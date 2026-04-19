ΑρχικήΚοινωνίαΒροχές, καταιγίδες και... εκπλήξεις στο καιρικό μενού - Πότε υποχωρεί η σκόνη
Βροχές, καταιγίδες και... εκπλήξεις στο καιρικό μενού - Πότε υποχωρεί η σκόνη

 19.04.2026 - 07:35
Βροχές, καταιγίδες και... εκπλήξεις στο καιρικό μενού - Πότε υποχωρεί η σκόνη

Σήμερα, αρχικά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά και τα βόρεια αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Σύντομα ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το ανατολικό μισό του νησιού.

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται σκόνη, η οποία ωστόσο σταδιακά μέχρι το απόγευμα θα υποχωρήσει.

Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και στο εσωτερικό αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, ενώ το απόγευμα στα νοτιοανατολικά θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 20 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα βόρεια, στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς 3 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 13 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα στις πλείστες περιοχές του νησιού θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο στα ορεινά και σε περιοχές νοτίως του Τροόδους, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν κατά το μεσημέρι και μετά, θα δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Την Τρίτη και την Τετάρτη, στις πλείστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδική συννεφιά, ωστόσο στα ορεινά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι, αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές.

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα και μη αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Τετάρτη, παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του
Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Χειροπέδες σε πρόσωπα για μεταφορά εκρηκτικών υλών
Πάνε όλοι να εργαστούν στο... Δημόσιο - Άνοδος στις θέσεις εργασίας αλλά πτώση στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις
Με €600 στη Λευκωσία: Τι νοίκιαζες το 2020 και τι βρίσκεις σήμερα – Πώς άλλαξε η αγορά σε 5 χρόνια
Υπό πυρά τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ- «Είμαστε μακριά από συμφωνία»

 

 

 

Υπό πυρά τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ- «Είμαστε μακριά από συμφωνία»

 19.04.2026 - 07:30
Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Χειροπέδες σε πρόσωπα για μεταφορά εκρηκτικών υλών

 19.04.2026 - 07:41
Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

Σε μια προεκλογική περίοδο που αναμενόταν να κυριαρχήσει η οικονομία, η καθημερινότητα και το Κυπριακό, η πολιτική σκηνή ανατρέπεται αιφνιδιαστικά. Η υπόθεση «Σάντη» έχει εισβάλει δυναμικά στο δημόσιο διάλογο, αναγκάζοντας κόμματα και υποψήφιους, να επανακαθορίσουν στάσεις, να αλλάξουν ατζέντα και σε αρκετές περιπτώσεις, να κινηθούν σπασμωδικά. Το αποτέλεσμα; Ένα σκηνικό «όλοι εναντίον όλων», όπου η ουσία συχνά χάνεται, μέσα σε έναν θόρυβο καταγγελιών, αντεγκλήσεων και πολιτικής αμηχανίας.

Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

  •  19.04.2026 - 07:19
Υπό πυρά τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ- «Είμαστε μακριά από συμφωνία»

Υπό πυρά τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ- «Είμαστε μακριά από συμφωνία»

  •  19.04.2026 - 07:30
Με €600 στη Λευκωσία: Τι νοίκιαζες το 2020 και τι βρίσκεις σήμερα – Πώς άλλαξε η αγορά σε 5 χρόνια

Με €600 στη Λευκωσία: Τι νοίκιαζες το 2020 και τι βρίσκεις σήμερα – Πώς άλλαξε η αγορά σε 5 χρόνια

  •  19.04.2026 - 07:21
Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Χειροπέδες σε πρόσωπα για μεταφορά εκρηκτικών υλών

Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Χειροπέδες σε πρόσωπα για μεταφορά εκρηκτικών υλών

  •  19.04.2026 - 07:41
Πάνε όλοι να εργαστούν στο... Δημόσιο - Άνοδος στις θέσεις εργασίας αλλά πτώση στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις

Πάνε όλοι να εργαστούν στο... Δημόσιο - Άνοδος στις θέσεις εργασίας αλλά πτώση στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις

  •  19.04.2026 - 07:23
Βροχές, καταιγίδες και... εκπλήξεις στο καιρικό μενού - Πότε υποχωρεί η σκόνη

Βροχές, καταιγίδες και... εκπλήξεις στο καιρικό μενού - Πότε υποχωρεί η σκόνη

  •  19.04.2026 - 07:35
Εορτολόγιο: Αυτά είναι τα έξι ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου

Εορτολόγιο: Αυτά είναι τα έξι ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου

  •  19.04.2026 - 07:48
Sector 2: Όταν η μοιρασμένη Λευκωσία μοιράζεται το τραύμα της 

Sector 2: Όταν η μοιρασμένη Λευκωσία μοιράζεται το τραύμα της 

  •  18.04.2026 - 19:35

