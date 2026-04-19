ΑρχικήΚοινωνίαΠάνε όλοι να εργαστούν στο... Δημόσιο - Άνοδος στις θέσεις εργασίας αλλά πτώση στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις
Πάνε όλοι να εργαστούν στο... Δημόσιο - Άνοδος στις θέσεις εργασίας αλλά πτώση στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις

 19.04.2026 - 07:23
Ανοδική πορεία καταγράφει η απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, με τον συνολικό αριθμό εργαζομένων να φτάνει τις 78.124 κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Από αυτούς, οι 73.006 απασχολούνται στη Γενική Κυβέρνηση, ενώ 5.118 εργάζονται σε εταιρείες και επιχειρήσεις που ελέγχονται από το κράτος.

Ειδικότερα, εντός της Γενικής Κυβέρνησης, η Κεντρική Κυβέρνηση συγκεντρώνει τη μερίδα του λέοντος με 55.215 εργαζομένους, ακολουθούμενη από τους Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς με 11.566 άτομα και τις Τοπικές Αρχές με 6.225.

Σε ετήσια βάση, για το σύνολο του 2025, η απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ανήλθε στα 76.726 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.373 άτομα ή 1,8% σε σύγκριση με το 2024.

Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη Γενική Κυβέρνηση, όπου καταγράφηκε άνοδος 2,4% (+1.684 άτομα), ενώ αντίθετα μείωση σημειώθηκε στις εταιρείες και επιχειρήσεις που ελέγχονται από την κυβέρνηση, με πτώση 5,8% (-311 άτομα).

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, η συνολική απασχόληση αυξήθηκε κατά 1.287 άτομα (1,7%). Η Κεντρική Κυβέρνηση κατέγραψε αύξηση 550 ατόμων (0,8%), ενώ ιδιαίτερα έντονη ήταν η άνοδος στις Τοπικές Αρχές, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 585 άτομα (10,4%).

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξέλιξη διαδραμάτισε η ενίσχυση των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, στους οποίους καταγράφηκε σημαντική αύξηση 427 ατόμων, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 48,4%.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σταδιακή ενίσχυση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, με αιχμή τη Γενική Κυβέρνηση και ιδιαίτερα την τοπική αυτοδιοίκηση, την ώρα που ο τομέας των κρατικά ελεγχόμενων επιχειρήσεων παρουσιάζει τάσεις συρρίκνωσης.

Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

Σε μια προεκλογική περίοδο που αναμενόταν να κυριαρχήσει η οικονομία, η καθημερινότητα και το Κυπριακό, η πολιτική σκηνή ανατρέπεται αιφνιδιαστικά. Η υπόθεση «Σάντη» έχει εισβάλει δυναμικά στο δημόσιο διάλογο, αναγκάζοντας κόμματα και υποψήφιους, να επανακαθορίσουν στάσεις, να αλλάξουν ατζέντα και σε αρκετές περιπτώσεις, να κινηθούν σπασμωδικά. Το αποτέλεσμα; Ένα σκηνικό «όλοι εναντίον όλων», όπου η ουσία συχνά χάνεται, μέσα σε έναν θόρυβο καταγγελιών, αντεγκλήσεων και πολιτικής αμηχανίας.

