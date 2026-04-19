ΑρχικήΔιεθνή
Τραγωδία στη Λουιζιάνα: Οκτώ παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς έπειτα από οικογενειακή διαμάχη

 19.04.2026 - 19:24
Τραγωδία στη Λουιζιάνα: Οκτώ παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς έπειτα από οικογενειακή διαμάχη

Οκτώ παιδιά ηλικίας από ενός έως 14 ετών έχασαν τη ζωή τους σε αιματηρό περιστατικό που αποδίδεται σε ενδοοικογενειακή διαμάχη, σύμφωνα με τις Aρχές της πόλης Σρίβπορτ της Λουιζιάνα των ΗΠΑ.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, με τον αρχηγό της αστυνομίας Γουέιν Σμιθ να επιβεβαιώνει ότι συνολικά δέκα άτομα δέχθηκαν πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο φερόμενος ως δράστης σκοτώθηκε από αστυνομικούς έπειτα από καταδίωξη με όχημα, χωρίς να έχουν δοθεί μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για τα κίνητρα ή τις συνθήκες της επίθεσης.

«Ο ύποπτος, αφού εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος, προέβη σε κλοπή αυτοκινήτου ακριβώς εδώ, πολύ κοντά στη διασταύρωση της West 79th με τη Lynnwood, οπότε και αστυνομικοί τον καταδίωξαν» τόνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Πιστεύουμε ότι είναι ο μόνος που πυροβόλησε σε αυτά τα σημεία» πρόσθεσε.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του
«Τη συμβούλευα, την καμάρωνα, δεν μπορώ να το αντέξω»: Ράκος ο πατέρας της Μυρτώς μετά το τρισάγιο στην Κεφαλονιά
Πέθανε ο Χαράλαμπος Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
ΕΛΛΑΔΑ: Νεκρή οδηγός: Το αυτοκίνητό της καρφώθηκε σε κολώνα - Δείτε φωτογραφίες
Γυμναστήριο τέλος! 8 χόμπι που μας γυμνάζουν καλύτερα και πιο ευχάριστα
Τρία ζώδια που θα πλουτίσουν το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου

 

 

 

Αφθώδης πυρετός: Απαντούν στο υπόμνημα των κτηνοτρόφων για θανατώσεις ζώων και αποζημιώσεις οι Κτηνιατρικές

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

  •  19.04.2026 - 12:28
Αυλώνα: Επιτόπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ λέει ο Σιντίκ - Όσα αναφέρει για το περιστατικό με τον Τούρκο έποικο

  •  19.04.2026 - 16:32
Αφθώδης πυρετός: Απαντούν στο υπόμνημα των κτηνοτρόφων για θανατώσεις ζώων και αποζημιώσεις οι Κτηνιατρικές

  •  19.04.2026 - 19:03
Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

  •  19.04.2026 - 16:18
Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

  •  19.04.2026 - 14:46
Ενώπιον της Ολομέλειας αναπομπές, ν/σ για πρόσφυγες, ρυθμίσεις για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες

  •  19.04.2026 - 15:05
«Μου δώσατε άδεια να περάσω»: Ηχητικό ντοκουμέντο με τον καπετάνιο την ώρα που το πλοίο του δέχεται πυρά στα Στενά του Ορμούζ

  •  19.04.2026 - 18:30
Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

  •  19.04.2026 - 12:18

