ΑρχικήΥγείαΚορτιζόλη και εμμηνόπαυση: Πώς θα επαναφέρεις την ισορροπία στο σώμα σου;
Κορτιζόλη και εμμηνόπαυση: Πώς θα επαναφέρεις την ισορροπία στο σώμα σου;

 19.04.2026 - 18:48
Η εμμηνόπαυση είναι μια περίοδος σημαντικών αλλαγών για το σώμα και την ψυχολογία μιας γυναίκας.

Ανάμεσα στις ορμονικές μεταβολές που συμβαίνουν, η κορτιζόλη μπορεί να αυξηθεί, επηρεάζοντας την ενέργεια, τον ύπνο και τη διάθεση.

Αν διανύεις αυτή την περίοδο της ζωής σου, υπάρχουν απλοί και αποτελεσματικοί τρόποι να τη διαχειριστείς.

#1 Γυμνάσου

Πρώτα απ’ όλα, η κίνηση είναι σύμμαχος. Δεν χρειάζεται έντονη άσκηση. Ένα καθημερινό περπάτημα, yoga ή οποιαδήποτε μορφή ήπιας γυμναστικής μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να «εκτονώσει» το στρες και να ρυθμίσει καλύτερα τα επίπεδα κορτιζόλης. 

#2 Κοιμήσου καλά

Ο ύπνος παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. Στην εμμηνόπαυση πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν διαταραχές ύπνου, κάτι που αυξάνει την κορτιζόλη. Δημιούργησε μια χαλαρωτική ρουτίνα πριν τον ύπνο. Απόφυγε τις οθόνες, απόλαυσε ένα ζεστό ντους ή διάβασε μερικές σελίδες από ένα βιβλίο και προσπάθησε να κοιμάσαι τις ίδιες ώρες κάθε μέρα.

#3 Ακολούθησε μια ισορροπημένη διατροφή

Η διατροφή επίσης επηρεάζει άμεσα τα επίπεδα στρες. Γι’αυτό, περιόρισε την υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης και ζάχαρης, καθώς μπορούν να αυξήσουν την κορτιζόλη. Αντίθετα, προτίμησε τροφές πλούσιες σε μαγνήσιο (όπως ξηρούς καρπούς και πράσινα λαχανικά), καλά λιπαρά και πρωτεΐνη. Μικρά και συχνά γεύματα βοηθούν επίσης στη σταθερότητα της ενέργειας.

#4 Δώσε προσοχή στην αναπνοή

Ένας ακόμη απλός τρόπος είναι η αναπνοή. Αργές, βαθιές αναπνοές μπορούν να «ηρεμήσουν» το νευρικό σύστημα σε λίγα μόλις λεπτά. Δοκίμασε να αφιερώνεις 5 λεπτά την ημέρα σε συνειδητή αναπνοή ή διαλογισμό.

#5 Η κοινωνική επαφή είναι σημαντική

Συζητήσεις με φίλους, κοινές δραστηριότητες ή ακόμη και ένα απλό τηλεφώνημα μπορούν να μειώσουν το άγχος. Η αίσθηση ότι δεν είσαι μόνη σε αυτή τη φάση της ζωής είναι ιδιαίτερα ενδυναμωτική.

#6 Θέσε όρια

Η εμμηνόπαυση είναι μια καλή ευκαιρία να επαναπροσδιορίσεις προτεραιότητες και να δώσεις χώρο στον εαυτό σου. Δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα. Η ξεκούραση και η αυτοφροντίδα πρέπει να είναι σε πρώτο πλάνο!

ΠΗΓΗ: tlife.gr

