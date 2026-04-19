Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
Σάλος με βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να εγκαταλείπουν πολίτες την στιγμή του μακελειού στο σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
ΔΙΕΘΝΗ

Σάλος με βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να εγκαταλείπουν πολίτες την στιγμή του μακελειού στο σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

 19.04.2026 - 21:48
Σάλος με βίντεο που δείχνει αστυνομικούς να εγκαταλείπουν πολίτες την στιγμή του μακελειού στο σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν δύο αστυνομικοί στο Κίεβο, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τους καταγράφει να απομακρύνονται από το σημείο ένοπλης επίθεσης, η οποία κατέληξε στον θάνατο έξι ανθρώπων.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 19/4 σε σούπερ μάρκετ της ουκρανικής πρωτεύουσας, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ και κράτησε ομήρους, προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης. Στο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, οι δύο ένστολοι (ένας άνδρας και μία γυναίκα) εμφανίζονται να εγκαταλείπουν τη σκηνή την ώρα που ακούγονται πυροβολισμοί, αφήνοντας πίσω τους πολίτες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί.


Ο υπουργός Εσωτερικών, Ιχόρ Κλιμένκο, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά τους απαράδεκτη για το σώμα, ανακοινώνοντας την άμεση παύση τους και τη διενέργεια έρευνας. Με την σειρά του ο γενικός εισαγγελέας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, ξεκίνησε ποινική διαδικασία για παράβαση καθήκοντος, εστιάζοντας στην αποτυχία των αστυνομικών να προστατεύσουν τους πολίτες και να εξουδετερώσουν εγκαίρως την απειλή.

Λόγω του περιστατικού, ο επικεφαλής της αστυνομίας περιπολιών, Γεβχέν Ζούκοφ, υπέβαλε την παραίτησή του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την αντιεπαγγελματική στάση των υφισταμένων του.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο «σεφ του θανάτου»: Μάγειρας πουλούσε δηλητήρια online - Πάνω από 1.000 οι πελάτες του
«Τη συμβούλευα, την καμάρωνα, δεν μπορώ να το αντέξω»: Ράκος ο πατέρας της Μυρτώς μετά το τρισάγιο στην Κεφαλονιά
Πέθανε ο Χαράλαμπος Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
ΕΛΛΑΔΑ: Νεκρή οδηγός: Το αυτοκίνητό της καρφώθηκε σε κολώνα - Δείτε φωτογραφίες
Γυμναστήριο τέλος! 8 χόμπι που μας γυμνάζουν καλύτερα και πιο ευχάριστα
Τρία ζώδια που θα πλουτίσουν το τελευταίο δεκαήμερο του Απριλίου

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Θέλουν να μας αφανίσουν»: Κραυγή απόγνωσης κτηνοτρόφων και Τελεσίγραφο στην κυβέρνηση - Απειλούν να κλείσουν αεροδρόμια και λιμάνια

 19.04.2026 - 21:28
Επόμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι τυχεροί αριθμοί - Δες αν κέρδισες

 19.04.2026 - 22:01
Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

  •  19.04.2026 - 12:28
Αυλώνα: Επιτόπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ λέει ο Σιντίκ - Όσα αναφέρει για το περιστατικό με τον Τούρκο έποικο

Αυλώνα: Επιτόπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ λέει ο Σιντίκ - Όσα αναφέρει για το περιστατικό με τον Τούρκο έποικο

  •  19.04.2026 - 16:32
«Θέλουν να μας αφανίσουν»: Κραυγή απόγνωσης κτηνοτρόφων και Τελεσίγραφο στην κυβέρνηση - Απειλούν να κλείσουν αεροδρόμια και λιμάνια

«Θέλουν να μας αφανίσουν»: Κραυγή απόγνωσης κτηνοτρόφων και Τελεσίγραφο στην κυβέρνηση - Απειλούν να κλείσουν αεροδρόμια και λιμάνια

  •  19.04.2026 - 21:28
Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

  •  19.04.2026 - 16:18
Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

Περπάτησε όλη την πορεία Χριστοδούλας στη Δεκέλεια και έστειλε μήνυμα ο Ανδρέας Αποστόλου - «Κανένας μόνος ενάντια στον καρκίνο»

  •  19.04.2026 - 14:46
Ενώπιον της Ολομέλειας αναπομπές, ν/σ για πρόσφυγες, ρυθμίσεις για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες

Ενώπιον της Ολομέλειας αναπομπές, ν/σ για πρόσφυγες, ρυθμίσεις για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες

  •  19.04.2026 - 15:05
«Μου δώσατε άδεια να περάσω»: Ηχητικό ντοκουμέντο με τον καπετάνιο την ώρα που το πλοίο του δέχεται πυρά στα Στενά του Ορμούζ

«Μου δώσατε άδεια να περάσω»: Ηχητικό ντοκουμέντο με τον καπετάνιο την ώρα που το πλοίο του δέχεται πυρά στα Στενά του Ορμούζ

  •  19.04.2026 - 18:30
Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

Ούτε 50.000, ούτε 100.000: To αστρονομικό ποσό που θέλει η JLo για 10 λεπτά πλάι στη Βίσση στο ΟΑΚΑ

  •  19.04.2026 - 12:18

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα