Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών

ο Ιράν χαρακτηρίζει εγκληματικό και παραβίαση της εκεχειρίας τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Σε αντίποινα ξαναέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, ενώ διεμήνυσε πως «είμαστε ακόμη μακριά» από τελική συμφωνία. ο Tasnim μεταδίδει ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει αν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν επειδή συνεχίζεται ο αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του το μεσημέρι της Κυριακής ανακοίνωσε ότι οι εκπρόσωποί του μεταβαίνουν στο Ισλαμαμπάντ τη Δευτέρα, για συνομιλίες.

Δήλωσε ότι προσφέρει μια δίκαιη και λογική συμφωνία. «Αν το Ιράν δεν τη δεχτεί, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε γέφυρα», απείλησε.

ο Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός και δηλώνει ότι έχει εγκαθιδρύσει αυτό που αποκαλεί «Γραμμή Προωθημένης Άμυνας» – παρόμοια με την «Κίτρινη Γραμμή» που επέβαλε στη Γάζα.

ΠΗΓΗ: In.gr