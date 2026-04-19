Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

 19.04.2026 - 20:00
Ήρθε η ώρα να αγωνίζονται ανθρωποειδή ρομπότ με ανθρώπους σε μαραθωνίους; Μπορεί όχι ακόμα, αλλά στο Πεκίνο σε αγώνα μεταξύ ανθρωποειδών, ένα ρομπότ κατόρθωσε να σπάσει το ανθρώπινο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο. Ξεχάστε τις επιδείξεις στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή της Μελάνια Τραμπ. Τα πράγματα προχωρούν πολύ γρήγορα στην Κίνα.

 

Νικητής του αγώνα είναι ένα ρομπότ της Honor, κινεζικής εταιρείας κατασκευής smartphone. Ολοκλήρωσε τον αγώνα των 21 χιλιομέτρων σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα στον αγώνα επίδειξης που πραγματοποιήθηκε στην Περιοχή Οικονομικής-Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Πεκίνου, γνωστή και ως Beijing E-Town. Ο αγώνας έγινε παράλληλα με κανονικό ημιμαραθώνιο. Απλώς οι αθλητές έτρεχαν χωριστά από τα ανθρωποειδή.


Ο χρόνος αυτός είναι σαφώς καλύτερος από αυτόν του Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα, του κατόχου του παγκόσμιου ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο. Είναι περίπου 57 λεπτά και το πέτυχε τον Μάρτιο στον ημιμαραθώνιο της Λισαβόνας.

Και ρομποτικό ρεκόρ…

Αυτός ο χρόνος, των 50 λεπτών και 26 δευτερολέπτων, είναι φυσικά και ρομποτικό ρεκόρ. Και μάλιστα αλματώδες. Πριν από έναν χρόνο, στον αντίστοιχο αγώνα μεταξύ ρομπότ, το ανθρωποειδές νικητής έκανε τα 21 χιλιόμετρα σε 2 ώρες, 40 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.

Πάντως, όπως σε κάθε άλλο αγώνα δρόμου, υπήρξαν και ατυχήματα. Ένα ρομπότ έπεσε κάτω στη γραμμή εκκίνησης, ένα άλλο χτύπησε σε ένα εμπόδιο.

Από τον αγώνα δρόμου ανθρώπων και ρομπότ στο Πεκίνο / REUTERS/Tingshu Wang

Ο Du Xiaodi, μηχανικός ανάπτυξης δοκιμών της Honor, δήλωσε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα του αγώνα. Εξήγησε ότι ο σχεδιασμός του ρομπότ της ήταν βασισμένος σε εξαιρετικούς ανθρώπους αθλητές, με μακριά πόδια περίπου 95 εκατοστών. Και το ανθρωποειδές είχε εξοπλιστεί με ένα «ισχυρό σύστημα υγρής ψύξης, το οποίο αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό εσωτερικά.

Η ελπίδα του είναι, ορισμένες από αυτές τις τεχνολογίες να μεταφερθούν σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, η δομική αξιοπιστία και η τεχνολογία υγρής ψύξης να εφαρμοστούν σε μελλοντικά βιομηχανικά σενάρια.

Ενθουσιασμός και προβληματισμός

Το κοινό που παρακολούθησε τον αγώνα ενθουσιάστηκε.

Μιλώντας στο Associated Press, o Σουν Σιγκάνγκ, που παρακολούθησε τον αγώνα με τον γιο του, είπε: «Είναι η πρώτη φορά που τα ρομπότ ξεπέρασαν τους ανθρώπους, και αυτό είναι κάτι που δεν φανταζόμουν ποτέ».

Αλλά Βανγκ Βεν, που πήγε στον αγώνα με την οικογένειά του, ήταν προβληματισμένος. Είπε ότι τα ανθρωποειδή κλέβουν μεγάλο μέρος της προσοχής από τους ανθρώπους δρομείς. «Η ταχύτητα των ρομπότ υπερβαίνει κατά πολύ αυτή των ανθρώπων. Αυτό μπορεί να σηματοδοτεί την άφιξη μιας νέας εποχής».

Πεκίνο: Ρομπότ-αθλητής στον αγώνα του Πεκίνου / REUTERS/Tingshu Wang

Αυτόνομα και τηλεχειριζόμενα ρομπότ

Το 40% των ρομπότ πλοηγήθηκαν στη διαδρομή αυτόνομα. Τα υπόλοιπα ελέγχονταν τηλεχειριζόμενα.

Μάλιστα, ένα τηλεχειριζόμενο ανθρωποειδές, επίσης της Honor, ήταν αυτό που πέρασε τη γραμμή τερματισμού σε 48 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Αλλά νικητής ανακηρύχθηκε αυτό που χρησιμοποίησε αυτόνομη πλοήγηση.

Το δεύτερο και το τρίτο στην κατάταξη ρομπότ έτρεξαν τον αγώνα σε περίπου 51 λεπτά και 53 λεπτά αντίστοιχα. Και, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση, CCTV, ρομπότ ήταν αυτό που λειτούργησε ως τροχονόμος για να κατευθύνει τους συμμετέχοντες με τις χειρονομίες του χεριού και τη φωνή του.

Στην Κίνα, η τεχνολογία έχει εξελιχθεί σε έναν τομέα ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ με επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Το τελευταίο πενταετές σχέδιο του Πεκίνου υπόσχεται να «στοχεύσει στα σύνορα της επιστήμης και της τεχνολογίας». Η επιτάχυνση της ανάπτυξης προϊόντων όπως τα ανθρωποειδή ρομπότ και οι εφαρμογές τους αποτελεί μέρος του σχεδίου 2026-2030 για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

  •  19.04.2026 - 12:28
  •  19.04.2026 - 16:32
  •  19.04.2026 - 19:03
  •  19.04.2026 - 16:18
  •  19.04.2026 - 14:46
  •  19.04.2026 - 15:05
  •  19.04.2026 - 18:30
  •  19.04.2026 - 12:18

