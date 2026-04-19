Υπό πυρά τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ- «Είμαστε μακριά από συμφωνία»

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές. Ορισμένα θεμελιώδη σημεία παραμένουν άλυτα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος έχει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον.

«Είμαστε ακόμη μακριά» από την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόραση.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη περιμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη για όποιο πλοίο επιδιώξει να διασχίσει τα Στενά χωρίς την άδειά της. Μέχρι στιγμής, δύο πλοία έχουν δεχθεί πλήγμα. Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους, σύμφωνα με το Axios ετοιμάζουν «ρεσάλτο» στα ιρανικά σκάφη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε μιλώντας στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να συμμετέχουν σε «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη «ήθελε να κλείσει ξανά τα Στενά».

«Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν» σχολίασε ο ίδιος, συμπληρώνοντας ότι θα έχει περισσότερες πληροφορίες για τις συνομιλίες με την Τεχεράνη «μέχρι το τέλος της ημέρας».

Από την πλευρά του, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στο Πακιστάν, «καταστήσαμε σαφές ότι δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες». Οι ΗΠΑ «πρέπει να εγκαταλείψουν τις μονομερείς ενέργειες και την τάση επιβολής που χαρακτηρίζει την προσέγγισή τους», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, η Τεχεράνη συμφώνησε σε εκεχειρία δύο εβδομάδων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αποδεχόμενη την πρόταση της Ουάσινγκτον. «Ήμασταν νικητές στο πεδίο της μάχης, ο εχθρός δεν είχε επιτύχει κανέναν από τους στόχους του, και το Ιράν διατηρούσε επίσης τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», υποστήριξε. «Αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός επειδή οι ΗΠΑ έκαναν δεκτά τα αιτήματά μας», δήλωσε.

ΠΗΓΗ: CNN.gr