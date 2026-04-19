Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
«Μου δώσατε άδεια να περάσω»: Ηχητικό ντοκουμέντο με τον καπετάνιο την ώρα που το πλοίο του δέχεται πυρά στα Στενά του Ορμούζ
«Μου δώσατε άδεια να περάσω»: Ηχητικό ντοκουμέντο με τον καπετάνιο την ώρα που το πλοίο του δέχεται πυρά στα Στενά του Ορμούζ

 19.04.2026 - 18:30
Ηχητικό ντοκουμέντο αποτυπώνει τι συνέβη όταν δύο δεξαμενόπλοια επιχείρησαν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ αλλά δέχτηκαν πυρά από τις ιρανικές δυνάμεις.

Το Σάββατο, λίγο μετά την έναρξη της επαναλειτουργίας της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά δύο δεξαμενόπλοιων με σημαία Ινδίας που επιχείρησαν να περάσουν.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ και τα πλοία δεν υπέστησαν ζημιές.

Ηχητικό ντοκουμέντο: «Μου δώσατε άδεια να περάσω. Πυροβολείτε»
Και τώρα, έρχεται στο φως το σήμα κινδύνου από ένα από τα δεξαμενόπλοια αυτά, αποτυπώνοντας τη σύγχυση που επικράτησε κατά τη διάρκεια των πυρών. Στην ηχητική καταγραφή, ο καπετάνιος του πλοίου ακούγεται να λέει: «Μου δώσατε άδεια να περάσω» δεδομένου ότι το καθεστώς είχε αρχικά ανακοινώσει ότι η θαλάσσια οδός είχε ανοίξει πλήρως, προτού βέβαια ανακαλέσει και επιβάλει εκ νέου «αυστηρό έλεγχο» στα Στενά, υπό το φως του αμερικανικού αποκλεισμού.

Στην ασύρματη επικοινωνία, ο καπετάνιος του πετρελαιοφόρου Sanmar Herald απευθύνεται στο «ναυτικό Sepah», που είναι η ονομασία του Ναυτικού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Εμφανώς ανήσυχος, συνεχίζει: «Εδώ το μηχανοκίνητο πλοίο Sanmar Herald. Μου δώσατε άδεια να περάσω! Το όνομά μου είναι δεύτερο στη λίστα σας. Μου δώσατε άδεια να περάσω! Πυροβολείτε τώρα. Αφήστε με να επιστρέψω!»

Δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης δείχνουν ότι το Sanmar προχώρησε σε ένα τμήμα των Στενών πριν κάνει απότομη αναστροφή. Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, το πλοίο βρισκόταν στην «Πράσινη Ζώνη» των Στενών.

Τα πλοία επιχειρούσαν να διασχίσουν τα Στενά αφού ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι το καθεστώς είχε συμφωνήσει να τα ανοίξει πλήρως. Ωστόσο, αναγκάστηκαν να αλλάξουν την πορεία τους το Σάββατο, όταν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) προειδοποίησαν ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να διασχίσει τα Στενά θα δεχθεί επίθεση.

Οι IRGC εξέδωσαν ανακοίνωση στην οποία ανέφεραν: «Η προσέγγιση στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί συνεργασία με τον εχθρό και το παραβατικό πλοίο θα αποτελέσει στόχο». Πρόσθεσαν ότι «κανένα πλοίο δεν πρέπει να αποπλεύσει από το αγκυροβόλιό του στον Περσικό Κόλπο ή στη Θάλασσα του Ομάν».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του
«Τη συμβούλευα, την καμάρωνα, δεν μπορώ να το αντέξω»: Ράκος ο πατέρας της Μυρτώς μετά το τρισάγιο στην Κεφαλονιά
Πέθανε ο Χαράλαμπος Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
ΕΛΛΑΔΑ: Νεκρή οδηγός: Το αυτοκίνητό της καρφώθηκε σε κολώνα - Δείτε φωτογραφίες
Γυμναστήριο τέλος! 8 χόμπι που μας γυμνάζουν καλύτερα και πιο ευχάριστα
Τρία ζώδια που θα πλουτίσουν το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τεριμπέρκα: Το ψαροχώρι της Αρκτικής με τις θερμοκρασίες των -25 βαθμών, που έγινε τουριστικό αξιοθέατο εν μέσω στρατιωτικής καταστολής

 19.04.2026 - 18:16
Επόμενο άρθρο

Κορτιζόλη και εμμηνόπαυση: Πώς θα επαναφέρεις την ισορροπία στο σώμα σου;

 19.04.2026 - 18:48
Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

  19.04.2026 - 12:28
Αυλώνα: Επιτόπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ λέει ο Σιντίκ - Όσα αναφέρει για το περιστατικό με τον Τούρκο έποικο

  •  19.04.2026 - 16:32
Αφθώδης πυρετός: Απαντούν στο υπόμνημα των κτηνοτρόφων για θανατώσεις ζώων και αποζημιώσεις οι Κτηνιατρικές

  19.04.2026 - 19:03
Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

  •  19.04.2026 - 16:18
Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

  19.04.2026 - 14:46
Νέα απάτη με δημοφιλή πλατφόρμα διακοπών - Πώς ξεγελούν τους πολίτες - Τι να προσέξετε

  •  19.04.2026 - 12:04
ΟΜΟΝΟΙΑ: Η νίκη που της έλειπε ήρθε όπως την ήθελε ο Μπεργκ – Το ερώτημα που απομένει…

  19.04.2026 - 14:19
Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

  •  19.04.2026 - 12:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα