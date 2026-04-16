Βόμβα μεγατόνων: Στο Αρχηγείο την Παρασκευή ο Σωτήρης Χρίστου – Καταγγέλλει τον Φειδία για «φαγοπότι» με ευρωπαϊκά κονδύλια

 16.04.2026 - 12:30
Σε μια άνευ προηγουμένου μετωπική σύγκρουση εξελίχθηκε η τηλεοπτική συνύπαρξη του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου και του προέδρου του κόμματος «Σήκου – Πάνω», Σωτήρη Χρίστου, στην τηλεόραση του ANT1, το βράδυ της Τετάρτης.

Η αντιπαράθεση, που ξεκίνησε με φόντο τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, πήρε γρήγορα διαστάσεις προσωπικής και νομικής κόντρας, με βαριές καταγγελίες για κακοδιαχείριση ευρωπαϊκού χρήματος.

​Ο Σωτήρης Χρίστου εξαπέλυσε «πυρά» κατά του κ. Παναγιώτου, κατηγορώντας τον ευθέως ότι εργαλειοποιεί τους πόρους και τα κονδύλια του Ευρωκοινοβουλίου για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία του κόμματός του στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του «Σήκου – Πάνω», ο Φειδίας Παναγιώτου φέρεται να χρησιμοποιεί στελέχη και μέσα που πληρώνονται από την Ευρώπη για εσωκομματικούς σκοπούς, κάτι που, αν αποδειχθεί, συνιστά κατάχρηση θεσμικού ρόλου και οικονομική ατασθαλία.

​Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο κ. Χρίστου ανακοίνωσε πως δεν προτίθεται να περιοριστεί στα λόγια. Όπως αποκάλυψε, την ερχόμενη Παρασκευή θα περάσει το κατώφλι των αρμόδιων αρχών για να καταθέσει επίσημα όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεση του εναντίον του Ευρωβουλευτή. «Ο ίδιος εκτίθεται μέσα από τα βίντεο του», ανέφερε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό που τεκμηριώνει τις καταγγελίες του.

​Από την πλευρά του, ο Φειδίας Παναγιώτου προσπάθησε να αποκρούσει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως το έργο του ως Ευρωβουλευτής συνεχίζεται κανονικά και πως η χρήση των πόρων γίνεται εντός των νόμιμων πλαισίων. Μάλιστα, διευκρίνισε πως συνεργάτες του που μεταπήδησαν στον προεκλογικό αγώνα έχουν ήδη υποβάλει τις παραιτήσεις τους από τις θέσεις τους στο Ευρωκοινοβούλιο για να αποφευχθεί οποιοδήποτε ασυμβίβαστο.

Δείτε το σχετικό απόσπασμα στο 52:50 :

Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

