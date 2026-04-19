Αφθώδης πυρετός: Απαντούν στο υπόμνημα των κτηνοτρόφων για θανατώσεις ζώων και αποζημιώσεις οι Κτηνιατρικές

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «στεκόμαστε δίπλα στους κτηνοτρόφους μας και απευθύνουμε ξανά έκκληση για αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την προστασία των μονάδων τους

* Αναφορικά με το υπόμνημα που μας παραδόθηκε σήμερα, προβαίνουμε σε δημόσια απάντηση καθώς δεν μας έχει κατατεθεί κανένα προσωπικό στοιχείο των κτηνοτρόφων που μας το κατέθεσαν.

Πιο συγκεκριμένα, επί της ουσίας του υπομνήματος αναφέρουμε τα εξής: Σε ό,τι αφορά την απαίτηση μερίδας κτηνοτρόφων για άμεση παύση της εφαρμογής της καθολικής θανάτωσης των ζώων σε εκτροφές που έχουν πληγεί από τον Αφθώδη Πυρετό, καθώς και το αίτημα για εφαρμογή επιλεκτικής θανάτωσης μόνο των κλινικά και εργαστηριακά θετικών ζώων, επισημαίνεται ότι το άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/687 αναφέρει ρητά ότι:

«1. Έπειτα από την επίσημη επιβεβαίωση της εμφάνισης εστίας νόσου κατηγορίας Α σε μια εγκατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 11, η αρμόδια αρχή διατάσσει την άμεση εφαρμογή, επιπλέον των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 7, των ακόλουθων μέτρων ελέγχου νόσων υπό την επίβλεψη επίσημων κτηνιάτρων:

Α) όλα τα ζώα καταγεγραμμένων ειδών που διατηρούνται στην πληγείσα εγκατάσταση θανατώνονται επιτόπου το συντομότερο δυνατόν, εντός της εγκατάστασης, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να αποφεύγεται κάθε πιθανός κίνδυνος εξάπλωσης του σχετικού νοσογόνου παράγοντα κατηγορίας Α, τόσο κατά τη θανάτωση όσο και μετά από αυτήν».

Όπως έχει επανειλημμένα διευκρινιστεί και επισημανθεί, προκύπτει ότι ο εν λόγω Κανονισμός, ο οποίος εφαρμόζεται υποχρεωτικά στο σύνολό του από όλα τα Κράτη Μέλη, δεν παρέχει οποιαδήποτε δυνατότητα παρέκκλισης.

Συνεπώς, η καθολική θανάτωση δεν αποτελεί επιλογή, αλλά νομική υποχρέωση, η οποία εφαρμόζεται σε όλα τα ζώα της εκτροφής και όχι μόνο σε εκείνα με κλινικά ή εργαστηριακά θετικά ευρήματα.

Σε σχέση με την επίκληση της αρχής της αναλογικότητας και την ανάγκη λήψης λιγότερο επαχθών μέτρων, σημειώνεται ότι ο Αφθώδης Πυρετός αποτελεί νόσημα κατηγορίας Α. Η ενωσιακή νομοθεσία, λόγω της σοβαρότητας και των επιπτώσεων των νοσημάτων αυτών, προβλέπει ρητά ότι για σκοπούς προστασίας του δημοσίου συμφέροντος και του υγειονομικού καθεστώτος των Κρατών Μελών, η διαχείριση μιας θετικής εκτροφής σε περίπτωση νοσήματος της κατηγορίας Α, είναι η καθολική θανάτωση των ζώων της.

Ως εκ τούτου, η αρχή της αναλογικότητας ενσωματώνεται ήδη στις πρόνοιες του Κανονισμού 2020/687.

Σε ό,τι αφορά το ύψος των αποζημιώσεων, διευκρινίζεται ότι όσοι κτηνοτρόφοι είναι δικαιούχοι και των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν πριν από το Πάσχα, έχουν ήδη λάβει προκαταβολή για απώλεια εισοδήματος, και αποζημίωση στο 100% για γάλα και ζωοτροφές. Οι υπόλοιποι δικαιούχοι των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί μετά το Πάσχα θα πληρωθούν εντός Απριλίου.

Σχετικά με την αποζημίωση στο 100% για καταστροφή σανών, λόγω του ότι είναι χρονοβόρα η διαδικασία καταστροφής, έχει διαχωριστεί από τις άλλες αποζημιώσεις και θα καταβληθεί τις επόμενες βδομάδες.

Για το κόστος αποζημίωσης ανά ζώο, η συζήτηση διεξάγεται στο πλαίσιο της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετέχουν οι αγροτικές οργανώσεις και εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, στη βάση της αγοραίας αξίας των ζώων.

Το γενικότερο ζήτημα της ανασύστασης του ζωικού πληθυσμού εξετάζεται στην Επιτροπή υπό τον κ. Μαλά, με συμμετοχή και εκπροσώπων των κτηνοτρόφων και των αγροτικών οργανώσεων.

Σε σχέση με την εργαστηριακή διερεύνηση των δειγμάτων από το διαπιστευμένο, βάσει ISO 17025, εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η οποία χαρακτηρίζεται από μερίδα κτηνοτρόφων ως παράνομη, καθώς και το αίτημα για διερεύνηση από ιδιωτικά εργαστήρια, επισημαίνεται ότι τέτοια δυνατότητα δεν προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία.

Η διαδικασία που ακολουθείται δεν παραβιάζει ούτε το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη ούτε το δικαίωμα υπεράσπισης. Τα πιο πάνω έχουν επιβεβαιωθεί δύο φορές από τον ίδιο τον Επίτροπο Υγείας της ΕΕ κατά τις επισκέψεις του στην Κύπρο. Τέλος, επαναλαμβάνουμε ότι στεκόμαστε δίπλα στους κτηνοτρόφους μας τόσο για τη διαχείριση της υφιστάμενης κτηνιατρικής κρίσης όσο και για την επανασύσταση των εκτροφών τους.

Μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί ένας οικονομικός φάκελος 28εκ ευρώ για αποζημιώσεις η καταβολή των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από τον Μάρτιο. Αυτή τη στιγμή προέχει η αποφυγή οποιωνδήποτε ενεργειών που ενδέχεται να συμβάλουν στη διασπορά του ιού.

Οι συναθροίσεις και η συμμετοχή σε αυτές κτηνοτρόφων με θετικές μονάδες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Καλούμε όλους τους κτηνοτρόφους να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία αποτελούν την καλύτερη ασπίδα προστασίας των μονάδων τους.

Συναθροίσεις και άρνηση εφαρμογής των μέτρων οδηγούν στο αντίθετο αποτέλεσμα. Αναλυτικά τόσο για τα μέτρα που εφαρμόζονται όσο και για τις μεθοδολογίες πληρωμών βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.footandmouth.gov.cy