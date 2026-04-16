Το Yaris Cross ανανεώνεται και συνεχίζει την κυριαρχία του στην κατηγορία B-SUV
 16.04.2026 - 12:37
Η Toyota προχωρά σε μια ουσιαστική ανανέωση του Toyota Yaris Cross, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα στην ευρωπαϊκή αγορά. Με περισσότερες από 200.000 πωλήσεις μόνο το 2025 και, φυσικά την κορυφή στην κατηγορία B-SUV, το Yaris Cross επιστρέφει πιο σύγχρονο, πιο κομψό και τεχνολογικά αναβαθμισμένο.

Η ανανέωση επικεντρώνεται κυρίως στο σχεδιαστικό κομμάτι, με ένα νέο, πιο δυναμικό εμπρός μέρος που ενισχύει τον SUV χαρακτήρα του μοντέλου. Η νέα μάσκα ενσωματώνεται αρμονικά στο αμάξωμα, ενώ τα επανασχεδιασμένα LED φωτιστικά σώματα προσδίδουν πιο αιχμηρή και σύγχρονη εικόνα. Οι νέες ζάντες έως 18 ιντσών και οι φρέσκες αποχρώσεις, όπως το Precious Bronze και το Celestite Grey, ολοκληρώνουν την αναβαθμισμένη αισθητική.

Στο εσωτερικό, η Toyota δίνει έμφαση στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα, με νέα υλικά όπως το SakuraTouch®, που μειώνει σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η καμπίνα αποκτά πιο premium χαρακτήρα, με βελτιωμένη εργονομία, ambient φωτισμό και αναβαθμισμένα καθίσματα που προσφέρουν καλύτερη στήριξη και άνεση. Η πρακτικότητα παραμένει βασικό στοιχείο, με έξυπνους χώρους και ευέλικτες διαμορφώσεις καθισμάτων.

Το μοντέλο διαθέτει το υβριδικό σύστημα Hybrid 130, το οποίο προσφέρει 130 ίππους και συνδυάζει ομαλή επιτάχυνση με χαμηλή κατανάλωση και εκπομπές. Με κατανάλωση που κυμαίνεται μεταξύ 4,4 και 5,1 λίτρων/100 χλμ. και εκπομπές CO2 από 100 g/km, το Yaris Cross παραμένει ένα από τα πιο αποδοτικά SUV της κατηγορίας. Παράλληλα, προσφέρεται επιλογή μεταξύ προσθιοκίνησης και τετρακίνησης AWD-i, καλύπτοντας διαφορετικές ανάγκες οδηγών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έκδοση GR SPORT, η οποία αντλεί έμπνευση από την αγωνιστική δραστηριότητα της Toyota. Με πιο σπορ σχεδίαση, αναβαθμισμένη ανάρτηση και ξεχωριστές λεπτομέρειες, προσφέρει πιο δυναμική οδηγική εμπειρία.

Σε επίπεδο τεχνολογίας και ασφάλειας, το Yaris Cross εξοπλίζεται με το Toyota T-Mate και τα συστήματα Safety Sense, προσφέροντας υψηλά επίπεδα προστασίας και υποβοήθησης. Παράλληλα, το σύστημα πολυμέσων Smart Connect με cloud πλοήγηση και πλήρη συνδεσιμότητα ενισχύει την καθημερινή ευχρηστία.

Με τη νέα αυτή αναβάθμιση, το Yaris Cross επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και αποδοτικό SUV, που συνεχίζει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Temu: Ανακοίνωσε συμφωνίες με κυπριακές εταιρείες – Τι προνοούν
Απίστευτα ποσά για τα εισιτήρια της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ - Δείτε τον τιμοκατάλογο
Επίθεση σε αστυνομικό - Μεθυσμένος νεαρός απείλησε με σπασμένο μπουκάλι μέλη της Δύναμης - Αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
Θύμα ληστείας ντελιβεράς - Κουκουλοφόροι ανέκοψαν την πορεία του με μοτοσικλέτα και του άρπαξαν το πορτοφόλι
Reset μετά το Πάσχα: Διατροφή, συνήθειες και μικρά μυστικά για καλύτερο σώμα – Διατροφολόγος στο «Τ»
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

  •  16.04.2026 - 12:59
«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

«Ιδού τα… πλαστά τεκμήρια φόβου»: Νέα βόμβα Δρουσιώτη για την υπόθεση Σάντη - Νέο ηχητικό και sms

  •  16.04.2026 - 09:47
ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

ΠτΔ: Καθορίζεται ελάχιστη ηλικία για λογαριασμό στα ΜΚΔ - Ετοιμάζεται σχετικό νομοσχέδιο

  •  16.04.2026 - 07:56
Βόμβα μεγατόνων: Στο Αρχηγείο την Παρασκευή ο Σωτήρης Χρίστου – Καταγγέλλει τον Φειδία για «φαγοπότι» με ευρωπαϊκά κονδύλια

Βόμβα μεγατόνων: Στο Αρχηγείο την Παρασκευή ο Σωτήρης Χρίστου – Καταγγέλλει τον Φειδία για «φαγοπότι» με ευρωπαϊκά κονδύλια

  •  16.04.2026 - 12:30
Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

Όχημα χτύπησε ποδηλάτη στη Λεμεσό και εγκατέλειψε τη σκηνή – Περαστικός τον σκέπασε με σακάκι για να μην κρυώσει

  •  16.04.2026 - 09:13
«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ

«Σχεδόν την έσφαξα»: Το συγκλονιστικό μήνυμα και το θρίλερ με τη «Σάντυ» – Ο Δρουσιώτης «δείχνει» συγκάλυψη-μαμούθ

  •  16.04.2026 - 09:33
Ψάχνεις δουλειά για το καλοκαίρι; Ο Δήμος Λάρνακας έχει τις πιο κατάλληλες θέσεις – Πώς να υποβάλεις αίτηση

Ψάχνεις δουλειά για το καλοκαίρι; Ο Δήμος Λάρνακας έχει τις πιο κατάλληλες θέσεις – Πώς να υποβάλεις αίτηση

  •  16.04.2026 - 12:25
Επιτροπή Παιδείας: Απέρριψε την αναπομπή ΠτΔ για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου - Εκτός Ολομέλειας η φύλαξη μαθητών

Επιτροπή Παιδείας: Απέρριψε την αναπομπή ΠτΔ για εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου - Εκτός Ολομέλειας η φύλαξη μαθητών

  •  16.04.2026 - 12:01

