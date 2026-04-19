ΑρχικήΔιεθνή
Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που επιχείρησε να σπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό

 19.04.2026 - 23:20
Την αναχαίτιση ιρανικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο του Ομάν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και τελικά τέθηκε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρα και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αντιτορπιλικό USS Spruance του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε σαφή προειδοποίηση να σταματήσουν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πλήρωμα του πλοίου δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, με αποτέλεσμα το αμερικανικό πολεμικό πλοίο να προχωρήσει σε ενέργεια που, όπως ανέφερε, προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο, ακινητοποιώντας το σκάφος: «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, το πλοίο βρίσκεται υπό την επιτήρηση των Αμερικανών πεζοναυτών, το οποίο, όπως επισημαίνεται, βρίσκεται υπό κυρώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών λόγω προηγούμενης εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες.

«Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δεν φεύγουν οι βροχές από το... «μενού»: Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού - Τι μας επιφυλάσσει μέχρι την Πέμπτη
Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι τυχεροί αριθμοί - Δες αν κέρδισες
Πέθανε ο Χαράλαμπος Γεωργίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
ΕΛΛΑΔΑ: Νεκρή οδηγός: Το αυτοκίνητό της καρφώθηκε σε κολώνα - Δείτε φωτογραφίες
VIDEO: Εξήγγειλε υποψηφιότητα για τις Βουλευτικές ο Χριστόφορος Τορναρίτης
Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

 

 

 

 19.04.2026 - 22:17
Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

  •  19.04.2026 - 12:28
Αυλώνα: Επιτόπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ λέει ο Σιντίκ - Όσα αναφέρει για το περιστατικό με τον Τούρκο έποικο

Αυλώνα: Επιτόπου η ΟΥΝΦΙΚΥΠ λέει ο Σιντίκ - Όσα αναφέρει για το περιστατικό με τον Τούρκο έποικο

  •  19.04.2026 - 16:32
«Θέλουν να μας αφανίσουν»: Κραυγή απόγνωσης κτηνοτρόφων και Τελεσίγραφο στην κυβέρνηση - Απειλούν να κλείσουν αεροδρόμια και λιμάνια

«Θέλουν να μας αφανίσουν»: Κραυγή απόγνωσης κτηνοτρόφων και Τελεσίγραφο στην κυβέρνηση - Απειλούν να κλείσουν αεροδρόμια και λιμάνια

  •  19.04.2026 - 21:28
Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

Επιμένει ο Φιντάν: Κατηγορεί Ελλάδα και Κύπρο ότι μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών

  •  19.04.2026 - 16:18
Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι τυχεροί αριθμοί - Δες αν κέρδισες

Τζόκερ έπαιξες; Ιδού οι τυχεροί αριθμοί - Δες αν κέρδισες

  •  19.04.2026 - 22:01
Ενώπιον της Ολομέλειας αναπομπές, ν/σ για πρόσφυγες, ρυθμίσεις για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες

Ενώπιον της Ολομέλειας αναπομπές, ν/σ για πρόσφυγες, ρυθμίσεις για κοινοβουλευτικούς συνεργάτες

  •  19.04.2026 - 15:05
«Μου δώσατε άδεια να περάσω»: Ηχητικό ντοκουμέντο με τον καπετάνιο την ώρα που το πλοίο του δέχεται πυρά στα Στενά του Ορμούζ

«Μου δώσατε άδεια να περάσω»: Ηχητικό ντοκουμέντο με τον καπετάνιο την ώρα που το πλοίο του δέχεται πυρά στα Στενά του Ορμούζ

  •  19.04.2026 - 18:30
Δεν φεύγουν οι βροχές από το... «μενού»: Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού - Τι μας επιφυλάσσει μέχρι την Πέμπτη

Δεν φεύγουν οι βροχές από το... «μενού»: Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού - Τι μας επιφυλάσσει μέχρι την Πέμπτη

  •  19.04.2026 - 22:17

