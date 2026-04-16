Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Έρχιουρμαν: Μετά από 5 χρόνια ορίστηκε φορέας για το χαλλούμι – Ανοίγει ο δρόμος μέσω Πράσινης Γραμμής
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχιουρμαν: Μετά από 5 χρόνια ορίστηκε φορέας για το χαλλούμι – Ανοίγει ο δρόμος μέσω Πράσινης Γραμμής

 16.04.2026 - 12:38
Έρχιουρμαν: Μετά από 5 χρόνια ορίστηκε φορέας για το χαλλούμι – Ανοίγει ο δρόμος μέσω Πράσινης Γραμμής

Ο φορέας αρμόδιος για τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο της ρύθμισης για το εμπόριο χαλλουμιού μέσω της Πράσινης Γραμμής ορίστηκε στις 6 Απριλίου 2026, έπειτα από καθυστέρηση περίπου πέντε ετών, όπως ανακοίνωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση του Τ/κ ηγέτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γραφείο του Bureau Veritas στο Παρίσι εξουσιοδοτήθηκε να ελέγχει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη σχετική ρύθμιση για το εμπόριο του προϊόντος μέσω της Πράσινης Γραμμής.

Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία σχετικά με την κατοχύρωση ΠΟΠ του χαλλουμιού, καθώς και η απόφαση εφαρμογής που επιτρέπει το εμπόριό του μέσω της Πράσινης Γραμμής, είχαν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Απριλίου 2021.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι οι προσπάθειες για την ταχεία ολοκλήρωση των επόμενων σταδίων, την υπέρβαση των εναπομενόντων εμποδίων και την πραγματική έναρξη του εμπορίου στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα θα συνεχιστούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

«Το χαλλούμι αποτελεί σημαντικό μέρος της κοινής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του νησιού μας. Η δίκαιη και ισότιμη αξιοποίησή του θα είναι προς όφελος τόσο των Τουρκοκυπρίων όσο και των Ελληνοκυπρίων», κατέληξε ο κ. Έρχιουρμαν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Temu: Ανακοίνωσε συμφωνίες με κυπριακές εταιρείες – Τι προνοούν
Απίστευτα ποσά για τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Δείτε τον τιμοκατάλογο
Επίθεση σε αστυνομικό - Μεθυσμένος νεαρός απείλησε με σπασμένο μπουκάλι μέλη της Δύναμης - Αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βόμβα μεγατόνων: Στο Αρχηγείο την Παρασκευή ο Σωτήρης Χρίστου – Καταγγέλλει τον Φειδία για «φαγοπότι» με ευρωπαϊκά κονδύλια

 16.04.2026 - 12:30
Επόμενο άρθρο

Το Yaris Cross ανανεώνεται και συνεχίζει την κυριαρχία του στην κατηγορία B-SUV

 16.04.2026 - 12:37

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

  •  16.04.2026 - 12:59
«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

  •  16.04.2026 - 09:47
ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

  •  16.04.2026 - 07:56
Βόμβα μεγατόνων: Στο Αρχηγείο την Παρασκευή ο Σωτήρης Χρίστου – Καταγγέλλει τον Φειδία για «φαγοπότι» με ευρωπαϊκά κονδύλια

Βόμβα μεγατόνων: Στο Αρχηγείο την Παρασκευή ο Σωτήρης Χρίστου – Καταγγέλλει τον Φειδία για «φαγοπότι» με ευρωπαϊκά κονδύλια

  •  16.04.2026 - 12:30
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

  •  16.04.2026 - 09:13
«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ

«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ

  •  16.04.2026 - 09:33
Ψάχνεις δουλειά για το καλοκαίρι; Ο Δήμος Λάρνακας έχει τις πιο κατάλληλες θέσεις – Πώς να υποβάλεις αίτηση

Ψάχνεις δουλειά για το καλοκαίρι; Ο Δήμος Λάρνακας έχει τις πιο κατάλληλες θέσεις – Πώς να υποβάλεις αίτηση

  •  16.04.2026 - 12:25
Επιτροπή Παιδείας: Απέρριψε την αναπομπή ΠτΔ για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου - Εκτός Ολομέλειας η φύλαξη μαθητών

Επιτροπή Παιδείας: Απέρριψε την αναπομπή ΠτΔ για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου - Εκτός Ολομέλειας η φύλαξη μαθητών

  •  16.04.2026 - 12:01

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα