Έδωσε κατάθεση στο ΤΑΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού - «Εκκένωση επικίνδυνων οικοδομών μόνο με δικαστικό διάταγμα»

Ο κ. Τσουλόφτας ανέφερε ότι σήμερα μετέβη στο ΤΑΕ Λεμεσού, όπου κλήθηκε για κατάθεση, στο πλαίσιο των εξετάσεων που γίνονται, από την Αστυνομία, για την υπόθεση κατάρρευσης της πολυκατοικίας, το περασμένο Σάββατο, στη Γερμασόγεια.

Παράλληλα, διέψευσε δημοσιεύματα που φέρουν τον Οργανισμό να προχωρεί με εκκένωση επικίνδυνων πολυκατοικιών, υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει πρώτα να ακολουθηθούν και αυτές περιλαμβάνουν την έκδοση σχετικού διατάγματος από το δικαστήριο.

Όσον αφορά συγκεκριμένη πολυκατοικία, επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α’, στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας, ο κ.Τσουλόφτας είπε πως έχει αποσταλεί επιστολή στον ιδιοκτήτη, με την οποία ζητείται η εκκένωση της, μέχρι τη Δευτέρα 20 Απριλίου, λόγω της επικινδυνότητας της.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισμός θα πρέπει να ακολουθήσει τη νενομισμένη διαδικασία, για έκδοση δικαστικού διατάγματος εκκένωσης και τα δημοσιεύματα ότι η εκκένωση θα γίνει τη Δευτέρα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, συμπλήρωσε.

Για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία μίλησε στο ΚΥΠΕ και ο Αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, Χρίστος Παπαμιχαήλ, ο οποίος είπε πως πρόκειται, τουλάχιστον οπτικά, «για το πιο επικίνδυνο κτίριο στη Γερμασόγεια, όπου είχαμε στο παρελθόν πτώσεις μπαλκονιών».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαμιχαήλ, ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας δεν έχει ανταποκριθεί στις προειδοποιήσεις που έλαβε, τόσο από τον τότε Δήμο Γερμασόγειας, όσο και από τον ΕΟΑ Λεμεσού και πως «είχε αναφέρει πως δεν πρόκειται να την επιδιορθώσει αν δεν εκδοθεί άδεια οικοδομής που ζητά για τροποποιήσεις και που σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν την ανέγερση επιπρόσθετου ορόφου στο συγκεκριμένο κτίριο».

Σημείωσε, επίσης, ότι στη συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε γίνει επιχείρηση, το περασμένο καλοκαίρι, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, όπου εντοπίστηκαν να διαμένουν παράνομοι αλλοδαποί.

Τέλος, ο αντιδήμαρχος Γερμασόγειας κάλεσε τον ΕΟΑ Λεμεσού, ως η αρμόδια Αρχή, προχωρήσει προς όλες τις νενομισμένες διαδικασίες για την εκκένωση πολυκατοικιών που αποτελούν κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Εν τω μεταξύ, εννέα πρόσωπα που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρρευσε το Σάββατο, συνεχίζουν να φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακή μονάδα, με έξοδα του κράτους, μέχρι την εξεύρεση λύσης στη στέγαση τους, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ