρατήρησης, η θεραπεία διακόπηκε σε όσους είχαν ανταποκριθεί καλά. Στη συνέχεια, οι ερευνητές αξιολόγησαν ξανά την αναπνοή τους στον ύπνο μετά από μία εβδομάδα, έναν μήνα, τρεις μήνες και έναν χρόνο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η θεραπεία θέσης ήταν σαφώς πιο αποτελεσματική, σε σύγκριση με την συσκευής CPAP.

Συγκεκριμένα, περισσότεροι από δύο στους τρεις ασθενείς συνέχισαν να κοιμούνται στο πλάι και κατάφεραν να ελέγχουν την υπνική άπνοια ακόμη και χωρίς ενεργή θεραπεία. Το θετικό αποτέλεσμα φάνηκε να διατηρείται και έναν χρόνο αργότερα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα δείχνουν ότι η θεραπεία θέσης μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ανακούφιση.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι η θεραπεία θέσης θα μπορούσε να αποτελέσει θεραπεία πρώτης γραμμής για σημαντικό ποσοστό ασθενών», δήλωσε η δρ Irene Cano-Pumarega, πνευμονολόγος και επικεφαλής της μονάδας ύπνου στο νοσοκομείο Ramón y Cajal της Μαδρίτης.

Οι ειδικοί τονίζουν, πάντως, ότι η υπνική άπνοια χρειάζεται σωστή διάγνωση και ιατρική παρακολούθηση. Όσοι ροχαλίζουν έντονα, ξυπνούν με αίσθημα πνιγμού ή εμφανίζουν έντονη υπνηλία μέσα στην ημέρα, καλό είναι να συμβουλευτούν ειδικό ύπνου.

Πηγή: ygeiamou.gr