ΑρχικήΚοινωνία
Δεν φεύγουν οι βροχές από το... «μενού»: Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού - Τι μας επιφυλάσσει μέχρι την Πέμπτη

 19.04.2026 - 22:17
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα βόρεια, στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο αυξημένες νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις που στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο:

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Έρχονται εξελίξεις για την υπόθεση «Σάντη» - Ενημερώνεται από τον Φυτιρή το Υπουργικό

Εξελίξεις αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα στην πολύκροτη υπόθεση «Σάντη». Η ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου Αστυνομίας συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων από όλα τα πρόσωπα ενδιαφέροντος είτε που αναφέρονται στα μηνύματα είτε που σχετίζονται με αυτά.

  19.04.2026 - 12:28
  19.04.2026 - 16:32
  19.04.2026 - 21:28
  19.04.2026 - 16:18
  19.04.2026 - 22:01
  19.04.2026 - 15:05
  19.04.2026 - 18:30
