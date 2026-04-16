Έρχιουρμαν: Μετά από 5 χρόνια ορίστηκε φορέας για το χαλλούμι – Ανοίγει ο δρόμος μέσω Πράσινης Γραμμής

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση του Τ/κ ηγέτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το γραφείο του Bureau Veritas στο Παρίσι εξουσιοδοτήθηκε να ελέγχει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη σχετική ρύθμιση για το εμπόριο του προϊόντος μέσω της Πράσινης Γραμμής.

Υπενθυμίζεται ότι η νομοθεσία σχετικά με την κατοχύρωση ΠΟΠ του χαλλουμιού, καθώς και η απόφαση εφαρμογής που επιτρέπει το εμπόριό του μέσω της Πράσινης Γραμμής, είχαν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Απριλίου 2021.

Ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι οι προσπάθειες για την ταχεία ολοκλήρωση των επόμενων σταδίων, την υπέρβαση των εναπομενόντων εμποδίων και την πραγματική έναρξη του εμπορίου στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα θα συνεχιστούν σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

«Το χαλλούμι αποτελεί σημαντικό μέρος της κοινής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς του νησιού μας. Η δίκαιη και ισότιμη αξιοποίησή του θα είναι προς όφελος τόσο των Τουρκοκυπρίων όσο και των Ελληνοκυπρίων», κατέληξε ο κ. Έρχιουρμαν.