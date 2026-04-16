ΑρχικήΚοινωνία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλάζει ο καιρός: Σκόνη και βροχές στο σκηνικό των επόμενων ημερών

 16.04.2026 - 16:21
Αλλάζει ο καιρός: Σκόνη και βροχές στο σκηνικό των επόμενων ημερών

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 15 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ψηλότερα ορεινά και γύρω στους 18 στα παράλια.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές οι οποίες ενδέχεται να συνοδεύονται από βροντές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 6 μποφόρ. Αργά το απόγευμα θα εξασθενήσουν σε ασθενείς μέχρι μέτριους, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και παροδικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Την Κυριακή, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού. Τη Δευτέρα, τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτύσσονται κυρίως μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μέχρι την Κυριακή πτώση για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ τη Δευτέρα δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Εντοπίστηκαν δεκάδες επικίνδυνα προϊόντα - Προειδοποίηση προς το κοινό

Στη γειτονιά των αγγέλων ο Αντρέας Παύλου - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής την αναπομπή του νόμου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που αφορά τον έλεγχο της ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους, ενσωματώνοντας τροποποιήσεις που σχετίζονται κυρίως με την απόκτηση μετοχών.

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Ομόφωνα αποδεκτή η αναπομπή του ΠτΔ για απόκτηση μετοχών από πρώην αξιωματούχους

Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Αρχηγός Αστυνομίας για «Σάντυ»: «Βρισκόμαστε στον πυρήνα της υπόθεσης – Κανένα πρόσωπο δεν είναι υπεράνω του νόμου»

Δρουσιώτης: «Είμαι υπόλογος για τις δικές μου δημοσιεύσεις στην Κύπρο» - Ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Μυλωνάκη

Δρουσιώτης: «Είμαι υπόλογος για τις δικές μου δημοσιεύσεις στην Κύπρο» - Ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Μυλωνάκη

Πράσινο Ολομέλειας για δυνατότητα έγκρισης Εφόρου Φορολογίας για μειωμένο ΦΠΑ σε 1η κατοικία

Πράσινο Ολομέλειας για δυνατότητα έγκρισης Εφόρου Φορολογίας για μειωμένο ΦΠΑ σε 1η κατοικία

Πρωτοβουλία μετά την τραγωδία: Έρχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις επικίνδυνες οικοδομές

Πρωτοβουλία μετά την τραγωδία: Έρχεται ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις επικίνδυνες οικοδομές

Απέρριψε την αναπομπή Προέδρου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου η Βουλή

Απέρριψε την αναπομπή Προέδρου για τους εκπαιδευτικούς αορίστου χρόνου η Βουλή

Αυστηροποίηση στο πλαίσιο για τα «πειρατικά ταξί» - Έρχονται αυξημένες ποινές, τι ενέκρινε η Ολομέλεια

Αυστηροποίηση στο πλαίσιο για τα «πειρατικά ταξί» - Έρχονται αυξημένες ποινές, τι ενέκρινε η Ολομέλεια

Video: Θάνατος 19χρονης Μυρτώς: Τα πρώτα ευρήματα από το μοιραίο δωμάτιο του ξενοδοχείου, αίμα σε τοίχο και πετσέτες

Video: Θάνατος 19χρονης Μυρτώς: Τα πρώτα ευρήματα από το μοιραίο δωμάτιο του ξενοδοχείου, αίμα σε τοίχο και πετσέτες

