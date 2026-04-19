Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του

Ο 60χρονος Κένεθ Λο συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για παροχή συμβουλών ή υποβοήθηση αυτοκτονίας, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Μάθιου Γκουρλέι. Σε αντάλλαγμα, οι καναδικές αρχές θα αποσύρουν και τις 14 κατηγορίες ανθρωποκτονίας που αντιμετωπίζει.

Η υπόθεση αναμένεται να επανέλθει στο δικαστήριο στο Νιούμαρκετ του Οντάριο τη Δευτέρα.

Διεθνές δίκτυο διακίνησης

Σύμφωνα με την καναδική αστυνομία, ο Λο, που εργαζόταν ως σεφ σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Τορόντο, φέρεται να χρησιμοποιούσε μια σειρά από ιστοσελίδες για να διαφημίζει και να πωλεί μια δηλητηριώδη χημική ουσία σε άτομα που βρίσκονταν σε κίνδυνο αυτοτραυματισμού.

Οι αρχές εκτιμούν ότι έχει αποστείλει τουλάχιστον 1.200 πακέτα σε περισσότερες από 40 χώρες, ενώ έρευνες έχουν ξεκινήσει σε ΗΠΑ, Ιταλία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκλήματος της Βρετανίας έχει αναφέρει στο παρελθόν ότι εξετάζει 109 θανάτους που συνδέονται με την προμήθεια δηλητηριωδών ουσιών μέσω των συγκεκριμένων διαδικτυακών πλατφορμών.

Υπό κράτηση από το 2023

Ο Λο παραμένει υπό κράτηση από τη σύλληψή του, τον Μάιο του 2023, στο σπίτι του στο Μισισάγκα του Οντάριο.

Σημειώνεται ότι στον Καναδά είναι παράνομο να προτρέπει ή να βοηθά κάποιος άλλον να αυτοκτονήσει, παρότι από το 2016 έχει νομιμοποιηθεί η ιατρικώς υποβοηθούμενη ευθανασία υπό αυστηρές προϋποθέσεις.

Το νομικό πλαίσιο

Συγκεκριμένα, ενήλικες άνω των 18 ετών με σοβαρή ασθένεια, πάθηση ή αναπηρία μπορούν να ζητήσουν ιατρική βοήθεια για να πεθάνουν, μόνο όμως μέσω γιατρού και υπό καθορισμένες διαδικασίες.

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα του Καναδά, η υποβοήθηση αυτοκτονίας επισύρει ποινή έως και 14 έτη φυλάκισης, ενώ σε περίπτωση καταδίκης για φόνο επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη, χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης πριν από την πάροδο τουλάχιστον 25 ετών.

