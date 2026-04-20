«Πυρά» Αβέρωφ κατά Κυβέρνησης για το δρόμο Πάφου – Πόλης: «Μαθηματικές αλχημείες και κόστος-μαμούθ για τον φορολογούμενο»

Ο κ. Νεοφύτου αποδομεί τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί «τολμηρών αποφάσεων» που δήθεν εξοικονομούν χρόνο και χρήμα, παρουσιάζοντας στοιχεία που δείχνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για το τελικό κόστος που θα κληθεί να πληρώσει ο Κύπριος πολίτης.

Σύμφωνα με τον κ. Νεοφύτου, η Kυβέρνηση επιχειρεί να δικαιολογήσει τον τερματισμό της σύμβασης με τον προηγούμενο εργολάβο διογκώνοντας τεχνητά τις απαιτήσεις του στα 36 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το επίσημο υπόμνημα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας τις περιορίζει στα 25,2 εκατομμύρια. Παράλληλα, θέτει το καίριο ερώτημα αν τα διοικητικά έξοδα θα σταματήσουν μαγικά να τρέχουν κατά την περίοδο της στασιμότητας και των νέων προσφορών, επισημαίνοντας ότι η γραφειοκρατία και οι νομικές μάχες στις Αναθεωρητικές Αρχές θα επιβαρύνουν περαιτέρω το κράτος.

Η ουσία της κριτικής εστιάζεται στη διαφορά μεταξύ των αρχικών υπολογισμών και της νέας πραγματικότητας που διαμορφώνεται. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου υποστηρίζει ότι το συνολικό κόστος του έργου με τον νέο εργολάβο, αν προστεθούν και τα 16 εκατομμύρια ευρώ που έχουν ήδη καταβληθεί για αυξομειώσεις τιμών στον προκάτοχό του, θα εκτοξευθεί στα 141 εκατομμύρια ευρώ. Η σύγκριση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αλλαγή πλεύσης της κυβέρνησης θα κοστίσει στον φορολογούμενο επιπλέον 43 εκατομμύρια ευρώ, την ώρα που η χαμηλότερη νέα προσφορά απέχει κατά 40% από τις αρχικές εκτιμήσεις του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Καταλήγοντας, ο κ. Νεοφύτου υπογραμμίζει ότι η παραποίηση των δεδομένων και οι λανθασμένες εκτιμήσεις δεν είναι απλώς αριθμοί σε ένα χαρτί, αλλά μεταφράζονται σε παρατεταμένη ταλαιπωρία για τους κατοίκους της περιοχής και σε μια βαριά οικονομική «λυπητερή» για το κοινό ταμείο. Η ανάρτηση κλείνει με μια ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά στον τρόπο που κυβερνούν οι σημερινοί διοικούντες, αφήνοντας αιχμές για την αξιοπιστία των διακηρύξεων του Προεδρικού.