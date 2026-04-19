ΑρχικήLike Online
Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του

 19.04.2026 - 08:02
Ένας Καναδός σεφ, ο οποίος κατηγορείται ότι προμήθευε θανατηφόρες ουσίες σε ανθρώπους ανά τον κόσμο που στη συνέχεια έβαλαν τέλος στη ζωή τους, αναμένεται να δει τις κατηγορίες για φόνο να αποσύρονται, στο πλαίσιο συμφωνίας με την εισαγγελία.

Ο 60χρονος Κένεθ Λο συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για παροχή συμβουλών ή υποβοήθηση αυτοκτονίας, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Μάθιου Γκουρλέι. Σε αντάλλαγμα, οι καναδικές αρχές θα αποσύρουν και τις 14 κατηγορίες ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζει.

Η υπόθεση αναμένεται να επανέλθει στο δικαστήριο στο Νιούμαρκετ του Οντάριο τη Δευτέρα.

Διεθνές δίκτυο διακίνησης
Σύμφωνα με την καναδική αστυνομία, ο Λο, που εργαζόταν ως σεφ σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Τορόντο, φέρεται να χρησιμοποιούσε μια σειρά από ιστοσελίδες για να διαφημίζει και να πωλεί μια δηλητηριώδη χημική ουσία σε άτομα που βρίσκονταν σε κίνδυνο αυτοτραυματισμού.

Οι αρχές εκτιμούν ότι έχει αποστείλει τουλάχιστον 1.200 πακέτα σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ έρευνες έχουν ξεκινήσει σε ΗΠΑ, Ιταλία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι εξετάζει 109 θανάτους που συνδέονται με την προμήθεια δηλητηριωδών ουσιών μέσω των συγκεκριμένων διαδικτυακών πλατφορμών.

Υπό κράτηση από το 2023
Ο Λο παραμένει υπό κράτηση από τη σύλληψή του, τον Μάιο του 2023, στο σπίτι του στο Μισισάγκα του Οντάριο.

Σημειώνεται ότι στον Καναδά είναι παράνομο να προτρέπει ή να βοηθά κάποιος άλλον να αυτοκτονήσει, παρότι από το 2016 έχει νομιμοποιηθεί η ιατρικώς υποβοηθούμενη ευθανασία υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Το νομικό πλαίσιο
Συγκεκριμένα, ενήλικες άνω των 18 ετών με σοβαρή ασθένεια, πάθηση ή αναπηρία μπορούν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια για να πεθάνουν, μόνο όμως μέσω γιατρού και υπό καθορισμένες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα του Καναδά, η υποβοήθηση αυτοκτονίας επισύρει ποινή έως και 14 έτη φυλάκισης, ενώ σε περίπτωση καταδίκης για φόνο επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης πριν από την πάροδο τουλάχιστον 25 ετών.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του
Έντονη η παρουσία της Αστυνομίας το τελευταίο βράδυ - Χειροπέδες σε πρόσωπα για μεταφορά εκρηκτικών υλών
Πάνε όλοι να εργαστούν στο... Δημόσιο - Άνοδος στις θέσεις εργασίας αλλά πτώση στις ελεγχόμενες επιχειρήσεις
Με €600 στη Λευκωσία: Τι νοίκιαζες το 2020 και τι βρίσκεις σήμερα – Πώς άλλαξε η αγορά σε 5 χρόνια
Υπό πυρά τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ- «Είμαστε μακριά από συμφωνία»

 

 

 

Εορτολόγιο: Αυτά είναι τα έξι ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, Κυριακή 19 Απριλίου

 19.04.2026 - 07:48
«Έγδυσαν» πανάκριβη Porsche – Δεν πίστευε στα μάτια του ο ιδιοκτήτης -Δείτε φωτογραφίες

 19.04.2026 - 08:19
Bουλευτικές εκλογές: Όλοι εναντίον όλων και στο βάθος η υπόθεση «Σάντη»

Σε μια προεκλογική περίοδο που αναμενόταν να κυριαρχήσει η οικονομία, η καθημερινότητα και το Κυπριακό, η πολιτική σκηνή ανατρέπεται αιφνιδιαστικά. Η υπόθεση «Σάντη» έχει εισβάλει δυναμικά στο δημόσιο διάλογο, αναγκάζοντας κόμματα και υποψήφιους, να επανακαθορίσουν στάσεις, να αλλάξουν ατζέντα και σε αρκετές περιπτώσεις, να κινηθούν σπασμωδικά. Το αποτέλεσμα; Ένα σκηνικό «όλοι εναντίον όλων», όπου η ουσία συχνά χάνεται, μέσα σε έναν θόρυβο καταγγελιών, αντεγκλήσεων και πολιτικής αμηχανίας.

