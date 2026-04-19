Υπό πυρά τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ- «Είμαστε μακριά από συμφωνία»
Υπό πυρά τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ- «Είμαστε μακριά από συμφωνία»

 19.04.2026 - 07:30
Τις προσπάθειες διαπραγμάτευσης ΗΠΑ - Ιράν δυναμιτίζει ο νέος αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από τις δυνάμεις της Τεχεράνης, λίγες ώρες πριν την «εκπνοή» της εκεχειρίας. Ο πλανήτης παρακολουθεί με «κομμένη» την ανάσα τη νέα ένταση στο κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία πέρασμα, με τον κορυφαίο Ιρανό διαπραγματευτή, να διαπιστώνει «μικρή πρόοδο» στις συνομιλίες που θα μπορούσαν να βάλουν τέλος στην κρίση.

«Έχουμε σημειώσει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές. Ορισμένα θεμελιώδη σημεία παραμένουν άλυτα» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος έχει ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με την Ουάσινγκτον.

«Είμαστε ακόμη μακριά» από την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ιρανική τηλεόραση.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη περιμένει με το δάχτυλο στη σκανδάλη για όποιο πλοίο επιδιώξει να διασχίσει τα Στενά χωρίς την άδειά της. Μέχρι στιγμής, δύο πλοία έχουν δεχθεί πλήγμα. Οι ΗΠΑ από την πλευρά τους, σύμφωνα με το Axios ετοιμάζουν «ρεσάλτο» στα ιρανικά σκάφη.

«Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν»
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε μιλώντας στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να συμμετέχουν σε «πολύ καλές συνομιλίες» με το Ιράν και πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη «ήθελε να κλείσει ξανά τα Στενά».

«Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν» σχολίασε ο ίδιος, συμπληρώνοντας ότι θα έχει περισσότερες πληροφορίες για τις συνομιλίες με την Τεχεράνη «μέχρι το τέλος της ημέρας».

Από την πλευρά του, ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων στο Πακιστάν, «καταστήσαμε σαφές ότι δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες». Οι ΗΠΑ «πρέπει να εγκαταλείψουν τις μονομερείς ενέργειες και την τάση επιβολής που χαρακτηρίζει την προσέγγισή τους», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, η Τεχεράνη συμφώνησε σε εκεχειρία δύο εβδομάδων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αποδεχόμενη την πρόταση της Ουάσινγκτον. «Ήμασταν νικητές στο πεδίο της μάχης, ο εχθρός δεν είχε επιτύχει κανέναν από τους στόχους του, και το Ιράν διατηρούσε επίσης τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ», υποστήριξε. «Αποδεχτήκαμε την κατάπαυση του πυρός επειδή οι ΗΠΑ έκαναν δεκτά τα αιτήματά μας», δήλωσε.

ΠΗΓΗ: CNN.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του
Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Χειροπέδες σε πρόσωπα για μεταφορά εκρηκτικών υλών
Πάνε όλοι να εργαστούν στο... Δημόσιο - Άνοδος στις θέσεις εργασίας αλλά πτώση στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις
Με €600 στη Λευκωσία: Τι νοίκιαζες το 2020 και τι βρίσκεις σήμερα – Πώς άλλαξε η αγορά σε 5 χρόνια
Πάνε όλοι να εργαστούν στο... Δημόσιο - Άνοδος στις θέσεις εργασίας αλλά πτώση στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις

 19.04.2026 - 07:23
Βροχές, καταιγίδες και... εκπλήξεις στο καιρικό μενού - Πότε υποχωρεί η σκόνη

 19.04.2026 - 07:35
Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

Σε μια προεκλογική περίοδο που αναμενόταν να κυριαρχήσει η οικονομία, η καθημερινότητα και το Κυπριακό, η πολιτική σκηνή ανατρέπεται αιφνιδιαστικά. Η υπόθεση «Σάντη» έχει εισβάλει δυναμικά στο δημόσιο διάλογο, αναγκάζοντας κόμματα και υποψήφιους, να επανακαθορίσουν στάσεις, να αλλάξουν ατζέντα και σε αρκετές περιπτώσεις, να κινηθούν σπασμωδικά. Το αποτέλεσμα; Ένα σκηνικό «όλοι εναντίον όλων», όπου η ουσία συχνά χάνεται, μέσα σε έναν θόρυβο καταγγελιών, αντεγκλήσεων και πολιτικής αμηχανίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

  •  19.04.2026 - 07:19
Υπό πυρά τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ- «Είμαστε μακριά από συμφωνία»

Υπό πυρά τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ- «Είμαστε μακριά από συμφωνία»

  •  19.04.2026 - 07:30
Με €600 στη Λευκωσία: Τι νοίκιαζες το 2020 και τι βρίσκεις σήμερα – Πώς άλλαξε η αγορά σε 5 χρόνια

Με €600 στη Λευκωσία: Τι νοίκιαζες το 2020 και τι βρίσκεις σήμερα – Πώς άλλαξε η αγορά σε 5 χρόνια

  •  19.04.2026 - 07:21
Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Χειροπέδες σε πρόσωπα για μεταφορά εκρηκτικών υλών

Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Χειροπέδες σε πρόσωπα για μεταφορά εκρηκτικών υλών

  •  19.04.2026 - 07:41
Πάνε όλοι να εργαστούν στο... Δημόσιο - Άνοδος στις θέσεις εργασίας αλλά πτώση στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις

Πάνε όλοι να εργαστούν στο... Δημόσιο - Άνοδος στις θέσεις εργασίας αλλά πτώση στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις

  •  19.04.2026 - 07:23
Βροχές, καταιγίδες και... εκπλήξεις στο καιρικό μενού - Πότε υποχωρεί η σκόνη

Βροχές, καταιγίδες και... εκπλήξεις στο καιρικό μενού - Πότε υποχωρεί η σκόνη

  •  19.04.2026 - 07:35
Εορτολόγιο: Αυτά είναι τα έξι ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου

Εορτολόγιο: Αυτά είναι τα έξι ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου

  •  19.04.2026 - 07:48
Sector 2: Όταν η μοιρασμένη Λευκωσία μοιράζεται το τραύμα της 

Sector 2: Όταν η μοιρασμένη Λευκωσία μοιράζεται το τραύμα της 

  •  18.04.2026 - 19:35

