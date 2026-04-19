Τραμπ: Υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ πλοίο με ιρανική σημαία που επιχείρησε να σπάσει τον αμερικανικό αποκλεισμό

Την αναχαίτιση ιρανικού φορτηγού πλοίου στον Κόλπο του Ομάν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το επιχείρησε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό και τελικά τέθηκε υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρα και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το αντιτορπιλικό USS Spruance του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με κατευθυνόμενα βλήματα, αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε σαφή προειδοποίηση να σταματήσουν.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πλήρωμα του πλοίου δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, με αποτέλεσμα το αμερικανικό πολεμικό πλοίο να προχωρήσει σε ενέργεια που, όπως ανέφερε, προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο, ακινητοποιώντας το σκάφος: «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, το πλοίο βρίσκεται υπό την επιτήρηση των Αμερικανών πεζοναυτών, το οποίο, όπως επισημαίνεται, βρίσκεται υπό κυρώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών λόγω προηγούμενης εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες. «Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ. ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

