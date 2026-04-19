ΑρχικήΔιεθνή
Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών

 19.04.2026 - 20:15
ο Ιράν χαρακτηρίζει εγκληματικό και παραβίαση της εκεχειρίας τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Σε αντίποινα ξαναέκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, ενώ διεμήνυσε πως «είμαστε ακόμη μακριά» από τελική συμφωνία.

ο Tasnim μεταδίδει ότι η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει αν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν επειδή συνεχίζεται ο αποκλεισμός των ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του το μεσημέρι της Κυριακής ανακοίνωσε ότι οι εκπρόσωποί του μεταβαίνουν στο Ισλαμαμπάντ τη Δευτέρα, για συνομιλίες.

Δήλωσε ότι προσφέρει μια δίκαιη και λογική συμφωνία. «Αν το Ιράν δεν τη δεχτεί, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κάθε γέφυρα», απείλησε.

ο Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο παρά την κατάπαυση του πυρός και δηλώνει ότι έχει εγκαθιδρύσει αυτό που αποκαλεί «Γραμμή Προωθημένης Άμυνας» – παρόμοια με την «Κίτρινη Γραμμή» που επέβαλε στη Γάζα.

ΠΗΓΗ: In.gr

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

VIDEO: Εξήγγειλε υποψηφιότητα για τις Βουλευτικές ο Χριστόφορος Τορναρίτης

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

Αυλώνα: Επιτόπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ λέει ο Σιντίκ - Όσα αναφέρει για το περιστατικό με τον Τούρκο έποικο

Αφθώδης πυρετός: Απαντούν στο υπόμνημα των κτηνοτρόφων για θανατώσεις ζώων και αποζημιώσεις οι Κτηνιατρικές

Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

Ενώπιον της Ολομέλειας αναπομπές, ν/σ για πρόσφυγες, ρυθμίσεις για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες

«Μου δώσατε άδεια να περάσω»: Ηχητικό ντοκουμέντο με τον καπετάνιο την ώρα που το πλοίο του δέχεται πυρά στα Στενά του Ορμούζ

Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

