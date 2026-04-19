Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Χειροπέδες σε πρόσωπα για μεταφορά εκρηκτικών υλών

 19.04.2026 - 07:41
Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη πέντε (5) προσώπων, για αδικήματα όπως, κλοπή, βαριά σωματική βλάβη, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, χωρίς άδεια οδηγού, πιστοποιητικό ασφάλειας και άδεια κυκλοφορίας, παράνομη κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών κά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 738 οδηγοί και επιβάτες.

Διενεργήθηκαν παράλληλα 51 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν επτά (7) καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 159 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 14 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 60 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, καθώς επίσης και 27 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 13 οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Βροχές, καταιγίδες και... εκπλήξεις στο καιρικό μενού - Πότε υποχωρεί η σκόνη

Εορτολόγιο: Αυτά είναι τα έξι ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου

Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

Σε μια προεκλογική περίοδο που αναμενόταν να κυριαρχήσει η οικονομία, η καθημερινότητα και το Κυπριακό, η πολιτική σκηνή ανατρέπεται αιφνιδιαστικά. Η υπόθεση «Σάντη» έχει εισβάλει δυναμικά στο δημόσιο διάλογο, αναγκάζοντας κόμματα και υποψήφιους, να επανακαθορίσουν στάσεις, να αλλάξουν ατζέντα και σε αρκετές περιπτώσεις, να κινηθούν σπασμωδικά. Το αποτέλεσμα; Ένα σκηνικό «όλοι εναντίον όλων», όπου η ουσία συχνά χάνεται, μέσα σε έναν θόρυβο καταγγελιών, αντεγκλήσεων και πολιτικής αμηχανίας.

