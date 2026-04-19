Δεν φεύγουν οι βροχές από το... «μενού»: Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού - Τι μας επιφυλάσσει μέχρι την Πέμπτη

Απόψε θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα βόρεια, στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αργότερα κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 14 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο αυξημένες νεφώσεις κυρίως μετά το μεσημέρι πιθανό να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις που στα ορεινά αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές μετά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο παραμένοντας λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Παρακολουθείστε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας και τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο: