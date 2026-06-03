VIDEO: Ξεκαθαρίζει τη στάση του ο Οδυσσέας για την Προεδρία της Βουλής: «Αν το ΑΚΕΛ δεν κατέβει, θα πάμε σε αποχή»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», συνέδεσε τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Βουλής με τις πολιτικές ισορροπίες που διαμορφώνονται ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028, υπογραμμίζοντας ότι το ΑΛΜΑ έχει ήδη χαράξει σαφείς γραμμές ως προς τις επιλογές του.

Όπως ανέφερε, «έχουμε κάνει με βεβαιότητα τους αποκλεισμούς μας», προσθέτοντας ότι «για μας είναι στρατηγικός στόχος η αλλαγή της διακυβέρνησης το 2028, να φύγουν ο Δημοκρατικός Συναγερμός και οι άλλοι επίγονοι του Νίκου Αναστασιάδη, όπως είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης». Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν μπορεί να στηρίξουμε οτιδήποτε αντιστρατεύεται αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού».

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να εκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, ο κ. Μιχαηλίδης εξέφρασε την αντίθεσή του, υποστηρίζοντας ότι «η εκλογή Νικόλα Παπαδόπουλου εξυπηρετεί τους σχεδιασμούς Νίκου Χριστοδουλίδη για το 2028». Μάλιστα διερωτήθηκε: «όταν λοιπόν ο Νικόλας Παπαδόπουλος είναι το βασικό κόμμα της συγκυβέρνησης, θέλουμε να έχει το κύρος του Προέδρου της Βουλής το 2028 όταν θα στηρίζει Νίκο Χριστοδουλίδη; Όχι».

Σε σχέση με τη στάση που θα τηρήσει τελικά το ΑΛΜΑ, σημείωσε ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις του ΑΚΕΛ. Όπως είπε, «για να πάρουμε απόφαση οριστική πρέπει να δούμε τι θα κάνει το ΑΚΕΛ».

Εξήγησε ότι σε περίπτωση που το ΑΚΕΛ προχωρήσει με δική του υποψηφιότητα, το ΑΛΜΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να τη στηρίξει. Αντίθετα, αν δεν υπάρξει υποψήφιος από το ΑΚΕΛ, οι επιλογές περιορίζονται είτε στην αποχή είτε στην κατάθεση μιας συμβολικής υποψηφιότητας. «Εάν το ΑΚΕΛ δεν κατέβει, με βεβαιότητα θα πάμε σε αποχή», δήλωσε.

Ο πρόεδρος του ΑΛΜΑ επέμεινε ότι η μάχη για την Προεδρία της Βουλής αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των προεδρικών εκλογών του 2028. Όπως ανέφερε, «Για παράδειγμα, αν είναι πρόεδρος της Βουλής το 2028 ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ουσιαστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης έχει στήριξη τον Νικόλα Παπαδόπουλο, το ΕΛΑΜ και θα είναι το δικό του κύρος σαν πρόεδρος της Βουλής να εργάζεται για την επανεκλογή Χριστοδουλίδη».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το ΑΛΜΑ δεν θα λειτουργήσει στη νέα Βουλή με λογική στείρας αντιπολίτευσης. «Δεν θα απορρίψουμε εκ προοιμίου οτιδήποτε έρχεται από οποιονδήποτε γιατί μπορεί να συνάδει με τις πολιτικές μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το κόμμα θα στηρίζει πρωτοβουλίες που θεωρεί ότι κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, ανεξαρτήτως της πολιτικής τους προέλευσης.

Τέλος, αναφέρθηκε στις πρώτες νομοθετικές προτεραιότητες του κινήματος, αποκαλύπτοντας ότι ετοιμάζεται πρόταση νόμου για την ενίσχυση των εξουσιών της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Όπως είπε, η Αρχή είναι σήμερα «απόλυτα ξεδοντιασμένη» και χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση ώστε να μπορεί να διερευνά αποτελεσματικότερα υποθέσεις διαφθοράς.

Δείτε το απόσπασμα: