Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έδωσε κατάθεση στο ΤΑΕ ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού - «Εκκένωση επικίνδυνων οικοδομών μόνο με δικαστικό διάταγμα»

 17.04.2026 - 14:47
Η εκκένωση κτιρίων, που κρίνονται ως επικίνδυνα μπορεί να γίνει μόνο μετά από εξασφάλιση σχετικού δικαστικού διατάγματος, ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννη Τσουλόφτας, κληθείς από το ΚΥΠΕ να σχολιάσει δημοσιεύματα περί εκκένωσης επικίνδυνων πολυκατοικιών της Λεμεσού.

Ο κ. Τσουλόφτας ανέφερε ότι σήμερα μετέβη στο ΤΑΕ Λεμεσού, όπου κλήθηκε για κατάθεση, στο πλαίσιο των εξετάσεων που γίνονται, από την Αστυνομία, για την υπόθεση κατάρρευσης της πολυκατοικίας, το περασμένο Σάββατο, στη Γερμασόγεια.

Παράλληλα, διέψευσε δημοσιεύματα που φέρουν τον Οργανισμό να προχωρεί με εκκένωση επικίνδυνων πολυκατοικιών, υποδεικνύοντας ότι υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει πρώτα να ακολουθηθούν και αυτές περιλαμβάνουν την έκδοση σχετικού διατάγματος από το δικαστήριο.

Όσον αφορά συγκεκριμένη πολυκατοικία, επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου Α’, στην τουριστική περιοχή Γερμασόγειας, ο κ.Τσουλόφτας είπε πως έχει αποσταλεί επιστολή στον ιδιοκτήτη, με την οποία ζητείται η εκκένωση της, μέχρι τη Δευτέρα 20 Απριλίου, λόγω της επικινδυνότητας της.

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Οργανισμός θα πρέπει να ακολουθήσει τη νενομισμένη διαδικασία, για έκδοση δικαστικού διατάγματος εκκένωσης και τα δημοσιεύματα ότι η εκκένωση θα γίνει τη Δευτέρα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, συμπλήρωσε.

Για τη συγκεκριμένη πολυκατοικία μίλησε στο ΚΥΠΕ και ο Αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, Χρίστος Παπαμιχαήλ, ο οποίος είπε πως πρόκειται, τουλάχιστον οπτικά, «για το πιο επικίνδυνο κτίριο στη Γερμασόγεια, όπου είχαμε στο παρελθόν πτώσεις μπαλκονιών».

Σύμφωνα με τον κ. Παπαμιχαήλ, ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας δεν έχει ανταποκριθεί στις προειδοποιήσεις που έλαβε, τόσο από τον τότε Δήμο Γερμασόγειας, όσο και από τον ΕΟΑ Λεμεσού και πως «είχε αναφέρει πως δεν πρόκειται να την επιδιορθώσει αν δεν εκδοθεί άδεια οικοδομής που ζητά για τροποποιήσεις και που σύμφωνα με πληροφορίες, αφορούν την ανέγερση επιπρόσθετου ορόφου στο συγκεκριμένο κτίριο».

Σημείωσε, επίσης, ότι στη συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε γίνει επιχείρηση, το περασμένο καλοκαίρι, με τη συμμετοχή της Αστυνομίας και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, όπου εντοπίστηκαν να διαμένουν παράνομοι αλλοδαποί.

 Τέλος, ο αντιδήμαρχος Γερμασόγειας κάλεσε τον ΕΟΑ Λεμεσού, ως η αρμόδια Αρχή, προχωρήσει προς όλες τις νενομισμένες διαδικασίες για την εκκένωση πολυκατοικιών που αποτελούν κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών.

Εν τω μεταξύ, εννέα πρόσωπα που διέμεναν στην πολυκατοικία που κατέρρευσε το Σάββατο, συνεχίζουν να φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακή μονάδα, με έξοδα του κράτους, μέχρι την εξεύρεση λύσης στη στέγαση τους, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου της Πολιτικής Άμυνας, Παναγιώτης Λιασίδης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο
Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της
«Άνοιξαν οι ουρανοί»: Μαύρα σύννεφα σκέπασαν την Κύπρο - Εικόνες από διάφορες περιοχές του νησιού - VIDEO
Κύπρια ηθοποιός ανέβασε φωτογραφίες που προκαλούν σάλο – «Γιατί η πρώτη σας ενόχλησε;»
Μαθητές με διατροφικές διαταραχές: Τι γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί – Πού εντοπίζονται κενά
Ξαφνικό «μπλακ άουτ» σε περιοχές στην Κύπρο: Τι προκάλεσε τις διακοπές ρεύματος - Φωτογραφία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βαρύ πένθος στη Λεμεσό για τον Παναγιώτη Νικολάου: «Σαν Λέοντας το πάλεψε μέχρι τέλους...»

 17.04.2026 - 14:36
Επόμενο άρθρο

Closing Ceremony of the FIDE Candidates Tournament 2026 at Cap St Georges Hotel & Resort

 17.04.2026 - 15:09
ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

ΠτΔ: «Ισχυρότεροι Μαζί. Για μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο» - Αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή και κόστος ενέργειας στο επίκεντρο Άτυπης Συνόδου ΕΕ

Η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, καθώς και οι επιπτώσεις των εξελίξεων στην καθημερινότητα των πολιτών, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, θα βρεθούν στο επίκεντρο της Άτυπης Συνόδου των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και της συνάντησης των «27» με περιφερειακούς ηγέτες στην Κύπρο στις 23 και 24 Απριλίου, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  17.04.2026 - 11:02
Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

Επανέρχεται ο Δρουσιώτης: Νέο ηχητικό για τη φωτογραφία του φερόμενου «μαχαιρώματος» της Σάντη που εντοπίστηκε στο διαδίκτυο

  •  17.04.2026 - 06:28
Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

Δευτέρα ή Τρίτη το αίτημα για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο σπίτι του Ν. Κληρίδη

  •  17.04.2026 - 13:31
Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

Αφθώδης πυρετός: Θανατώνονται οι χοίροι στο Παλιομέτοχο - Ζητούν ευλάβεια τήρησης μέτρων οι Κτηνιατρικές

  •  17.04.2026 - 11:53
Ξέσπασαν πυρκαγιές από πτώσεις κεραυνών: Επί ποδός το Τμήμα Δασών - Δείτε φωτογραφίες

Ξέσπασαν πυρκαγιές από πτώσεις κεραυνών: Επί ποδός το Τμήμα Δασών - Δείτε φωτογραφίες

  •  17.04.2026 - 12:37
Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο

Σοβαρό περιστατικό: Μεγάλο βαν έκοψε καλώδιο ΑΗΚ στη μέση του δρόμου - Σε κίνδυνο διερχόμενα οχήματα και πεζοί - Δείτε βίντεο

  •  17.04.2026 - 09:16
Καύσιμα: «Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων - Η Κύπρος ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές»

Καύσιμα: «Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα αδικαιολόγητων αυξήσεων - Η Κύπρος ανάμεσα στις χώρες με τις χαμηλότερες τιμές»

  •  17.04.2026 - 10:27
Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

Βόμβα από την Κύπρια τραγουδίστρια Μαρία Θεοδότου: «Τρίτο πρόσωπο» πίσω από τον χωρισμό – Όλη η αλήθεια στο φως - Η ανακοίνωση της

  •  17.04.2026 - 11:50

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα