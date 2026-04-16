Ψάχνεις δουλειά για το καλοκαίρι; Ο Δήμος Λάρνακας έχει τις πιο κατάλληλες θέσεις – Πώς να υποβάλεις αίτηση

ΑρχικήΟικονομίαΨάχνεις δουλειά για το καλοκαίρι; Ο Δήμος Λάρνακας έχει τις πιο κατάλληλες θέσεις – Πώς να υποβάλεις αίτηση
 16.04.2026 - 12:25
Ο Δήμος Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη εισπρακτόρων στις παραλίες κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω, με προτεραιότητα να δίδεται σε φοιτητές και ανέργους άνω των 18 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τη σχετική αίτηση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Δημότη και από τα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου Λάρνακας.

Οι επιλεγέντες θα κληθούν να προσκομίσουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και πιστοποιητικό υγείας προτού αναλάβουν καθήκοντα.

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί λίστα με αριθμό κατάταξης.

