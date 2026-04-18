ΑρχικήΔιεθνή
Από τις… κονσόλες στον πύργο ελέγχου – Μισθοί έως 100.000 ευρώ για ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Σκέφτηκαν «έξω από το κουτί» και αναμένουν το feedback· πάντως, πρόκειται για μία πρωτοποριακή ιδέα. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών να κοιτάξει εκεί όπου οι περισσότεροι δεν θα έψαχναν ποτέ προσωπικό για την επόμενη γενιά εργαζομένων στους πύργους ελέγχου: Στον κόσμο των video games.

Με τις σοβαρές ελλείψεις σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να παραμένουν και την εκπαίδευση να παραμένει απαιτητική και χρονοβόρα, η FAA επιχειρεί μία απρόσμενη στροφή, αναζητώντας στους gamers τις δεξιότητες που θα μπορούσαν να μεταφραστούν σε ασφάλεια στους αιθέρες.

Ο υπουργός Μεταφορών, Σον Ντάφι, χαρακτήρισε την ενέργεια ως «εξαιρετικά επιτυχημένη», επισημαίνοντας πως «αν σκεφτείτε τι κάνουν αυτοί οι gamers στις οθόνες τους, μιλούν και έχουν να διαχειριστούν πολλά πράγματα ταυτόχρονα», σε συνέντευξη στο Semafor World Economy Summit.

Ακόμη, τόνισε ότι «είναι συνηθισμένοι σε αυτό και ακριβώς έτσι συμβαίνει σε έναν πύργο ελέγχου. Από τα παιχνίδια που παίζουν, προετοιμάζονται για μία πολύ καλή και καλοπληρωμένη επαγγελματική σταδιοδρομία».

Σύμφωνα με τον Ντάφι, η FAA δέχτηκε ήδη 6.000 αιτήσεις μέσα στις πρώτες 7 ώρες από την έναρξη της διαδικασίας, ενώ, ο στόχος είναι να φτάσει τις 8.000 πριν κλείσει η πλατφόρμα προσλήψεων.

Η καμπάνια ανακοινώθηκε τη 10η Απριλίου και συνοδεύεται από διαφημιστικά βίντεο στο YouTube που τονίζουν ότι η θέση δεν είναι «απλώς ένα παιχνίδι», αλλά μία πραγματική καριέρα με υψηλές απολαβές. Παράλληλα, προβάλλεται και το ύψος των αποδοχών, οι οποίες μπορούν να φτάσουν τα 155.000 δολάρια έπειτα από 3 χρόνια απασχόλησης.

Η FAA αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια ελλείψεις προσωπικού, ενώ, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει τις προσλήψεις και τη διατήρηση ελεγκτών μέσω αυξημένης χρηματοδότησης και νέων στρατηγικών προσέλκυσης.

 

Ο Ντάφι υποστήριξε, επίσης, ότι έρευνα σε αποφοίτους της αεροπορικής ακαδημίας έδειξε πως η συντριπτική πλειονότητα είχε εμπειρία από gaming, στοιχείο που η υπηρεσία θεωρεί ότι συνδέεται με δεξιότητες απαραίτητες για το επάγγελμα.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Τραγική ιστορία: Πατέρας 4 παιδιών σκοτώθηκε σε εργατικό δυστύχημα, λίγους μήνες αφού ο γιος του νίκησε τον καρκίνο

«Επίθεση» ΔΗΣΥ σε ΑΛΜΑ και Οδυσσέα - «Ουδεμία σοβαρή έρευνα έγινε... είναι μια πρακτική που επιδιώκει τη δημοσιότητα»

Το πρωί της Τρίτης η συνάντηση ΠτΔ-Λακρουά - Παρακολουθεί την κατάσταση στην Πύλα η Κυβέρνηση

Την Τρίτη αναμένεται να έχει συνάντηση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις, Ζαν-Πιερ Λακρουά, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

