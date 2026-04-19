ΑρχικήΚοινωνία«Θέλουν να μας αφανίσουν»: Κραυγή απόγνωσης κτηνοτρόφων και Τελεσίγραφο στην κυβέρνηση - Απειλούν να κλείσουν αεροδρόμια και λιμάνια
 19.04.2026 - 21:28
Τελεσίγραφο στην κυβέρνηση να σταματήσει τις μαζικές θανατώσεις ζώων στις μονάδες όπου εντοπίζονται μεμονωμένα κρούσματα, έδωσαν δεκάδες κτηνοτρόφοι.

Όπως αναφέρθηκε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Alpha, κτηνοτρόφοι μαζεύτηκαν έξω από το ΓΣΠ και πορεύθηκαν διαμαρτυρόμενοι προς το Υπουργείο Γεωργίας, για όλα όσα τεκταίνονται στο μέτωπο του αφθώδους πυρετού. Δε χάνονται μόνο ζώα. Χάνονται οικογένειες, κόποι μίας ζωής, το ηχηρό μήνυμα που ήθελαν να περάσουν.

«Αν πιάεις την Ευρώπη ούλλη μια φάρμα είμαστε εμείς. Τζαι έρκουνται τζαζ βάλλουν μας τα πρωτόκολλα της Ευρώπης. Ήρτασιν σήμερα Κυριακή ημέρα, μπήκαν μες την φάρμα, ούτε ένα τηλέφωνο την νύχτα, ούτε τίποτε. Εγιώ ήμουν σπίτι τζαι επιάν με σήμερα τηλέφωνο ερκούμαστε να θανατώσουμε τωρά. Επίαν τζαι τα όνειρα μας, είπαν ούλλα. Τζαι φάρμες εγοράσαμε να μπούμε μες τα σχέδια, θα μείνουν ούλλα τζαμε. Τούτη η διαδικασία οδηγεί μας σε αδιέξοδο. Εν φανερό ότι το κράτος δεν κατάφερε με τα μέτρα που έλαβε να περιορίσει την εξάπλωση του ιού. Αν δε σταματήσουν θα κλείσουμε το highway. Σταματήστε τις θανατώσεις».

Στο Υπουργείο τους ανέμενε ο Διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ο οποίος παρέλαβε το υπόμνημα.

Ανάμεσα στα αιτήματα που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα είναι το ύψος των αποζημιώσεων, ενώ αμφισβητούν όπως δηλώνουν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων.

«Εσκοτώσαν ζώα κόσμου, συναδέλφους εδώ που έχουν μωρά. Τι τους αποζημιώσαν; 20 ευρώ το κεφάλι; Κάτω από 20 βρεθήκαν μολυσμένοι. Γιατί να πεθάνουν ούλλοι; Ως πότε θα αφήνουμε την κυβέρνηση να μας χειρίζεται έτσι. Εκλείσαν τα σπίθκια μας. Αύριο δουλειές εν θα έχουμε. Τα μωρά μας πώς θα τα ταϊσουμε; Θέλουν να αφανίσουν την κτηνοτροφία και τους κτηνοτρόφους. Και ο σκοπός τους είναι ένας και μοναδικός. Είναι η ποσόστωση του χαλουμιού».

Και ζητούν ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και καραντίνας για το υπόλοιπο υγιές ζωικό πληθυσμό. Στρέφοντας τα πυρά τους κατά των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών προβαίνοντας σε καταγγελία.

«Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες τους μεταφέραν πάνω σε τρία φορτηγά στο σφαγείο της Κάτω Μονής, με την ανοχή τους να παν 500 αρνιά στο σφαγείο από μολυσμένη περιοχή».

Οι διακόσιοι περίπου κτηνοτρόφοι προειδοποίησαν πως εάν δεν λάμβαναν άμεσα απάντηση, θα έκλειναν αυτοκινητόδρομους, αεροδρόμια και λιμάνι.

«Αύριο η ώρα 11 κλείνουμε Ριζοελία, λιμάνι και αεροδρόμιο. Θα είμαστε οι πρώτοι που θα σταθούμε στην πρώτη γραμμή».

Κραυγή απόγνωσης και από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Χοιροτρόφων, Πέτρο Καϊλά. Σύμφωνα με τον ίδιο το 50% των κτηνοτρόφων δε θα ξαναδημιουργήσει κτηνοτροφικές μονάδες.

«Δεν είναι εύκολο να ξανά μπεις σε ένα κλάδο όπου δε θα ξέρεις πότε θα έχεις ξανά αυτά τα κακά αποτελέσματα, αφού δίπλα μας οι Τουρκοκύπριοι συμπατριώτες μας δεν κάνουν το ίδιο που κάνουμε εμείς για να διώξουμε τον ιό. Αυτοί εμβολιάζουν και θα ζήσουν με τον ιό. Είναι δύο σενάρια εντελώς διαφορετικά».

Εκφράζοντας την ελπίδα να μην έχει μολυνθεί και το τρίτο χοιροστάσιο, από το οποίο έχουν ληφθεί δείγματα και αναμένονται αποτελέσματα.

