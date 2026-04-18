ΑρχικήΠολιτική
«Επίθεση» ΔΗΣΥ σε ΑΛΜΑ και Οδυσσέα - «Ουδεμία σοβαρή έρευνα έγινε... είναι μια πρακτική που επιδιώκει τη δημοσιότητα»

 18.04.2026 - 16:04
Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δημοκρατικός Συναγερμός σχετικά με τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες γύρω από ζητήματα θεσμών και διαφάνειας.

Στην τοποθέτησή του, το κόμμα σχολιάζει τις καταγγελίες και τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει, ασκώντας κριτική σε πρακτικές που, όπως αναφέρει, πλήττουν τη λειτουργία των θεσμών και το πολιτικό κλίμα.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός γνωρίζει μόνο όσα έχουν το φως της δημοσιότητας, από τα οποία προκύπτει πως ουδεμία σοβαρή έρευνα έγινε πριν από τη δημοσιοποίηση και πως καμία μεγάλη Συνωμοσία δεν εκτυλίσσεται κατά της πατρίδα μας.

Καταδικάσαμε έντονα αυτή την πρακτική, που σκοπό έχει να δημιουργηθούν εντυπώσεις, να αφεθούν σκιές και να σπιλωθούν άνθρωποι και θεσμοί. Για να κερδηθεί δημοσιότητα και εκλογικό όφελος, στη βάση προσχεδιασμένων και αδίστακτων προσωπικών και πολιτικών φιλοδοξιών.

Όπως στο παρελθόν, έτσι και σήμερα αυτή η τακτική συνεχίζεται από τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Υπήρξε, άλλωστε, από τους βασικούς εκφραστές μιας πρακτικής που επιδιώκει τη δημοσιότητα και στηρίζεται στη στοχοποίηση και τη δημόσια διαπόμπευση ανθρώπων, αντί στον σεβασμό των θεσμών και του τεκμηρίου της αθωότητας.

Αυτό δεν το λέμε εμείς. Το τεκμηρίωσαν σε πολυσέλιδη απόφασή τους όχι ένας αλλά και οι 8 δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Δυστυχώς η πρακτική αυτή βρήκε πολιτική κάλυψη, απήχηση και μιμητές και από άλλους χώρους, όπως το ΑΚΕΛ και το Βολτ, αφού βόλευε το αφήγημά τους και τις δικές τους πολιτικές επιδιώξεις.

Η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να εκφυλίζεται σε μηχανισμό καταγγελιών. Τέτοιες πρακτικές δεν ενισχύουν αλλά τραυματίζουν τη Δημοκρατία και τον πολιτικό πολιτισμό.

Τις τελευταίες μέρες ζήσαμε τα αποτελέσματα του χάους και της αποσταθεροποίησης που φέρνουν τέτοιες φαιδρές πρακτικές. Μέσα σε λίγα λεπτά η κοινωνία συγκλονίστηκε και το κράτος δικαίου κατακρημνίστηκε. Πού πάμε;

Το διακύβευμα σήμερα είναι ξεκάθαρο: θα επιτρέψουμε να επικρατήσει η τοξικότητα, οι αλληλοκατηγορίες και ο λαϊκισμός ή η σοβαρότητα και οι υπεύθυνες πολιτικές για τον τόπο;

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Την Τρίτη αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

