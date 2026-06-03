Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήVIDEO: Ξεκαθαρίζει τη στάση του ο Οδυσσέας για την Προεδρία της Βουλής: «Αν το ΑΚΕΛ δεν κατέβει, θα πάμε σε αποχή»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

VIDEO: Ξεκαθαρίζει τη στάση του ο Οδυσσέας για την Προεδρία της Βουλής: «Αν το ΑΚΕΛ δεν κατέβει, θα πάμε σε αποχή»

 03.06.2026 - 09:21
VIDEO: Ξεκαθαρίζει τη στάση του ο Οδυσσέας για την Προεδρία της Βουλής: «Αν το ΑΚΕΛ δεν κατέβει, θα πάμε σε αποχή»

Τη θέση του ΑΛΜΑ ενόψει της εκλογής Προέδρου της Βουλής ανέλυσε ο πρόεδρος του κινήματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ξεκαθαρίζοντας ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να στηρίξει υποψηφιότητες που προέρχονται από το ΔΗΚΟ, τον ΔΗΣΥ ή το ΕΛΑΜ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», συνέδεσε τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής με τις πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, υπογραμμίζοντας ότι το ΑΛΜΑ έχει ήδη χαράξει σαφείς γραμμές ως προς τις επιλογές του.

Όπως ανέφερε, «έχουμε κάνει με βεβαιότητα τους αποκλεισμούς μας», προσθέτοντας ότι «για μας είναι στρατηγικός στόχος η αλλαγή της διακυβέρνησης το 2028, να φύγουν ο Δημοκρατικός Συναγερμός και οι άλλοι επίγονοι του Νίκου Αναστασιάδη, όπως είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης». Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν μπορεί να στηρίξουμε οτιδήποτε αντιστρατεύεται αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να εκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, ο κ. Μιχαηλίδης εξέφρασε την αντίθεσή του, υποστηρίζοντας ότι «η εκλογή Νικόλα Παπαδόπουλου εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς Νίκου Χριστοδουλίδη για το 2028». Μάλιστα διερωτήθηκε: «όταν λοιπόν ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι το βασικό κόμμα της συγκυβέρνησης, θέλουμε να έχει το κύρος του Προέδρου της Βουλής το 2028 όταν θα στηρίζει Νίκο Χριστοδουλίδη; Όχι».

Σε σχέση με τη στάση που θα τηρήσει τελικά το ΑΛΜΑ, σημείωσε ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις του ΑΚΕΛ. Όπως είπε, «για να πάρουμε απόφαση οριστική πρέπει να δούμε τι θα κάνει το ΑΚΕΛ».

Εξήγησε ότι σε περίπτωση που το ΑΚΕΛ προχωρήσει με δική του υποψηφιότητα, το ΑΛΜΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να τη στηρίξει. Αντίθετα, αν δεν υπάρξει υποψήφιος από το ΑΚΕΛ, οι επιλογές περιορίζονται είτε στην αποχή είτε στην κατάθεση μιας συμβολικής υποψηφιότητας. «Εάν το ΑΚΕΛ δεν κατέβει, με βεβαιότητα θα πάμε σε αποχή», δήλωσε.

Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ επέμεινε ότι η μάχη για την Προεδρία της Βουλής αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των προεδρικών εκλογών του 2028. Όπως ανέφερε, «Για παράδειγμα, αν είναι πρόεδρος της Βουλής το 2028 ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ουσιαστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει στήριξη τον Νικόλα Παπαδόπουλο, το ΕΛΑΜ και θα είναι το δικό του κύρος σαν πρόεδρος της Βουλής να εργάζεται για την επανεκλογή Χριστοδουλίδη».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το ΑΛΜΑ δεν θα λειτουργήσει στη νέα Βουλή με λογική στείρας αντιπολίτευσης. «Δεν θα απορρίψουμε εκ προοιμίου οτιδήποτε έρχεται από οποιονδήποτε γιατί μπορεί να συνάδει με τις πολιτικές μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το κόμμα θα στηρίζει πρωτοβουλίες που θεωρεί ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ανεξαρτήτως της πολιτικής τους προέλευσης.

Τέλος, αναφέρθηκε στις πρώτες νομοθετικές προτεραιότητες του κινήματος, αποκαλύπτοντας ότι ετοιμάζεται πρόταση νόμου για την ενίσχυση των εξουσιών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Όπως είπε, η Αρχή είναι σήμερα «απόλυτα ξεδοντιασμένη» και χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση ώστε να μπορεί να διερευνά αποτελεσματικότερα υποθέσεις διαφθοράς.

Δείτε το απόσπασμα:

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα μορφή απάτης μέσω τηλεφώνου – Πολλές αναφορές στην Αστυνομία – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Πρώτη άφιξη πτήσης από Καζακστάν στο αεροδρόμιο Λάρνακας – Πόσα κοστίζει το εισιτήριο - Δείτε φωτογραφίες
Υπόθεση «Σάντυ»: Δίνει «τέλος» η Αστυνομία; Ανακοινώνει τα αποτελέσματα της έρευνας σε δημοσιογραφική διάσκεψη
Ανόρθωση: Έληξε η προθεσμία - Αυτός είναι ο συνδυασμός που πάει στη Γενική Συνέλευση
Οι Μικροί ήρωες «αποχαιρετούν» τον Αλέξανδρο: «Ήταν ένας μικρός αλλά τόσο μεγάλος ήρωας - Πάλεψε με απίστευτο θάρρος»
Θέλεις να αποκτήσεις άδεια οδήγησης και έχεις ήδη τη μαθητική; Τι πρέπει να προσέξεις για την πρακτική εξέταση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

BINTEO: Χαμός από 39χρονο στο Μετρό του Σάο Πάολο – Τον πέταξαν έξω από συρμό επειδή ήταν μεθυσμένος και αυτός έσπασε τα τζάμια με τα χέρια του

 03.06.2026 - 09:20
Επόμενο άρθρο

19χρονη έχασε το πόδι της μετά από επίθεση καρχαρία-τίγρη σε παραλία της Βραζιλίας

 03.06.2026 - 09:26
Λετυμπιώτης: «Δεν μας ανησυχεί κανένα σενάριο» για την Προεδρία της Βουλής - Οι παρεμβάσεις για όλα τα ανοιχτά μέτωπα

Λετυμπιώτης: «Δεν μας ανησυχεί κανένα σενάριο» για την Προεδρία της Βουλής - Οι παρεμβάσεις για όλα τα ανοιχτά μέτωπα

Στις εξελίξεις γύρω από την εκλογή νέου Προέδρου της Βουλής αναφέρθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι «δεν μπορεί κανείς να παρακολουθεί αδιάφορα τη συζήτηση, αφού πρόκειται για τον δεύτερο τη τάξει κρατικό αξιωματούχο» και έναν θεσμό με τον οποίο η εκτελεστική εξουσία διατηρεί διαχρονικά στενή συνεργασία.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Λετυμπιώτης: «Δεν μας ανησυχεί κανένα σενάριο» για την Προεδρία της Βουλής - Οι παρεμβάσεις για όλα τα ανοιχτά μέτωπα

Λετυμπιώτης: «Δεν μας ανησυχεί κανένα σενάριο» για την Προεδρία της Βουλής - Οι παρεμβάσεις για όλα τα ανοιχτά μέτωπα

  •  03.06.2026 - 10:01
Τι διερευνά η Αστυνομία για την επίθεση ενάντια στον Νεόφυτο Νεοφύτου - Τι ανέφερε στην καταγγελία του στις Αρχές

Τι διερευνά η Αστυνομία για την επίθεση ενάντια στον Νεόφυτο Νεοφύτου - Τι ανέφερε στην καταγγελία του στις Αρχές

  •  03.06.2026 - 09:33
Συναγερμός στη Λεμεσό: Έπεσαν πυροβολισμοί σε γραφεία εταιρείας - Ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου

Συναγερμός στη Λεμεσό: Έπεσαν πυροβολισμοί σε γραφεία εταιρείας - Ζημιές στην πρόσοψη του κτηρίου

  •  03.06.2026 - 09:52
Στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ η απόφαση για την Προεδρία της Βουλής - Αντιδράσεις εντός πολιτικού γραφείου για Νικόλα

Στην Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ η απόφαση για την Προεδρία της Βουλής - Αντιδράσεις εντός πολιτικού γραφείου για Νικόλα

  •  03.06.2026 - 06:34
Τραγωδία στην Πάφο: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα – Πέρασαν χειροπέδες σε 56χρονο οι Αρχές

Τραγωδία στην Πάφο: Άνδρας έχασε τη ζωή του σε εργατικό ατύχημα – Πέρασαν χειροπέδες σε 56χρονο οι Αρχές

  •  03.06.2026 - 08:04
Υπόθεση Σάντη: Ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας η Αστυνομία

Υπόθεση Σάντη: Ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας η Αστυνομία

  •  03.06.2026 - 08:16
VIDEO: Ξεκαθαρίζει τη στάση του ο Οδυσσέας για την Προεδρία της Βουλής: «Αν το ΑΚΕΛ δεν κατέβει, θα πάμε σε αποχή»

VIDEO: Ξεκαθαρίζει τη στάση του ο Οδυσσέας για την Προεδρία της Βουλής: «Αν το ΑΚΕΛ δεν κατέβει, θα πάμε σε αποχή»

  •  03.06.2026 - 09:21
CY-Alert: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα προειδοποίησης των πολιτών - Ποιος στέλνει τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης

CY-Alert: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα προειδοποίησης των πολιτών - Ποιος στέλνει τις ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης

  •  03.06.2026 - 09:06

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα